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    GTA 6'da sörf yapmaya hazır olun: Su fiziği üzerine 20 mühendis çalışıyor

    Rockstar'ın yeni GTA oyunu için gerçekçi su fiziği üzerinde çalışan 20 mühendislik bir ekip kurduğu bildiriliyor. Görünüşe bakılırsa GTA 6'da sörf ve su aktiviteleri yapmak mümkün olacak.
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    GTA 6'da sörfe hazır olun: Su fiziği için 20 mühendis çalışıyor

    Görünüşe göre GTA 6, popüler serinin sörf ve diğer su sporları ve aktivitelerini içeren ilk oyunu olacak. İçeriden gelen bilgilere göre Rockstar Games bu amaçla su fiziği üzerinde çalışacak 20 mühendisten oluşan bir ekip kurdu.

    Bu uzmanlar, oyunun su ortamını gerçekçi bir şekilde tasarlamak için animasyonlar ve yüksek kaliteli görsel efektler hazırlıyor. Eğer bu söylentiler doğruysa, GTA 6 oyun endüstrisinde önemli bir çığır açacak gibi görünüyor.

    Rockstar sörf oyunu çıkarmıştı

    Rockstar'ın geçmişinde bu tarz bir proje var. Zira şirket 2000 yılında PlayStation 2 için Surfing H3O isimli bir oyun çıkarmıştı. Buda GTA 6'da oldukça gerçekçi su aktivitelerine yer verilme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

    GTA 6'da sörfe hazır olun: Su fiziği için 20 mühendis çalışıyor Tam Boyutta Gör

    Elbette ki bu sızıntının doğru olup olmadığı henüz belli değil. Rockstar'ın Vice City sahillerinde sörf yapmayı GTA 6'nın eğlenceli bir parçası haline getirip getirmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 2 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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