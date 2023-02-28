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    Yeni Bing ile Türkçe konuştuk: Adı Sydney ve yanlış uçuş öneriyor

    Microsoft, OpenAI’a yatırım yaptıktan sonra ChatGPT’nin arkasındaki teknolojiyi Bing’e entegre etmişti. Görünüşte göre Bing’in yapay zekası Türkçe de konuşabiliyor.
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    Yeni Bing ile Türkçe konuştuk: İşte yetenekleri ve hataları Tam Boyutta Gör
    Daha önceki haberlerimizde de bahsettiğimiz üzere Microsoft, arama konusunda Google’ı gözüne kestirmiş durumda. OpenAI’ın devrimsel ChatGPT ve arkasında GPT-3 teknolojisi ise firma için büyük bir fırsat olarak görüldü. Microsoft, yaptığı uzun yıllı ve milyarlarca dolarlık yatırım sonrasında OpenAI’ın teknolojisini Bing arama motoruna ekledi.

    Microsoft’un yeni Bing’i şimdilik test aşamasında ve sınırlı sayıda kişi tarafından kullanılabiliyor. Bu beta test sürecine katılmak için bekleme listesine buradan kaydolabilirsiniz. Yeni Bing’in yetenekleri ve sundukları yaptığım testlerde oldukça güçlü görünüyor ve ChatGPT ile kıyasladığımızda sohbetin daha sezgisel olduğu anlaşılıyor. Yeni Bing ile yaptığımız bazı Türkçe sohbet kesitleri ise şöyle:

    Bing adının Sydney olduğunu söylüyor

    Yeni Bing ile Türkçe konuştuk: İşte yetenekleri ve hataları Tam Boyutta Gör
    Bing halihazırda İngilizce dilinde sohbet etse de ona Türkçe sorular sorduğunuzda sizinle Türkçe olarak konuşabiliyor. Türkçe dilini nereden öğrendiğini sorduğumuzda web sitelerinden ve geliştiricileri sayesinde öğrendiğini söylüyor. Bing’e adını sorduğumuzda yanıt olarak Microsoft’un yıllar önce test ettiği benzer bir aracın adı olan Sydney cevabını vermesi ilginç bir durum.

    Hatalar çok bariz

    Bing ile sohbetin 6 sorgu ile sınırlı olması onu zorlamamızı ve derinlemesine sohbetler yapmamızı zorlaştırıyor ancak bir senaryo oluşturarak yeteneklerini ve hatalarını görmemiz aslında basit. Örneğin Bing Sohbet aracından Rize’den İstanbul’a bir uçak bileti almasını istedim.

    Yeni Bing ile Türkçe konuştuk: İşte yetenekleri ve hataları Tam Boyutta Gör
    Bing şimdilik uçak bileti alamadığını ancak uygun uçuşlara bakabileceğini ve ne zaman seyahat edeceğimi sordu. Ona tarih bildirmeden bugün gideceğimi söyledim ve fiyatlarıyla birlikte uçuşları söylemesini istedim.
    Yeni Bing ile Türkçe konuştuk: İşte yetenekleri ve hataları Tam Boyutta Gör
    Bing ise bugün için geçerli Rize-İstanbul uçuşu için beni Trabzon Havalimanı’na yönlendirdi. İşin ilginç tarafı bugün için (28 Şubat) Rize-Artvin Havalimanı’ndan da İstanbul’a uçuşlar bulunuyor. Sanırım havalimanının açıldığını henüz bilmiyor. Kendisinden ayrıca “En uygun uçuşu” seçmesini istedim.

    Zekice bana tercih ettiğim saatleri, bütçemi ve bagaj ihtiyacımı sordu. Gerekli bilgileri kendisine verdiğimde bana saat 20:00’da Türk Hava Yolları’nın TK 2820 seferli uçuşunu önerdi ve fiyatının yaklaşık 1.000 TL olduğunu söyledi. İşin ilginç yanı böyle bir uçuş yok.

    Yeni Bing ile Türkçe konuştuk: İşte yetenekleri ve hataları Tam Boyutta Gör
    Görmezden gelerek devam ettim ve Bing’ten İstanbul’a gittiğimde gece yarısında Üsküdar’da olmam gerektiğini söyledim. Bana İstanbul Havalimanı’ndan Üsküdar’a gitmem için 400 TL’te taksi (42 dk) veya 15 TL’ye otobüs (1 saat 48 dk) yolculuğu tavsiye etti. Otobüsü tercih etmem haline Mecidiyeköy Metrobüs durağında inip oradan Üsküdar’a geçmemi söyledi.
    Yeni Bing ile Türkçe konuştuk: İşte yetenekleri ve hataları Tam Boyutta Gör
    Ardından kendisine ertesi gün DonanımHaber ofisine gideceğimi, benim için bir rota oluşturmasını ve hediye tavsiyesinde bulunmasını istedim. Konuşmayı devam ettiremedim ancak başka bir sohbette önerdiği akıllı saat hediyesi için kendisine birtakım sorgular yönettim.
    Yeni Bing ile Türkçe konuştuk: İşte yetenekleri ve hataları Tam Boyutta Gör
    Kendisinden en iyi akıllı saatler önerisinde bulunmasını ancak güncel verileri kullanmasını istedim. Hazırladığı cevapta Apple Watch Series 7’yi önerdi. Ardından kendisine Watch Series 7’nin güncel olup olmadığını sordum. Bing, kendinden emin bir şekilde Apple Watch Series 7’nin firmanın çıkardığı son model olduğunu ve yeni modelin ne zaman çıkacağının ise henüz belli olmadığını söyledi.
    Yeni Bing ile Türkçe konuştuk: İşte yetenekleri ve hataları Tam Boyutta Gör
    Devam sorgusunda Apple Watch Series 8’in piyasaya çıktığını ve yeni bir model olduğunu söyledim. Bing ise bunu gözden kaçırdığını söyleyerek özür diledi.

    Sonuç

    Yeni Bing ile Türkçe konuştuk: İşte yetenekleri ve hataları Tam Boyutta Gör
    Bing ve ChatGPT gibi üretken yapay zeka sohbet araçları son derece heyecan verici. Sohbet etmek, bazı bilgileri aramada kullanmak son derece keyifli. Ancak “doğru” bilgi konusunda gidilecek çok uzun bir yol var. Yeni Bing’in Sohbet modu güncel verileri sunmakta zorluk yaşıyor. Muhtemelen eğitildiği veri seti birkaç yıl öncesine ait.

    Dolayısıyla bu tip sistemleri kullanırken sürekli olarak doğrulama yapmak son derece önemli. Bing, verdiği cevaplarda kaynak olarak kullandığı içerikleri belirtiyor. İnsanların bu kaynaklara tıklayıp sunulan özet bilgiyi ne kadar doğrulayacağı bir muamma. Elbette yen Bing sadece Sohbet kısmına sahip değil. Yapay zeka normal aramalarda da sizlere kısa bilgiler verebiliyor. Bu da aramak istediğiniz şeyi daha hızlı bulmanıza yarıyor. Açıkçası bilgiye erişim için normal arama yapmak şimdilik daha sağlıklı görünüyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 12 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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