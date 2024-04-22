Tarihin en verimli dizel motoru tanıtıldı

Çin’den dizel motorlarda yeni rekor
Dizel içten yanmalı motorun 127 yıl önceki icadından bu yana dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve mühendisler, bu motorlardaki termal verimliliği arıtmaya çalışıyor. Weichai Power ise 2015 yılından bu yana yüksek ısıl verimliliğe sahip bir motor ortaya koyabilmek için çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda kurulan ekip, 16 Eylül 2020'deyüzde 50,23 ile rekor kıran gövde ısıl verimliliğine sahip dizel motorunu tanıtarak önemli bir kilometre taşına imza atmıştı. Firma 2022 yılında motorun termal verimliliğini yüzde 51,09'a çıkararak kayda değer ilerlemesini sürdürmüş ve aynı yıl yüzde 52,28 oranına ulaşılmıştı.
Weichai Power, yeni motorlarının piyasadaki yüzde 45-46 termal verimlilik seviyesine sahip ana akım motorlara göre dizel motorun ekonomisini yaklaşık yüzde 14 artıracağını söylüyor. Firmaya göre bu gelişme, yıllık yaklaşık 31 milyon ton yakıt tasarrufu ve emisyonlarda yaklaşık 97 milyon ton CO2 azaltımı anlamına geliyor. Bu rakamların Çin piyasasını temel aldığını da belirtlim.
Bununla birlikte şirket daha sofistike örnekler de veriyor. Yeni motor ile yılda 250.000 kilometre yol kat eden ağır hizmet tipi bir traktör her yıl yaklaşık 12.000 litre dizel yakıt tasarrufu sağlayabilir. Bu yakıt tasarrufu da Çin’de yıllık 13 bin dolardan fazla yakıt maliyetine denk geliyor. Weichai Power, bu teknik atılım ulaşımın yanı sıra inşaat makineleri, tarım ekipmanları, gemiler ve enerji üretim ekipmanları gibi çeşitli sektörlerde de etkisini göstereceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)