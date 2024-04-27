Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tam hızda 180 derece dönüş yapabilen dünyanın ilk denizaltısı

    Başlangıçta ticari faaliyetler için Highland Systems tarafından tasarlanan Kronos denizaltısı, askeri senaryolar için yeniden tasarlanarak 180 derece dönüş yapabilen dünyanın ilk denizaltısı oldu.
    Tam hızda 180 derece dönüş yapabilen dünyanın ilk denizaltısı Tam Boyutta Gör
    Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Highland Systems, Kronos olarak adlandırılan hidrodinamik gövdeli denizaltı modelini ilk olarak geçtiğimiz yıl Deniz Savunma Fuarı NAVDEX’te tanıtılmıştı. Highland Systems, denizaltı araçlarını başlangıçta su altı onarım faaliyetleri ve lüks seyahat faaliyetleri için geliştirmişti. Ancak şirketin kurucusu ve baş tasarımcısı Alexander Kuznetsov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında denizaltıyı askeri operasyonlar için baştan tasarladı.

    Tam hızda 180 derece dönüş yapabiliyor

    Highland Systems’e göre Kronos, düşük radar izi için kompozit malzemeyle kaplı çelik bir gövdeye sahip. Aktarılanlara göre denizaltı, 10 yolcuyu rahatça taşıyabiliyor. Su üzerinde 3000 kilograma kadar yük taşıyabilen Kronos’un boş ağırlığı ise yaklaşın 10.000 kilogram. Hız tarafında ise Kronos, su üzerinde saatte maksimum 80 kilometre hıza ulaşabiliyor. Su altındaki hızı ise saatte 50 kilometre. Çalışma derinliği 100 metre olan Kronos, maksimum 250 metre kritik derinliğe de ulaşabiliyor.

    Tam hızda 180 derece dönüş yapabilen dünyanın ilk denizaltısı Tam Boyutta Gör
    Dizel yakıt veya batarya ile hibrit şekilde çalışabilen Kronos, tam şarj edildiğinde batarya ile 18 saatlik bir çalışma süresi sağlıyor. Jeneratör devreye girdiğinde ise 36 saatlik ek çalışma süresi elde ediliyor. Böylelikle hibrit modda toplamda 54 saatlik bir çalışma süresi sunuluyor. 1.000 kilometrelik operasyonel menzile sahip olan Kronos’un en etkileyici özelliği ise tam hızda 180 derecelik ani dönüş yapabilmesi. Firmaya göre bu özellik dünyada bir ilk.

    Highland Systems’e göre Kronos’un vatoz şeklindeki yapısı, onu geleneksel denizaltı tasarımlarından daha gizli ve daha çevik bir araç haline getiriyor. Yine firmaya göre Kronos, elektrikli motoru ve sonar emici kaplaması ile daha gizli bir gemi oluyor. Firmaya göre Kronos, torpido ateşlemenin yanı sıra yavaş hareket eden ya da demirlemiş düşman gemilerine fark edilmeden yaklaşarak manyetik mayınlar yerleştirebilir ve bunları güvenli bir mesafeden patlatabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kertenkele insana zarar verir mi eat8 şanzıman kullanan araçlar strafor köpük nerede satılır çağrı yönlendirme koşulsuz ne demek vae fiber modem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Plus
    Samsung Galaxy S24 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız