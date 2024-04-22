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    Tarihin en verimli dizel motoru tanıtıldı

    Çinli Weichai Power firması yüzde 53,09'luk içsel termal verimliliğe sahip tarihteki ilk dizel motoru tanıttı. Firma yeni motorda yakıt beslemesi, hava girişi, yanma ve sürtünme azaltmaya odaklandı.
    Tarihin en verimli dizel motoru tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çin'in Tianjin kentinde gerçekleştirilen 2024 Dünya İçten Yanmalı Motorlar Kongresi'nde sektörün en son teknolojik gelişmeleri sergilendi. Etkinlikte Weichai Power, yüzde 53,09'luk içsel termal verimliliğe sahip dünyanın ilk dizel motorunu tanıttı. Firmanın bu başarısı uluslararası test kuruluşu olan TÜV SÜD ve Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi tarafından resmi olarak onaylandı. İki kuruluş da motorun verimlilik seviyesinin dünya rekoru olduğunu belirtti.

    Çin’den dizel motorlarda yeni rekor

    Dizel içten yanmalı motorun 127 yıl önceki icadından bu yana dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve mühendisler, bu motorlardaki termal verimliliği arıtmaya çalışıyor. Weichai Power ise 2015 yılından bu yana yüksek ısıl verimliliğe sahip bir motor ortaya koyabilmek için çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda kurulan ekip, 16 Eylül 2020'deyüzde 50,23 ile rekor kıran gövde ısıl verimliliğine sahip dizel motorunu tanıtarak önemli bir kilometre taşına imza atmıştı. Firma 2022 yılında motorun termal verimliliğini yüzde 51,09'a çıkararak kayda değer ilerlemesini sürdürmüş ve aynı yıl yüzde 52,28 oranına ulaşılmıştı.

    Tarihin en verimli dizel motoru tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Önceki başarılarını temel alan Weichai Power'ın araştırma ekibi, yanma, hava girişi, yakıt dağıtımı ve sürtünme olmak üzere dört kritik sistemi daha da iyileştirdi. Bu iyileştirmelerle birlikte dünya çapında ilk kez yüzde 53 termal verimlilik bariyeri aşıldı. Araştırmacılar bu başarının, bir insanın 100 metre yarışını dokuz saniyenin altında koşmasıyla kıyaslanabilir olduğunu iddia ediyor.

    Weichai Power, yeni motorlarının piyasadaki yüzde 45-46 termal verimlilik seviyesine sahip ana akım motorlara göre dizel motorun ekonomisini yaklaşık yüzde 14 artıracağını söylüyor. Firmaya göre bu gelişme, yıllık yaklaşık 31 milyon ton yakıt tasarrufu ve emisyonlarda yaklaşık 97 milyon ton CO2 azaltımı anlamına geliyor. Bu rakamların Çin piyasasını temel aldığını da belirtlim.

    Bununla birlikte şirket daha sofistike örnekler de veriyor. Yeni motor ile yılda 250.000 kilometre yol kat eden ağır hizmet tipi bir traktör her yıl yaklaşık 12.000 litre dizel yakıt tasarrufu sağlayabilir. Bu yakıt tasarrufu da Çin’de yıllık 13 bin dolardan fazla yakıt maliyetine denk geliyor. Weichai Power, bu teknik atılım ulaşımın yanı sıra inşaat makineleri, tarım ekipmanları, gemiler ve enerji üretim ekipmanları gibi çeşitli sektörlerde de etkisini göstereceğini söylüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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