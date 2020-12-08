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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Take-Two CEO’su oyunların 10 yıl içinde tamamen gerçek görüneceğini düşünüyor

    Take-Two Interactive’in CEO’su Strauss Zelnick, önümüzdeki 10 yıl içinde oyunların tamamen gerçek görüneceğini ve ayırt edemeyeceğimizi düşünüyor.
    1 hf.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Take-Two CEO’su oyunların 10 yıl içinde tamamen gerçek görüneceğini düşünüyor
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    Rockstar Games ve 2K’in bağlı olduğu şirket olan Take-Two Interactive’in CEO’su Strauss Zelnick, oyun dünyasının geleceği ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yapıtı.

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    Her nesil geçişinde ve yeni donanımlar çıktığında oyuncuların öncelikli olarak dikkat ettiği detaylardan birisi de grafikler. Özellikle nesil geçişlerinde yeni nesil konsolların grafiksel anlamda nasıl bir seviye atlayacağı büyük merak konusu oluyor. Geçmişteki oyunlar bile şaşırtıcı gelirken şu andaki oyunlara bakınca insan gerçekten fazlasıyla etkileniyor.

    Take-Two Interactive’in CEO’su Strauss Zelnick’in ise gelecek ile ilgili daha heyecanlandıran bir öngörüsü var. Zaten günümüzde gerçek ile oyunun farkı net olarak anlaşılamıyor. Özellikle Microsoft Flight Simulator gibi oyunlarda anlamak neredeyse imkânsız diyebiliriz. Strauss Zelnick ise önümüzdeki 10 yıl içinde oyunların tamamen gerçekçi olacağını ve gerçek ile hiçbir farkı olmayacağını düşünüyor.

    Önümüzdeki 10 yıla baktığımız zaman da Strauss Zelnick’in PlayStation 6’da değil, PlayStation 7 döneminde bu tarz bir değişim olacağını düşünüyor diyebiliriz. Elbette o gün geldiğinde gerçekten böylesine bir yükseliş olursa ki imkânsız değil, büyük ihtimalle gerçekleşecek; geçmişe dönüp baktığımızda anlayabileceğiz gelişimi. PlayStation örneğini de Xbox’ın isimlerinin belli olmayacağını düşündüğümüz için verdik.



    https://www.dualshockers.com/take-two-interactive-ceo-says-games-will-look-exactly-like-live-action-in-ten-years/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ya son 10 yıldır ubisoft un assasins creed aynı oynanış aynı görüntü, call of duty i de aynı oynanış ve aynı görüntüde oynuyoruz, adam diyorki 10 yıla gerçek görüntüyle oynarız.
    Ya son 10 yıldır ubisoft un assasins creed aynı oynanış aynı görüntü, call of duty i de aynı oynanış ve aynı görüntüde oynuyoruz, adam diyorki 10 yıla gerçek gö...
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 yıla çok zor. Bir kere Ps7 çıkmaz 10 yılda. Sadece pc için de millet kasmaz. Diğer yandan fullhd'den 4K'ya çıkılacak diye grafikler yerinde saydı ona güç artışına rağmen. 4K furyası devam edeceğine göre 10 senede gerçekçi hale getirmek çok zor. Diğer yandan donanımlar güçlenirse, atmaca gibi beklemede olan vr gözlüklerin devri başlayacak. Vr gözlüklerde gerçekçi görüntüyü alabilmek için en az 8K gerekecek. Bu durumda yine başa sarmış olacağız. Onca artan güce rağmen aynı grafikleri düzgün fps ile ancak 8K verebilecek kadar gelişim olur o da olursa. Sonra 8K'da gerçekçi grafikleri verecek donanımların gelmesi de en az üstüne 10 sene sürer. Yani 20 yıldan önce çok çok zor.
    10 yıla çok zor. Bir kere Ps7 çıkmaz 10 yılda. Sadece pc için de millet kasmaz. Diğer yandan fullhd'den 4K'ya çıkılacak diye grafikler yerinde saydı ona güç art...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    semihadal 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 yıl sonra fotorealistik grafikler çıkacak

