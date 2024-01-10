Türkiye’de rakibi yok: Bor katkılı lityum iyon pil üretildi

Tayko Pil tarafından üretilen bor katkılı lityum iyon pillerin halihazırda Türkiye’de üretimi gerçekleştirilmiyor. Ancak bu piller otomobillerin uzaktan kumandasında, oyuncuklarda, basküllerde, kol saatlerinde bilgisayarlarda kullanılıyorlar. Tayko Pil, bor elementi ve sodyum karboksimetil selülozuyla (CMC) geliştirdiği 3 voltluk CR-2032 sınıfı küçük lityum iyon pilin prototipini bir süre önce üreterek önemli bir başarıya imza attı.
Bu pilin Türkiye’de üretimi yok
Firma halihazırda günde 500 pil üretme kapasitesine ulaşmış durumda. Dr. Koçak, yatırımcılarla görüşüp, daha hızlı ve yüksek kapasitelerde pil üretme hedefiyle, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte Dr. Koçak, yaptığı açıklamada Türkiye'de aktif 2 lityum iyon pil üreticisinin bulunduğuna değindi. Bunlardan birisi 18650 piller üreten ASPİLSAN ve Pomega-Kontrolmatik’in ürettiği prizmatik pil grubu. Bu, daha çok enerji depolama ve büyük taşıma araçlarında kullanılan bir pil türü. CR-2032 sınıfında pil üretimi ise Türkiye’de bulunmuyor.
Peki pilin ömrü ve performansı nasıl?
Yapılan açıklamaya göre pilin performansında bor elementinin katkısı büyük. Bor, pil yapımında kullanılan katot tozunun kristal yapısına eklenerek pil ömrü yüzde 10 uzatılmış durumda. Sonuç olarak, benzerlerinden uzun ömürlü, çevre dostu yerli bir pil geliştirilmiş oldu. Yatırımcılardan olumlu dönüş alınması halinde Tayko Pil, yıllık 5 milyon pil üretimine ulaşabileceklerini söylüyor.
Dr. Koçak, ürettikleri pili, denemeleri için ücretsiz olarak distribütörlerine gönderdiklerini de belirtiyor. Bu arada Dr. Koçak’ın bu alanda yetkin olduğu özgeçmişinden anlaşılıyor. 2017'de lityum iyon piller üzerine uzmanlaşmak için Çin’e giden Koçak, Nanjing Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesinde lityum iyon piller üzerine doktorasını tamamladıktan sonra ülkeye geri dönerek şirketini kuruyor. Bundan önce de İsveç Uppsala Üniversitesi ve Almanya'daki bazı laboratuvarlarda araştırmacı olarak çalışmalar gerçekleştirmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.