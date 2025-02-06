Çin, gizlice dünyanın en büyük sualtı muharebe dronunu inşa ediyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin, askeri modernizasyon çalışmalarında deniz kuvvetlerine öncelik vererek, gelişmiş savaş araçları üretmeye devam ediyor. Büyük uçak gemilerinden su altında hareket edebilen insansız sistemlere kadar birçok yeniliğe imza atan Çin, şimdi de dünyanın en büyük sualtı muharebe dronunu geliştiriyor.

Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Ülkenin Guangzhou'daki tersanelerinden birinde inşa edilen yeni ve gizemli denizaltı, askeri analistlerin dikkatini çekmiş durumda. Bu yeni denizaltının geleneksel periskop kulesine (sail) sahip olmaması, onun insansız bir sualtı muharebe aracı (UUV) olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Dünyanın ilk tamamen elektrikli CSOV gemisi inşa ediliyor 9 sa. önce eklendi

İnşaatın, daha önce denizaltı üretimiyle bilinmeyen Guangzhou Shipyard International (GSI) tersanesinde gerçekleşmesi dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Bu tersane, daha önce Çin’in insansız ve otonom savaş trimaranı JARI USV'yi inşa etmişti. Bu araç hem insansız hem de isteğe bağlı olarak insanlı modda çalışabiliyordu.

Yeni denizaltının ise yaklaşık 45 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olduğu belirtilen bu yeni deniz aracı, X şeklinde dümen yapısıyla dikkat çekiyor. Bu yapı, sualtında daha sessiz ve gizli hareket etmeye olanak tanıyabilir.

Hem insanlı hem de insansız olabilir

Tam Boyutta Gör Uzmanlar, bu denizaltının insansız olup olmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Eğer insansız bir sualtı muharebe dronuysa, boyutları alışılmışın dışında büyük. Ancak geleneksel dizel-elektrikli denizaltılarla kıyaslandığında hâlâ daha küçük olduğu görülüyor. Bir başka teoriye göre bu araç, insanlı ancak özel görevler için optimize edilmiş bir model olabilir. Sığ sularda veya deniz tabanına yönelik operasyonlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olması mümkün. Bu arada, yeni su altı aracının torpidolara da sahip olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla aracın sadece keşif ya da gözetleme için değil, doğrudan saldırı görevleri için de kullanılabilmesi planlanıyor.

Donanma analizleri, bu yeni su altı aracının ABD Donanması'nın Orca XLUUV insansız su altı aracından birkaç kat daha büyük olabileceğini öne sürüyor. Çin’in halihazırda beş farklı insansız denizaltı modeline sahip olduğu biliniyor ve bu yeni modelin filonun en iddialı unsurlarından biri olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Çin, dünyanın en büyük sualtı muharebe dronunu inşa ediyor