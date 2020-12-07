Hızlı ve Öfkeli tarzında PS5 hırsızlığı: Hareket halindeki kamyondan çaldılar

Tam Boyutta Gör

Bu yılın oyuncular için en beklenen olaylarından biri de elbette yeni nesil konsolların çıkışıydı. Her iki şirketin konsolu da neredeyse hiçbir yerde bulunamıyor. Ancak özellikle PlayStation 5 fazlasıyla haber olmuş durumda. Çıkan son haber de insanı gerçekten şaşırtacak seviyede.

İlginizi Çekebilir

Karaborsacılar yalnızca eBay üzerinden toplamda 60.000 adet PS5 ve Xbox Series sattı

Ayrıca Bkz. "Video oyunlarının 2019'da ABD ekonomisine 90 milyar dolar katkıda bulunduğu açıklandı"

Şu sıralar bulmanın neredeyse imkansız olduğu PlayStation 5 ile ilgili her geçen gün şaşırtıcı bir haber daha çıkıyor. Geçen hafta Birleşik Krallık'ta bir kamyonun içerisindeki PlayStation 5'lerin çalındığı açıklanmıştı, ayrıca kamyonun içerisinde televizyon ve cep telefonu gibi başka ürünler de bulunuyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise bu hırsızlık olayının nasıl gerçekleştiği açıklandı.

Hareket Eden Kamyondan Çaldılar

Bu hırsızlık olayı ise filmlerde klişe diyebileceğimiz ancak gerçek hayatta yaşanmasını pek beklemediğimiz bir durum. Aynı Hızlı ve Öfkeli tarzı filmlerde gördüğümüz gibi ürünler hareket eden kamyonun içerisinden çalınmış. "Rollover" ismi verilen bu yöntemde, hırsızlar üç farklı araç ile kamyounun etrafını sarıyor. Arkadaki araç kamyona doğru yaklaşıyor ve araçtan birisi kamyonun arkasını açıyor. İçeri girip ürünleri arkadaki araca atıyor.

Aşağıdaki Tweet'e bakarak görsel olarak da detaylı bir şekilde nasıl yapıldığını inceleyebilirsiniz. Bu grup, bu yıl içerisinde 27 kez bu tarzda bir hırsızlık denemesinde bulunmuş. Büyük şirketlerin stoklarının bulunduğu depolar her ne kadar güvenli olsa da hırsızlar bir süredir kamyonları takip ediyormuş ve kamyondan çalmanın daha kolay olduğunu fark etmişler. Polis durum ile ilgili şirketlerin taşıma esnasındaki güvenliklerini arttırmalarını veya rotalarını değiştirmeleri gerektiği uyarısında bulunmuş.

https://www.ign.com/articles/uk-gangs-stealing-ps5s-from-delivery-trucks-while-theyre-driving

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.