Yeni Bing ile Türkçe konuştuk: Adı Sydney ve yanlış uçuş öneriyor

Microsoft’un yeni Bing’i şimdilik test aşamasında ve sınırlı sayıda kişi tarafından kullanılabiliyor. Bu beta test sürecine katılmak için bekleme listesine buradan kaydolabilirsiniz. Yeni Bing’in yetenekleri ve sundukları yaptığım testlerde oldukça güçlü görünüyor ve ChatGPT ile kıyasladığımızda sohbetin daha sezgisel olduğu anlaşılıyor. Yeni Bing ile yaptığımız bazı Türkçe sohbet kesitleri ise şöyle:
Bing adının Sydney olduğunu söylüyor
Hatalar çok bariz
Bing ile sohbetin 6 sorgu ile sınırlı olması onu zorlamamızı ve derinlemesine sohbetler yapmamızı zorlaştırıyor ancak bir senaryo oluşturarak yeteneklerini ve hatalarını görmemiz aslında basit. Örneğin Bing Sohbet aracından Rize’den İstanbul’a bir uçak bileti almasını istedim.
Zekice bana tercih ettiğim saatleri, bütçemi ve bagaj ihtiyacımı sordu. Gerekli bilgileri kendisine verdiğimde bana saat 20:00’da Türk Hava Yolları’nın TK 2820 seferli uçuşunu önerdi ve fiyatının yaklaşık 1.000 TL olduğunu söyledi. İşin ilginç yanı böyle bir uçuş yok.
Sonuç
Dolayısıyla bu tip sistemleri kullanırken sürekli olarak doğrulama yapmak son derece önemli. Bing, verdiği cevaplarda kaynak olarak kullandığı içerikleri belirtiyor. İnsanların bu kaynaklara tıklayıp sunulan özet bilgiyi ne kadar doğrulayacağı bir muamma. Elbette yen Bing sadece Sohbet kısmına sahip değil. Yapay zeka normal aramalarda da sizlere kısa bilgiler verebiliyor. Bu da aramak istediğiniz şeyi daha hızlı bulmanıza yarıyor. Açıkçası bilgiye erişim için normal arama yapmak şimdilik daha sağlıklı görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.