Geleceğin kuantum bilgisayarları için yeni süper iletken çalışmaları

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İki durum arasında eşzamanlı olarak bulunabilen bir qubit'in görsel temsili. Qubit'in ünlü bir örneği ise Schrodinger'in kedisidir, hem ölü hem de canlı olabilen varsayımsal bir kedidir. Benzer şekilde, kısmi veya bir süper iletken malzemeden yapılmış bir halka, aynı anda hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine akan elektrik akımına sahip olabilir.

Ayrıca Bkz. "Nanokompozit "elektrikli yapıştırıcı""

Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacılarının yeni keşfi sayesinde karmaşık hesaplamalar yapma, verileri daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde işleyebilme ve virüslerin yayılmasını öngörme yeteneğine sahip olan kuantum bilgisayarlar daha yakın zamanda erişilebilir olacakatır.

Günümüzün bilgisayarları bilgi depolamak için elektrik gerilimi veya akım darbesiyle gösterilen bitleri kullanır. Bitler, “0” veya “1” olmak üzere iki durumda bulunur. Kuantum mekaniği yasalarına dayanan kuantum bilgisayarları, yalnızca iki durum değil, iki durumun üst üste gelmesini kullanan kuantum bitleri de kullanır.

Bu tür qubit'leri kullanma yeteneği ile, yapay zeka, ilaç geliştirme, kriptografi, finansal modelleme ve hava tahmini ile ilgili olanlar gibi bazı problem türlerini çözerken kuantum bilgisayarları mevcut bilgisayarlardan çok daha güçlü kılar.

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Son çalışmalarla magnetic -Bi2 Pd halkasının, harici bir manyetik alan yokluğunda iki durum arasında doğal olarak bulunduğunu keşfetti. Akım hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine aynı anda -Bi2 Pd halkası ile dolaşımda bulunabilir. Araştırmacılar bir sonraki adım olarak Li, ß-Bi2 Pd'deki Majorana fermionlarını aramak olduğunun belirttiler.

Bilim adamları henüz kuantum hesaplamayı ilerletmek için gerekli olan gerçek spin-triplet süper iletkenini henüz keşfetmediler, ancak Li, ß-Bi2 Pd’nin ayrıcalıklı özelliklerinin keşfedilmesinin bir sonraki malzemede Majorana fermionları bulmasına kolaylık sağlayacağını umuyorlar.

https://scitechdaily.com/new-superconducting-material-discovered-that-could-power-quantum-computers-of-the-future/