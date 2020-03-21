Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın üretim tarihi açıklandı

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Porsche, yeni nesil Macan'ın tamamen elektrikli olacağını daha önceki açıklamalarında belirtmişti. Alman otomobil devi şimdi de aracın üretiminin 2022 yılında başlayacağını resmen onayladı.

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Porsche yönetim kurulu üyesi Michael Steiner konuyla ilgili olarak Automobilwoche internet sitesine bazı açıklamalarda bulundu. Deneyimli yönetici "[Macan] üretiminin 2022 sonunda başlamasını bekliyoruz"dedi.

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Boxster ve Cayman da elektriklenebilir

Porsche ayrıca Boxster ve Cayman modellerini de elektrikli hale getirmeyi düşünüyor ancak şirket hala bu konuda nihai bir karara varmış değil. Eğer yeşil ışık verilirse bu araçlar elektrikli Macan'dan daha farklı bir platform üzerine inşa edilecek.

https://www.automobilwoche.de/article/20200314/BCONLINE/200319973/exklusiv--gemeinsame-plattform-mit-audi-porsche-plant-weitere-e-modelle

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