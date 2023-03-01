Apple, Microsoft’un ensesinde! Tarayıcı savaşları kızışıyor

Tam Boyutta Gör Statcounter'ın Şubat 2023 ayı için yayınladığı rapor, tarayıcı pazarıyla ilgili en son ayrıntıları gün yüzüne çıkarıyor. Genel olarak büyük bir değişiklik yok ancak verilere göre, Microsoft Edge "en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı" unvanını Apple'ın Safari'sine kaptırma riskiyle karşı karşıya.

Safari, Edge’in ensesinde

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Google Chrome - %66,12 (-0,29)

- %66,12 (-0,29) Microsoft Edge - %10,84 (-0,24)

- %10,84 (-0,24) Apple Safari - %10,14 (+0,83)

- %10,14 (+0,83) Mozilla Firefox - %6,84 (-0,03)

- %6,84 (-0,03) Opera - %3,21 (-0,2)

Şaşırtıcı olmayacak şekilde en popüler tarayıcı yüzde 66,12 pazar payıyla Google Chrome oldu. Ezici bir şekilde rakiplerinin önünde olan Chrome, önceki aya göre yalnızca 0,29 düşüş yaşadı. Microsoft Edge ise yüzde 10,84 pazar payıyla listenin ikinci sırasında ancak hemen arkasında yüzde 10,14 pay ile Apple Safari bulunuyor. Safari neredeyse bir yıldır ilk defa Edge’e bu kadar yaklaşmış durumda.

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Açıkçası bu veriler hiç olmadığı kadar önemli zira Microsoft, Edge tarayıcısına ve Bing’e yeni yapay zeka tabanlı Sohbet özelliğini getirmişti. Bunun meyvelerini ve etkilerini bir sonraki raporda göreceğiz. Eğer Microsoft rüzgarı arkasına almayı başarırsa Google’ın bu alanda geç kaldığı resmiyete dökülmüş olacak.

Mobil tarayıcı tarafında durumlar aynı

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Google Chrome - %66,08 (-0,7)

- %66,08 (-0,7) Apple Safari - %23,97 (-0,45)

- %23,97 (-0,45) Samsung Internet - %4,37 (-0,09)

- %4,37 (-0,09) Opera - %1,71 (-0,06)

- %1,71 (-0,06) UC Browser - %1,46 (-0,01)

Masaüstü tarafını arkada bırakıp mobil tarayıcı pazarına gözümüzü çevirdiğimizde ise değişen çok fazla şeyin olmadığını görüyoruz. Google Chrome ve Apple Safari, pazarın neredeyse yüzde 90'ına hükmediyor ve geri kalanını Samsung Internet, Opera, UC Browser ve diğerleri paylaşıyor.

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