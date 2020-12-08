Take-Two CEO’su oyunların 10 yıl içinde tamamen gerçek görüneceğini düşünüyor

Rockstar Games ve 2K’in bağlı olduğu şirket olan Take-Two Interactive’in CEO’su Strauss Zelnick, oyun dünyasının geleceği ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yapıtı.İlginizi Çekebilir Control, ışın izleme özelliği ile yeni nesil konsollara geliyor
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Her nesil geçişinde ve yeni donanımlar çıktığında oyuncuların öncelikli olarak dikkat ettiği detaylardan birisi de grafikler. Özellikle nesil geçişlerinde yeni nesil konsolların grafiksel anlamda nasıl bir seviye atlayacağı büyük merak konusu oluyor. Geçmişteki oyunlar bile şaşırtıcı gelirken şu andaki oyunlara bakınca insan gerçekten fazlasıyla etkileniyor.
Take-Two Interactive’in CEO’su Strauss Zelnick’in ise gelecek ile ilgili daha heyecanlandıran bir öngörüsü var. Zaten günümüzde gerçek ile oyunun farkı net olarak anlaşılamıyor. Özellikle Microsoft Flight Simulator gibi oyunlarda anlamak neredeyse imkânsız diyebiliriz. Strauss Zelnick ise önümüzdeki 10 yıl içinde oyunların tamamen gerçekçi olacağını ve gerçek ile hiçbir farkı olmayacağını düşünüyor.
Önümüzdeki 10 yıla baktığımız zaman da Strauss Zelnick’in PlayStation 6’da değil, PlayStation 7 döneminde bu tarz bir değişim olacağını düşünüyor diyebiliriz. Elbette o gün geldiğinde gerçekten böylesine bir yükseliş olursa ki imkânsız değil, büyük ihtimalle gerçekleşecek; geçmişe dönüp baktığımızda anlayabileceğiz gelişimi. PlayStation örneğini de Xbox’ın isimlerinin belli olmayacağını düşündüğümüz için verdik.
https://www.dualshockers.com/take-two-interactive-ceo-says-games-will-look-exactly-like-live-action-in-ten-years/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2030: Adanalılarla Güneşe Kebap fırlatmak
Derin öğrenme sayesinde bu sahne gerçekte olsa nasıl görünür, nasıl ışıklandırılırdı sorunu çözülecek ve insan gözüne doğal görünen sahneler oluşturulacak.
PS 6'yı 2026'ya kadar görürüz; PS 7'yi de 2030 biterken görürüz, git gide kullanım süreleri düşecektir. Normalde bu konsollarda kullanılması gereken kart; 3080 benzeri özelliklere sahip bir şey olmalıydı, yeni nesil olması için. Bakalım ne olacak mesajım dursun yılar sonra yanlışsam söversiniz :)
https://www.youtube.com/watch?v=0t21ffuUMYk&feature=youtu.be
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