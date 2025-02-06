Çin, gizlice dünyanın en büyük sualtı muharebe dronunu inşa ediyor

İnşaatın, daha önce denizaltı üretimiyle bilinmeyen Guangzhou Shipyard International (GSI) tersanesinde gerçekleşmesi dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Bu tersane, daha önce Çin’in insansız ve otonom savaş trimaranı JARI USV'yi inşa etmişti. Bu araç hem insansız hem de isteğe bağlı olarak insanlı modda çalışabiliyordu.
Yeni denizaltının ise yaklaşık 45 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olduğu belirtilen bu yeni deniz aracı, X şeklinde dümen yapısıyla dikkat çekiyor. Bu yapı, sualtında daha sessiz ve gizli hareket etmeye olanak tanıyabilir.
Hem insanlı hem de insansız olabilir
Donanma analizleri, bu yeni su altı aracının ABD Donanması'nın Orca XLUUV insansız su altı aracından birkaç kat daha büyük olabileceğini öne sürüyor. Çin’in halihazırda beş farklı insansız denizaltı modeline sahip olduğu biliniyor ve bu yeni modelin filonun en iddialı unsurlarından biri olması bekleniyor.
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.