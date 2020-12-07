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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hızlı ve Öfkeli tarzında PS5 hırsızlığı: Hareket halindeki kamyondan çaldılar

    Birleşik Krallık'ta filmlerdeki hırsızlık sahnelerini aratmayan bir hırsızlık gerçekleşti ve bu yılın oyuncular için en önemli ürünlerinden biri olan PlayStation 5'ler çalındı.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hızlı ve Öfkeli tarzında PS5 hırsızlığı: Hareket halindeki kamyondan çaldılar
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    Bu yılın oyuncular için en beklenen olaylarından biri de elbette yeni nesil konsolların çıkışıydı. Her iki şirketin konsolu da neredeyse hiçbir yerde bulunamıyor. Ancak özellikle PlayStation 5 fazlasıyla haber olmuş durumda. Çıkan son haber de insanı gerçekten şaşırtacak seviyede.

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    Şu sıralar bulmanın neredeyse imkansız olduğu PlayStation 5 ile ilgili her geçen gün şaşırtıcı bir haber daha çıkıyor. Geçen hafta Birleşik Krallık'ta bir kamyonun içerisindeki PlayStation 5'lerin çalındığı açıklanmıştı, ayrıca kamyonun içerisinde televizyon ve cep telefonu gibi başka ürünler de bulunuyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise bu hırsızlık olayının nasıl gerçekleştiği açıklandı.

    Hareket Eden Kamyondan Çaldılar

    Bu hırsızlık olayı ise filmlerde klişe diyebileceğimiz ancak gerçek hayatta yaşanmasını pek beklemediğimiz bir durum. Aynı Hızlı ve Öfkeli tarzı filmlerde gördüğümüz gibi ürünler hareket eden kamyonun içerisinden çalınmış. "Rollover" ismi verilen bu yöntemde, hırsızlar üç farklı araç ile kamyounun etrafını sarıyor. Arkadaki araç kamyona doğru yaklaşıyor ve araçtan birisi kamyonun arkasını açıyor. İçeri girip ürünleri arkadaki araca atıyor. 

    Aşağıdaki Tweet'e bakarak görsel olarak da detaylı bir şekilde nasıl yapıldığını inceleyebilirsiniz. Bu grup, bu yıl içerisinde 27 kez bu tarzda bir hırsızlık denemesinde bulunmuş. Büyük şirketlerin stoklarının bulunduğu depolar her ne kadar güvenli olsa da hırsızlar bir süredir kamyonları takip ediyormuş ve kamyondan çalmanın daha kolay olduğunu fark etmişler. Polis durum ile ilgili şirketlerin taşıma esnasındaki güvenliklerini arttırmalarını veya rotalarını değiştirmeleri gerektiği uyarısında bulunmuş.



    https://www.ign.com/articles/uk-gangs-stealing-ps5s-from-delivery-trucks-while-theyre-driving Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    JourneyToTheWest 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Aynen adam 500 dolarlık konsol için hayatını ve ömrünü tehlikeye atacak.

    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    termomuk (Bahadır ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ikinci aşama olarak türkiyeye getirirlerse, mevcut değerinden en az %60 daha yüksek kazanç sağlarlar ytd
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    hopeyoung 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok fazla aksiyon. Ben olsam yola fiziki bir engel koyarak kamyonu durdurur, şoförü bağlayıp tırı boşaltırım. Aslında mantıklı iş. 50 laptop, 50 ps5, 50 tv çalsan bile iyi para eder. Banka soysan kesin yakalanırsın ama kamyon soyarken yırtma ihtimalin var.
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    kesbi 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    O arabaya kaç tane alabilecek yahu. Arabanın değeri daha fazladır. Araba çalıntıdır diyebilirsiniz ama bir araba değeri için böyle risk almazlar bence. Git araba çal daha kolay. Bana inandırıcı gelmiyor. Tırı durdurup, şoförü indirip (öldürmeden) komple çalsalar anlarım.
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    stok sıkıntımız var demiyorda, kamyondan ps5 çaldılar diyor.
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    gidi (gidi gidi) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşım bir iki hafta önce sonyde stok sıkıntısı falan yoktur, algı yapmaya çalışıyordur demişti. Şimdi ben de öyle düşünüyorum
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    JourneyToTheWest 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reklamlarrrr.

    Aynen adam 500 dolarlık konsol için hayatını ve ömrünü tehlikeye atacak.

    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Jacabo28 (Fuat Tekin) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    Koca kamyon da tek konsol taşıyordu zaten.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hay sizin Piarinizi...
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