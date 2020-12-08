Take-Two CEO’su oyunların 10 yıl içinde tamamen gerçek görüneceğini düşünüyor

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Rockstar Games ve 2K’in bağlı olduğu şirket olan Take-Two Interactive’in CEO’su Strauss Zelnick, oyun dünyasının geleceği ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yapıtı.

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Her nesil geçişinde ve yeni donanımlar çıktığında oyuncuların öncelikli olarak dikkat ettiği detaylardan birisi de grafikler. Özellikle nesil geçişlerinde yeni nesil konsolların grafiksel anlamda nasıl bir seviye atlayacağı büyük merak konusu oluyor. Geçmişteki oyunlar bile şaşırtıcı gelirken şu andaki oyunlara bakınca insan gerçekten fazlasıyla etkileniyor.

Take-Two Interactive’in CEO’su Strauss Zelnick’in ise gelecek ile ilgili daha heyecanlandıran bir öngörüsü var. Zaten günümüzde gerçek ile oyunun farkı net olarak anlaşılamıyor. Özellikle Microsoft Flight Simulator gibi oyunlarda anlamak neredeyse imkânsız diyebiliriz. Strauss Zelnick ise önümüzdeki 10 yıl içinde oyunların tamamen gerçekçi olacağını ve gerçek ile hiçbir farkı olmayacağını düşünüyor.

Önümüzdeki 10 yıla baktığımız zaman da Strauss Zelnick’in PlayStation 6’da değil, PlayStation 7 döneminde bu tarz bir değişim olacağını düşünüyor diyebiliriz. Elbette o gün geldiğinde gerçekten böylesine bir yükseliş olursa ki imkânsız değil, büyük ihtimalle gerçekleşecek; geçmişe dönüp baktığımızda anlayabileceğiz gelişimi. PlayStation örneğini de Xbox’ın isimlerinin belli olmayacağını düşündüğümüz için verdik.

https://www.dualshockers.com/take-two-interactive-ceo-says-games-will-look-exactly-like-live-action-in-ten-years/

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