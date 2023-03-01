Apple, Microsoft’un ensesinde! Tarayıcı savaşları kızışıyor

Safari, Edge’in ensesinde
- Google Chrome - %66,12 (-0,29)
- Microsoft Edge - %10,84 (-0,24)
- Apple Safari - %10,14 (+0,83)
- Mozilla Firefox - %6,84 (-0,03)
- Opera - %3,21 (-0,2)
Şaşırtıcı olmayacak şekilde en popüler tarayıcı yüzde 66,12 pazar payıyla Google Chrome oldu. Ezici bir şekilde rakiplerinin önünde olan Chrome, önceki aya göre yalnızca 0,29 düşüş yaşadı. Microsoft Edge ise yüzde 10,84 pazar payıyla listenin ikinci sırasında ancak hemen arkasında yüzde 10,14 pay ile Apple Safari bulunuyor. Safari neredeyse bir yıldır ilk defa Edge’e bu kadar yaklaşmış durumda.
Açıkçası bu veriler hiç olmadığı kadar önemli zira Microsoft, Edge tarayıcısına ve Bing’e yeni yapay zeka tabanlı Sohbet özelliğini getirmişti. Bunun meyvelerini ve etkilerini bir sonraki raporda göreceğiz. Eğer Microsoft rüzgarı arkasına almayı başarırsa Google’ın bu alanda geç kaldığı resmiyete dökülmüş olacak.
Mobil tarayıcı tarafında durumlar aynı
- Google Chrome - %66,08 (-0,7)
- Apple Safari - %23,97 (-0,45)
- Samsung Internet - %4,37 (-0,09)
- Opera - %1,71 (-0,06)
- UC Browser - %1,46 (-0,01)
Masaüstü tarafını arkada bırakıp mobil tarayıcı pazarına gözümüzü çevirdiğimizde ise değişen çok fazla şeyin olmadığını görüyoruz. Google Chrome ve Apple Safari, pazarın neredeyse yüzde 90'ına hükmediyor ve geri kalanını Samsung Internet, Opera, UC Browser ve diğerleri paylaşıyor.Kaynakça https://www.neowin.net/news/statcounter-safari-is-about-to-overtake-edge-and-become-second-most-popular-desktop-browser/ https://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/worldwide/#monthly-202201-202302 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.