    2030: Adanalılarla Güneşe Kebap fırlatmak
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    Umutcan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence görüntüleri gerçekçileştirmek için prosedüre dayalı işleme yerine dlss gibi derin öğrenme tabanlı yapay zeka tahminine dayalı yeni teknolojiler artacak.
    Derin öğrenme sayesinde bu sahne gerçekte olsa nasıl görünür, nasıl ışıklandırılırdı sorunu çözülecek ve insan gözüne doğal görünen sahneler oluşturulacak.
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    tobepeople 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bence bu konsolların değişmesi 5 yıldan fazla sürmez(PS 6 vs için diyorum, pro versiyonu için değil o muhtemelen en geç 2 yıl sonra gelir); yani tamam biraz kaliteyi arttırdılar ama eskisine ek olarak sadece ssd eklediler ama ekran kartı olarak xbox one x zaten 2013 de çıkmıştı. Ps4 sadece ona uyum sağladı ve grafiği yeniledi xbox da exlosive'in nemini anladı. Yeni nesli ise aslen Pro versiyonlar ile göreceğiz , şluan çıkanlar ps4 pro ile ps4 arasındaki fark gibi olacak. Tabii ki bu benim görüşüm ama pc'lerde de pek bir şey değişmedi konsollar çıktıkça ekran kartlarına güncel driver ile arttıracaklarına kartları kötüleştiriyorlar. Aynısı Windows 10 için de geçerli , 1903 versiyonu en iyi sürümdü, nvidianın da ben eski driver'ını kullanıyorum 1080 Ti için fpsleri düşürdüler. Yani bu devam edecek eskiden pc'den güçlü çıkardı konsollar, artık pc'den zayıf çıkıyorlar bu yüzden de özellik düşürüyorlar son 7-8 yıldır!

    PS 6'yı 2026'ya kadar görürüz; PS 7'yi de 2030 biterken görürüz, git gide kullanım süreleri düşecektir. Normalde bu konsollarda kullanılması gereken kart; 3080 benzeri özelliklere sahip bir şey olmalıydı, yeni nesil olması için. Bakalım ne olacak mesajım dursun yılar sonra yanlışsam söversiniz :)
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    DoubleDragon 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tamamen gerçek FPS'ler var zaten





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    ozkn-t (Özkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Birçok kişinin aksine 10 yıl sürmeyeceğini düşünüyorum. Halihazırda mevcut teknolojiyle bile gerçek grafikler üretilebiliyor. Unreal Engine 5 - Official PlayStation 5 Real-Time Tech Demo Trailer izlemişsinizdir. Ama henüz bu kalitede grafiklere sahip bir oyun görmedik. Bunu 10 Teraflopluk bir alette yapabiliyorlar ve şu an en güçlü pc grafik kartı 36 Teraflop (Ps5 in 3,6 katı) . 5 Yıl sonraki tepe kart 200 Terafloplara ulaşacaktır. 10 yıl olmadan 1000 Teraflop u geçeceği net. Iphone 4 bundan sadece 10 sene önce çıkmıştı, şimdi gelinen noktaya bakın.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Star Citizen için doğru olabilir.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İnşallah
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunların gidaşıtını konsollar diyecektimki Microsft Xbox mini bir PC oldu oyunların gidaşıtını Sony çıkardığı ve çıkaracağı konsollar belirleyecek
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 yıla çok zor. Bir kere Ps7 çıkmaz 10 yılda. Sadece pc için de millet kasmaz. Diğer yandan fullhd'den 4K'ya çıkılacak diye grafikler yerinde saydı ona güç artışına rağmen. 4K furyası devam edeceğine göre 10 senede gerçekçi hale getirmek çok zor. Diğer yandan donanımlar güçlenirse, atmaca gibi beklemede olan vr gözlüklerin devri başlayacak. Vr gözlüklerde gerçekçi görüntüyü alabilmek için en az 8K gerekecek. Bu durumda yine başa sarmış olacağız. Onca artan güce rağmen aynı grafikleri düzgün fps ile ancak 8K verebilecek kadar gelişim olur o da olursa. Sonra 8K'da gerçekçi grafikleri verecek donanımların gelmesi de en az üstüne 10 sene sürer. Yani 20 yıldan önce çok çok zor.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Şu anda DLSS gibi teknolojiler daha da gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Hem daha şimdiden fotorealistik görüntüler oluşturulabilir kısıtlı bir şekilde de olsa. Şu görüntüyü gerçekten nasıl ayırt edebilirsin ki? Eminim 10 bile sürmeyecektir.



    https://www.youtube.com/watch?v=0t21ffuUMYk&feature=youtu.be
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ps7 kastettiğini nerden çıkardınız onu anlamadım. Ps6 çıkması için 7-8 yıl var ortalama, gelecek nesil konsolları kastetmiş bence gelecek nesilden sonraki konsolların değil. Ps4 ün last of us 2, rdr 2 performansına bakınca ps5 in sonlarına doğru tam anlamıyla fotorealistik olmasa bile fotorealizme yakın oyunlar göreceğiz bence.
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