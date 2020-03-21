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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın üretim tarihi açıklandı

    Porsche, dünya genelinde en çok satan aracını elektrikliye döntüştüreceğini daha önce açıklamıştı. Alman şirket şimdi de otomobilin üretime gireceği tarihi paylaştı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın üretim tarihi açıklandı
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    Porsche, yeni nesil Macan'ın tamamen elektrikli olacağını daha önceki açıklamalarında belirtmişti. Alman otomobil devi şimdi de aracın üretiminin 2022 yılında başlayacağını resmen onayladı.

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    Porsche yönetim kurulu üyesi Michael Steiner konuyla ilgili olarak Automobilwoche internet sitesine bazı açıklamalarda bulundu. Deneyimli yönetici "[Macan] üretiminin 2022 sonunda başlamasını bekliyoruz"dedi.

    Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın üretim tarihi açıklandı
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    Boxster ve Cayman da elektriklenebilir

    Porsche ayrıca Boxster ve Cayman modellerini de elektrikli hale getirmeyi düşünüyor ancak şirket hala bu konuda nihai bir karara varmış değil. Eğer yeşil ışık verilirse bu araçlar elektrikli Macan'dan daha farklı bir platform üzerine inşa edilecek.



    https://www.automobilwoche.de/article/20200314/BCONLINE/200319973/exklusiv--gemeinsame-plattform-mit-audi-porsche-plant-weitere-e-modelle Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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