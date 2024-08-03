Tam otomatik robot diş hekimi ilk operasyonunu gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka tarafından kontrol edilen otonom bir robot, ilk kez bir insan üzerinde başarılı bir diş operasyonu gerçekleştirdi ve görevi bir insan diş hekiminin yapabileceğinden 8 kat daha hızlı tamamladı.

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Boston merkezli Perceptive tarafından geliştirilen sistem, optik koherens tomografi (OCT) kullanarak dişler, diş etleri ve sinirler dahil olmak üzere ağız boşluğunun ayrıntılı bir 3D modelini oluşturmak için manuel bir 3D tarayıcı kullanıyor. OCT, yüksek çözünürlüklü hacimsel modeller oluşturmak için yalnızca ışık ışınlarını kullandığından, bu da X-ışınlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Şirkete göre robot diş hekimi son derece güvenli

Model oluşturulduktan sonra, diş hekimi ve hasta tedavi planını kararlaştırıyor ve ardından robot prosedürü devralıyor. Robotun ilk uzmanlık alanı, genellikle yaklaşık iki saat süren ve diş hekimine iki ziyaret gerektiren bir dişi, kuron (kaplama) için hazırlamak. Robot bu görevi 15 dakika içinde gerçekleştiriyor.

Şirket, robotun en karmaşık koşullarda bile güvenli bir şekilde çalışabileceğini ve insanlar üzerinde yapılan tüm testlerin başarılı geçtiğini iddia ediyor. Ancak, robot henüz FDA (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylanmadı ve ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil.

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