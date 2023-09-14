Teknoloji liderlerinin tarihi yapay zeka oturumundan “dengeli” düzenleme çağrısı çıktı

Tam Boyutta Gör ABD Senato’su yapay zeka hakkındaki yasal düzenlemeleri şekillendirmek, fikir alışverişinde bulunmak ve bir yol haritasına ulaşmak için AI Insight Forum’u başlattı. Gerçekleştirilen oturumlara çok sayıda teknoloji lideri katıldı. Saatler süren görüşmeden ise yenilik ve güvenliği “dengeleyen” düzenleme çağrısı çıktı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, aralarında Meta CEO'su Mark Zuckerberg, OpenAI CEO'su Sam Altman, Microsoft CEO'su Satya Nadella, Nvidia başkanı Jensen Huang, Google CEO'su Sundar Pichai, Tesla, SpaceX CEO'su ve X başkanı Elon Musk'ın da bulunduğu yapay zeka alanındaki liderleri AI Insight Forum'a davet etti. Oturum halka ve medyaya kapalıydı ancak liderlerin verdiği demeçlerden nelerin konuşulduğu ortaya çıktı.

Liderler düzenleme istiyor

Zuckerberg hazırladığı konuşmada "Kongre'nin inovasyonu ve önlemleri desteklemek için yapay zeka ile ilgilenmesi gerektiğini" söyledi. Yapay zeka için iki önemli konunun olduğunu söyledi: Güvenlik ve erişim. Zuckerberg, "Politika yapıcıların, akademisyenlerin, sivil toplumun ve endüstrinin bu yeni teknolojinin potansiyel risklerini en aza indirmek ve aynı zamanda potansiyel faydalarını en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Meta ve Zuckerber, söylemlerini yaptıkları faaliyetlerle de destekliyor. Meta, yapay zeka araçlarını (Llama 2 gibi) açık kaynaklı olarak sunarken güvenlik önlemlerini de sıkı tutuyor. Öte yandan, kısa bir süre önce bir yapay zeka şirketi kuran Musk, toplantının dışında gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin federal bir yapay zeka gözetim kurumuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Birçok teknoloji lideri teknolojinin düzenlenmesinin önemine dikkat çekerken ChatGPT yaratıcısı OpenAI’ın CEO’su Altman, politika yapıcıların "doğru olanı yapmak" istediğine inandığını ve hükümetin teknoloji etrafında kurallar oluşturma isteğinin hızından etkilendiğini söyledi.

Bazı taraflar endişeli

Dünyanın hiçbir ülkesindeki Senato veya meclis, yapay zeka ya da diğer güncel teknolojiler hakkında uzman görüşüne sahip değil. Bu bilgi eksikliği yasaların teknolojiye ayak uyduramamasına neden oluyor. Chuck Schumer’da buna atıfta bulunarak AI Insight Forum'un teknolojiyi daha iyi anlamak için önemli olduğunu ancak kurallar için aceleci olmayacaklarını dile getirdi.

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Bununla birlikte bazı taraflar toplantıların kapalı kapılar ardında yapılmasından rahatsız. Örneğin Senatör Elizabeth Warren, bu tip kapalı oturumlarda teknoloji devlerinin politikacıları etkileyebileceğini söyleyerek daha fazla şeffaflık çağrısında bulundu. Öte yandan ABD’li kanun yapıcılar yapay zekanın düzenlenmesi konusunda yoğun bir mesai harcıyor. ABD Kongre’si aylardır yapay zeka hakkında oturumlar düzenliyor. Hatta Beyaz Saray geçtiğimiz dönemlerde şirketlerin yapay zekayı sorumlu bir biçimde geliştirmeleri için gönüllü taahhüt aldı.

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Tarihi yapay zeka oturumundan “dengeli” düzenleme çağrısı çıktı