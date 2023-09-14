Teknoloji liderlerinin tarihi yapay zeka oturumundan “dengeli” düzenleme çağrısı çıktı

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, aralarında Meta CEO'su Mark Zuckerberg, OpenAI CEO'su Sam Altman, Microsoft CEO'su Satya Nadella, Nvidia başkanı Jensen Huang, Google CEO'su Sundar Pichai, Tesla, SpaceX CEO'su ve X başkanı Elon Musk'ın da bulunduğu yapay zeka alanındaki liderleri AI Insight Forum'a davet etti. Oturum halka ve medyaya kapalıydı ancak liderlerin verdiği demeçlerden nelerin konuşulduğu ortaya çıktı.
Liderler düzenleme istiyor
Zuckerberg hazırladığı konuşmada "Kongre'nin inovasyonu ve önlemleri desteklemek için yapay zeka ile ilgilenmesi gerektiğini" söyledi. Yapay zeka için iki önemli konunun olduğunu söyledi: Güvenlik ve erişim. Zuckerberg, "Politika yapıcıların, akademisyenlerin, sivil toplumun ve endüstrinin bu yeni teknolojinin potansiyel risklerini en aza indirmek ve aynı zamanda potansiyel faydalarını en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Birçok teknoloji lideri teknolojinin düzenlenmesinin önemine dikkat çekerken ChatGPT yaratıcısı OpenAI’ın CEO’su Altman, politika yapıcıların "doğru olanı yapmak" istediğine inandığını ve hükümetin teknoloji etrafında kurallar oluşturma isteğinin hızından etkilendiğini söyledi.
Bazı taraflar endişeli
Dünyanın hiçbir ülkesindeki Senato veya meclis, yapay zeka ya da diğer güncel teknolojiler hakkında uzman görüşüne sahip değil. Bu bilgi eksikliği yasaların teknolojiye ayak uyduramamasına neden oluyor. Chuck Schumer’da buna atıfta bulunarak AI Insight Forum'un teknolojiyi daha iyi anlamak için önemli olduğunu ancak kurallar için aceleci olmayacaklarını dile getirdi.
Bununla birlikte bazı taraflar toplantıların kapalı kapılar ardında yapılmasından rahatsız. Örneğin Senatör Elizabeth Warren, bu tip kapalı oturumlarda teknoloji devlerinin politikacıları etkileyebileceğini söyleyerek daha fazla şeffaflık çağrısında bulundu. Öte yandan ABD’li kanun yapıcılar yapay zekanın düzenlenmesi konusunda yoğun bir mesai harcıyor. ABD Kongre’si aylardır yapay zeka hakkında oturumlar düzenliyor. Hatta Beyaz Saray geçtiğimiz dönemlerde şirketlerin yapay zekayı sorumlu bir biçimde geliştirmeleri için gönüllü taahhüt aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.