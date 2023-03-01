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    Anlık Bildirim

    Apple, Microsoft’un ensesinde! Tarayıcı savaşları kızışıyor

    Statcounter, internet tarayıcısı pazarına ilişkin güncel raporunu yayınladı. Yayınlanan verilere göre Apple, Microsoft’un adeta ensesine yapışmış durum ve geçmesi an meselesi.
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    Tarayıcı savaşları kızışıyor! Apple, Microsoft’un ensesinde Tam Boyutta Gör
    Statcounter'ın Şubat 2023 ayı için yayınladığı rapor, tarayıcı pazarıyla ilgili en son ayrıntıları gün yüzüne çıkarıyor. Genel olarak büyük bir değişiklik yok ancak verilere göre, Microsoft Edge "en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı" unvanını Apple'ın Safari'sine kaptırma riskiyle karşı karşıya.

    Safari, Edge’in ensesinde

    Tarayıcı savaşları kızışıyor! Apple, Microsoft’un ensesinde Tam Boyutta Gör

    • Google Chrome - %66,12 (-0,29)
    • Microsoft Edge - %10,84 (-0,24)
    • Apple Safari - %10,14 (+0,83)
    • Mozilla Firefox - %6,84 (-0,03)
    • Opera - %3,21 (-0,2)

    Şaşırtıcı olmayacak şekilde en popüler tarayıcı yüzde 66,12 pazar payıyla Google Chrome oldu. Ezici bir şekilde rakiplerinin önünde olan Chrome, önceki aya göre yalnızca 0,29 düşüş yaşadı. Microsoft Edge ise yüzde 10,84 pazar payıyla listenin ikinci sırasında ancak hemen arkasında yüzde 10,14 pay ile Apple Safari bulunuyor. Safari neredeyse bir yıldır ilk defa Edge’e bu kadar yaklaşmış durumda.

    Açıkçası bu veriler hiç olmadığı kadar önemli zira Microsoft, Edge tarayıcısına ve Bing’e yeni yapay zeka tabanlı Sohbet özelliğini getirmişti. Bunun meyvelerini ve etkilerini bir sonraki raporda göreceğiz. Eğer Microsoft rüzgarı arkasına almayı başarırsa Google’ın bu alanda geç kaldığı resmiyete dökülmüş olacak.

    Mobil tarayıcı tarafında durumlar aynı

    Tarayıcı savaşları kızışıyor! Apple, Microsoft’un ensesinde Tam Boyutta Gör

    • Google Chrome - %66,08 (-0,7)
    • Apple Safari - %23,97 (-0,45)
    • Samsung Internet - %4,37 (-0,09)
    • Opera - %1,71 (-0,06)
    • UC Browser - %1,46 (-0,01)

    Masaüstü tarafını arkada bırakıp mobil tarayıcı pazarına gözümüzü çevirdiğimizde ise değişen çok fazla şeyin olmadığını görüyoruz. Google Chrome ve Apple Safari, pazarın neredeyse yüzde 90'ına hükmediyor ve geri kalanını Samsung Internet, Opera, UC Browser ve diğerleri paylaşıyor.

    Kaynakça https://www.neowin.net/news/statcounter-safari-is-about-to-overtake-edge-and-become-second-most-popular-desktop-browser/ https://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/worldwide/#monthly-202201-202302
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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