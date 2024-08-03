Tam otomatik robot diş hekimi ilk operasyonunu gerçekleştirdi

Boston merkezli Perceptive tarafından geliştirilen sistem, optik koherens tomografi (OCT) kullanarak dişler, diş etleri ve sinirler dahil olmak üzere ağız boşluğunun ayrıntılı bir 3D modelini oluşturmak için manuel bir 3D tarayıcı kullanıyor. OCT, yüksek çözünürlüklü hacimsel modeller oluşturmak için yalnızca ışık ışınlarını kullandığından, bu da X-ışınlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.
Şirkete göre robot diş hekimi son derece güvenli
Model oluşturulduktan sonra, diş hekimi ve hasta tedavi planını kararlaştırıyor ve ardından robot prosedürü devralıyor. Robotun ilk uzmanlık alanı, genellikle yaklaşık iki saat süren ve diş hekimine iki ziyaret gerektiren bir dişi, kuron (kaplama) için hazırlamak. Robot bu görevi 15 dakika içinde gerçekleştiriyor.
Şirket, robotun en karmaşık koşullarda bile güvenli bir şekilde çalışabileceğini ve insanlar üzerinde yapılan tüm testlerin başarılı geçtiğini iddia ediyor. Ancak, robot henüz FDA (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylanmadı ve ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.