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    Tam otomatik robot diş hekimi ilk operasyonunu gerçekleştirdi

    Yapay zeka destekli tam otomatik bir robot diş hekimi, insan hasta üzerindeki ilk operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.                                         
    Tam otomatik robot diş hekimi ilk operasyonunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka tarafından kontrol edilen otonom bir robot, ilk kez bir insan üzerinde başarılı bir diş operasyonu gerçekleştirdi ve görevi bir insan diş hekiminin yapabileceğinden 8 kat daha hızlı tamamladı.

    Boston merkezli Perceptive tarafından geliştirilen sistem, optik koherens tomografi (OCT) kullanarak dişler, diş etleri ve sinirler dahil olmak üzere ağız boşluğunun ayrıntılı bir 3D modelini oluşturmak için manuel bir 3D tarayıcı kullanıyor. OCT, yüksek çözünürlüklü hacimsel modeller oluşturmak için yalnızca ışık ışınlarını kullandığından, bu da X-ışınlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

    Şirkete göre robot diş hekimi son derece güvenli

    Model oluşturulduktan sonra, diş hekimi ve hasta tedavi planını kararlaştırıyor ve ardından robot prosedürü devralıyor. Robotun ilk uzmanlık alanı, genellikle yaklaşık iki saat süren ve diş hekimine iki ziyaret gerektiren bir dişi, kuron (kaplama) için hazırlamak. Robot bu görevi 15 dakika içinde gerçekleştiriyor.

    Şirket, robotun en karmaşık koşullarda bile güvenli bir şekilde çalışabileceğini ve insanlar üzerinde yapılan tüm testlerin başarılı geçtiğini iddia ediyor. Ancak, robot henüz FDA (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylanmadı ve ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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