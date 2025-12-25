Giriş
    Alışılmadık düzen, olağanüstü güç: Beş silindirli sıra dışı motosiklet motoru

    MV Agusta, alışılmadık beş silindirli motorunu tanıttı. 16.000 RPM’e ulaşabilen, 240 beygir güç ve 135 Nm tork üreten bu Cinque Cilindri, motosiklet dünyasında ses getirdi.

    Alışılmadık düzen, olağanüstü güç: Sıra dışı beş silindirli motor Tam Boyutta Gör
    Motosiklet dünyasındaki gelişmeler sınır tanımadan ilerlemeye devam ediyor. Şimdi ise 5 silindirli oldukça ilginç bir motor ufukta görünmüş durumda. Bu motor, alışılmış sıralı beş silindir veya Volkswagen’in eski VR5 tasarımına benzemiyor. Bunun yerine üstte iki, altta üç silindir yerleştirilmiş kompakt bir yapıda karşımıza çıkıyor. Bu sıra dışı yerleşim yalnızca estetik bir farklılık değil, aynı zamanda yüksek performans sunmak için tasarlanmış bir mühendislik çözümü.

    5 silindirin geçmişi

    Detaylara geçmeden önce 5 silindirli motosiklet motorlarını ilk kez görmediğimizi belirtelim. Motosiklet tarihinde 5 silindir denilince akla gelen ilk ve en başarılı makine MotoGP efsanesi Honda RC211V’dir. 2002’de Valentino Rossi’nin bu V5 motorla harikalar yarattığını da bir parantez içerisinde belirtelim. Daha eskiye gittiğimizde ise 1960’larda Honda'nın mühendislik sınırlarını zorladığı bir başka model RC149’u görüyoruz. 125cc hacminde olmasına rağmen içine 5 silindir sığdırılmıştı.

    Öte yandan seri üretim yol motosikletlerinde (Honda, Yamaha, BMW gibi markaların standart kataloglarında) 5 silindirli bir model bulmak neredeyse imkansız. Zira bu motorlar hem motosiklet şasisi için çok geniş hem de hayati olan yatış açısını ciddi derecede kısıtlıyor. Ek olarak 5 silindirli motorlarda (otomobillerdeki Volvo veya Audi RS3 motorları gibi) kendine has bir titreşim karakteri vardır. Bu titreşimi sönümlemek için gereken ek parçalar motosikleti ağırlaştırır.

    MV Agusta Cinque Cilindri

    Alışılmadık düzen, olağanüstü güç: Sıra dışı beş silindirli motor Tam Boyutta Gör
    Ancak tüm bu zorluklara rağmen geçtiğimiz EICMA fuarında yeni bir konsept motor gösterildi. Bu sefer Honda değil, İtalyan efsanesi MV Agusta tarafında. MV Agusta, bu yeni motorun 850 cc ile 1150 cc arası silindir hacmine sahip olabileceğini, maksimum 240 beygir güç ve 135 Nm tork üretebileceğini açıkladı. Güç çıkışı 8.500 rpm’de gerçekleşirken, motorun en dikkat çekici özelliklerinden biri 16.000 rpm’e kadar çıkabilmesi.

    Motor, yalnızca güçlü değil aynı zamanda hafif tasarlanmış. Tüm ünitenin ağırlığı 60 kg’ın (132 lb) altında. MV Agusta’ya göre motorun ateşleme sırası, değişken subap zamanlaması kullanmadan güçlü ve lineer tork sağlamada önemli bir rol oynuyor. Motorun yerleşimi de oldukça dikkat çekici. Geleneksel sıralı dört silindirden daha dar, V4’ten ise daha kısa. Motor, ön tarafta üç silindirli bir krank mili ve arkasında ayrı bir iki silindirli krank mili ile alışılmadık bir konfigürasyona sahip.

    MV Agusta bu motoru Cinque Cilindri olarak adlandırıyor ve tasarım yaklaşımı VW’nin VR5’inden tamamen farklı. VR5, kompakt alanlara beş silindiri sıkıştırmak için V şeklinde bir düzen kullanırken, MV Agusta motoru daha çok bir mekanik trapezoid olarak konumlandırıyor.

    Şu anda motor sadece bir konsept olarak gösterilmiş olsa da önümüzdeki yıllarda piyasaya çıkacak yeni bir modelde kullanılacağı kesinleşti. Motor, Supersport sınıfından Naked ve Touring segmentlerine kadar farklı motosiklet tiplerine uyacak şekilde geliştirilmiş. MV Agusta, motorun önümüzdeki yıllarda tanıtılacak “büyük beklentilerle karşılanan” yeni bir modelde piyasaya çıkacağını doğrulamış durumda.

