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    Çin, gizlice dünyanın en büyük sualtı muharebe dronunu inşa ediyor

    Çin, savunma sanayisinde devasa atılımlar yapmaya devam ediyor. Donanmasını hızla yenileyen ülkenin, kısa bir süre önce gizlice dünyanın en büyük sualtı muharebe dronunu geliştirdiği de ortaya çıktı.
    Çin, dünyanın en büyük sualtı muharebe dronunu inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Çin, askeri modernizasyon çalışmalarında deniz kuvvetlerine öncelik vererek, gelişmiş savaş araçları üretmeye devam ediyor. Büyük uçak gemilerinden su altında hareket edebilen insansız sistemlere kadar birçok yeniliğe imza atan Çin, şimdi de dünyanın en büyük sualtı muharebe dronunu geliştiriyor.

    Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı

    Çin, dünyanın en büyük sualtı muharebe dronunu inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Ülkenin Guangzhou'daki tersanelerinden birinde inşa edilen yeni ve gizemli denizaltı, askeri analistlerin dikkatini çekmiş durumda. Bu yeni denizaltının geleneksel periskop kulesine (sail) sahip olmaması, onun insansız bir sualtı muharebe aracı (UUV) olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

    İnşaatın, daha önce denizaltı üretimiyle bilinmeyen Guangzhou Shipyard International (GSI) tersanesinde gerçekleşmesi dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Bu tersane, daha önce Çin’in insansız ve otonom savaş trimaranı JARI USV'yi inşa etmişti. Bu araç hem insansız hem de isteğe bağlı olarak insanlı modda çalışabiliyordu.

    Yeni denizaltının ise yaklaşık 45 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olduğu belirtilen bu yeni deniz aracı, X şeklinde dümen yapısıyla dikkat çekiyor. Bu yapı, sualtında daha sessiz ve gizli hareket etmeye olanak tanıyabilir.

    Hem insanlı hem de insansız olabilir

    Çin, dünyanın en büyük sualtı muharebe dronunu inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Uzmanlar, bu denizaltının insansız olup olmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Eğer insansız bir sualtı muharebe dronuysa, boyutları alışılmışın dışında büyük. Ancak geleneksel dizel-elektrikli denizaltılarla kıyaslandığında hâlâ daha küçük olduğu görülüyor. Bir başka teoriye göre bu araç, insanlı ancak özel görevler için optimize edilmiş bir model olabilir. Sığ sularda veya deniz tabanına yönelik operasyonlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olması mümkün. Bu arada, yeni su altı aracının torpidolara da sahip olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla aracın sadece keşif ya da gözetleme için değil, doğrudan saldırı görevleri için de kullanılabilmesi planlanıyor.

    Donanma analizleri, bu yeni su altı aracının ABD Donanması'nın Orca XLUUV insansız su altı aracından birkaç kat daha büyük olabileceğini öne sürüyor. Çin’in halihazırda beş farklı insansız denizaltı modeline sahip olduğu biliniyor ve bu yeni modelin filonun en iddialı unsurlarından biri olması bekleniyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    A
    asukrumercan 3 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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    Forumdan Konular

    kafamın arkası düz ne yapmalıyım marşa basınca gelen gajjt sesi peugeot 3008 neden tutulmadı vekaletle araç satışında dikkat edilmesi gerekenler en iyi termostatik vana

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