Tam hızda 180 derece dönüş yapabilen dünyanın ilk denizaltısı

Tam hızda 180 derece dönüş yapabiliyor
Highland Systems’e göre Kronos, düşük radar izi için kompozit malzemeyle kaplı çelik bir gövdeye sahip. Aktarılanlara göre denizaltı, 10 yolcuyu rahatça taşıyabiliyor. Su üzerinde 3000 kilograma kadar yük taşıyabilen Kronos’un boş ağırlığı ise yaklaşın 10.000 kilogram. Hız tarafında ise Kronos, su üzerinde saatte maksimum 80 kilometre hıza ulaşabiliyor. Su altındaki hızı ise saatte 50 kilometre. Çalışma derinliği 100 metre olan Kronos, maksimum 250 metre kritik derinliğe de ulaşabiliyor.
Highland Systems’e göre Kronos’un vatoz şeklindeki yapısı, onu geleneksel denizaltı tasarımlarından daha gizli ve daha çevik bir araç haline getiriyor. Yine firmaya göre Kronos, elektrikli motoru ve sonar emici kaplaması ile daha gizli bir gemi oluyor. Firmaya göre Kronos, torpido ateşlemenin yanı sıra yavaş hareket eden ya da demirlemiş düşman gemilerine fark edilmeden yaklaşarak manyetik mayınlar yerleştirebilir ve bunları güvenli bir mesafeden patlatabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.