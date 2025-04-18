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    Otonom su altı aracı STM NETA ilk deniz testini tamamladı

    STM Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen insansız otonom su altı aracı STM NETA, ilk deniz testinden başarıyla geçti. STM NETA, 24 saat kesintisiz görev yapabiliyor.
    Otonom su altı aracı STM NETA ilk deniz testini tamamladı Tam Boyutta Gör
    STM, Türkiye’nin denizlerdeki stratejik derinlikleri korumasını sağlayacak insansız teknolojilerde ilerlemeye devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda ortaya çıkan insansız otonom su altı aracı STM NETA’nin ilk deniz testinin başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı. STM NETA, bundan yaklaşık altı ay önce tanıtılmıştı.

    STM NETA ilk testi geçti

    STM NETA, sığ sularda görev yapacak şekilde tasarlanmış ilk model olup, deniz tabanını tarayarak potansiyel tehditleri otonom şekilde tespit edebiliyor. Keşif, gözetleme ve denizaltı savunma harbi gibi görevlerde kullanılabilen bu araç, sivil alanda boru hatlarının incelenmesi, deniz arkeolojisi ve çevresel değerlendirme gibi görevlerde kullanılabilecek. 300 metreye kadar derinlikte operasyon yapabilen NETA 300, 24 saat boyunca kesintisiz görev yapabilmesiyle de öne çıkıyor.

    Azami 5 deniz mili sürate çıkabilen STM NETA 300, 300 metre derinlikte Mayın Karşı Tedbir (MKT) Harekatına katkıda bulunacak. Otonom kullanım konseptiyle mayın tehlikesinin olduğu deniz alanlarını yandan taramalı sonar ve boşluk doldurma sonarıyla tarayacak. STM NETA, daha fazla tarama alanı ve çözünürlüğü için sentetik açıklıklı sonar (SAS) entegrasyon opsiyonuna da sahip.

    STM NETA 300, 70 kg'lık temel konfigürasyondan 85 kg'ye varan farklı konfigürasyon seçeneklerine sahip. STM, bu ürün yelpazesini de daha da genişleterek geniş bir aile haline getirecek. Zira STM NETA 1000 ve STM NETA 100 versiyonları da yolda. Bu arada firmanın ilk yurt içi satış sözleşmesini imzaladığını da aktaralım.

    STM NETA 300 özellikleri

    Otonom su altı aracı STM NETA ilk deniz testini tamamladı Tam Boyutta Gör

    • İstihbarat, Gözetleme ve Keşif
    • Hızlı Çevre Değerlendirmesi
    • Denizaltı Savunma Harekatı
    • Patlayıcı Maddelerin İmhası
    • Liman Savunması 
    • Yerli ve milli tasarım
    • Kullanım kolaylığı
    • İki kişi tarafından taşınabilir, küçük boyutlu AUV
    • 300 metre derinliğe kadar görev yapabilme kapasitesi
    • 24 saate kadar görev süresi
    •  2,1 kWh veya 4,2 kWh lityum-iyon
    • Azami 5 deniz mili sürat
    • Esnek tasarım
    • Modüler, taşınabilir ve yeniden yapılandırılabilir gövde
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