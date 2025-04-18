Otonom su altı aracı STM NETA ilk deniz testini tamamladı

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Tam Boyutta Gör STM, Türkiye’nin denizlerdeki stratejik derinlikleri korumasını sağlayacak insansız teknolojilerde ilerlemeye devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda ortaya çıkan insansız otonom su altı aracı STM NETA’nin ilk deniz testinin başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı. STM NETA, bundan yaklaşık altı ay önce tanıtılmıştı.

STM NETA ilk testi geçti

STM NETA, sığ sularda görev yapacak şekilde tasarlanmış ilk model olup, deniz tabanını tarayarak potansiyel tehditleri otonom şekilde tespit edebiliyor. Keşif, gözetleme ve denizaltı savunma harbi gibi görevlerde kullanılabilen bu araç, sivil alanda boru hatlarının incelenmesi, deniz arkeolojisi ve çevresel değerlendirme gibi görevlerde kullanılabilecek. 300 metreye kadar derinlikte operasyon yapabilen NETA 300, 24 saat boyunca kesintisiz görev yapabilmesiyle de öne çıkıyor.

Azami 5 deniz mili sürate çıkabilen STM NETA 300, 300 metre derinlikte Mayın Karşı Tedbir (MKT) Harekatına katkıda bulunacak. Otonom kullanım konseptiyle mayın tehlikesinin olduğu deniz alanlarını yandan taramalı sonar ve boşluk doldurma sonarıyla tarayacak. STM NETA, daha fazla tarama alanı ve çözünürlüğü için sentetik açıklıklı sonar (SAS) entegrasyon opsiyonuna da sahip.

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STM NETA 300, 70 kg'lık temel konfigürasyondan 85 kg'ye varan farklı konfigürasyon seçeneklerine sahip. STM, bu ürün yelpazesini de daha da genişleterek geniş bir aile haline getirecek. Zira STM NETA 1000 ve STM NETA 100 versiyonları da yolda. Bu arada firmanın ilk yurt içi satış sözleşmesini imzaladığını da aktaralım.

STM NETA 300 özellikleri

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İstihbarat, Gözetleme ve Keşif

Hızlı Çevre Değerlendirmesi

Denizaltı Savunma Harekatı

Patlayıcı Maddelerin İmhası

Liman Savunması

Yerli ve milli tasarım

Kullanım kolaylığı

İki kişi tarafından taşınabilir, küçük boyutlu AUV

300 metre derinliğe kadar görev yapabilme kapasitesi

24 saate kadar görev süresi

2,1 kWh veya 4,2 kWh lityum-iyon

Azami 5 deniz mili sürat

Esnek tasarım

Modüler, taşınabilir ve yeniden yapılandırılabilir gövde

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Otonom su altı aracı STM NETA ilk deniz testini tamamladı