Tarihte ilk kez Ethereum (ETH) ETF’i onay aldı

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Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu’nun (OSC) Bitcoin (BTC) ETF’sine onay vermesinden iki ay sonra, bu sefer de tarihteki ilk Ethereum ETF’ine onay verdi. Toronto merkezli varlık yönetim şirketi Purpose Investments’in yaptığı basın açıklamasında söz konusu gelişme duyuruldu. Yapılan açıklamada dünyada ilk defa, bir Ethereum ETF’sinin Kanada düzenleyicisinden onay aldığı duyuruldu. Böylelikle Ethereum, ETF onayı alan ikinci kripto para olarak tarihte yerini aldı.

Konuyla alakalı Purpose Investments’in CEO’su Som Seif şu açıklamalarda bulundu:

“Bitcoin, ilk büyük kripto para birimi olduğu için büyük ilgi görürken, Ethereum ekosisteminin temsil ettiği şey, bugün toplumdaki en heyecan verici yeni teknoloji vizyonlarından birisidir.”

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Evolve ETFs’in CEO’su Raj Lala ise yaşanan gelişmeleri şu şekilde yorumladı yorumladı:

“Bitcoin'e benzer şekilde, yatırımcılar artık bankaları veya aracı kurumları aracılığıyla hisse satın almak kadar basit bir şekilde Ethereum ticareti yapabilecekler. Ethereum, düzenlenmiş bir ETF yapısı aracılığıyla günlük likidite, şeffaflık ve güvenlik sunacaktır.”

Şubat ayındaki inanılmaz başlangıcından sonra Purpose Investments’in Bitcoin ETF’i bu ayın başlarında 1 milyar dolar değeri geçmiş durumda. Bu da yaşanan gelişmelerin yatırımcılar tarafından oldukça olumlu karşılandığının bir göstergesi olarak görülebilir.



https://www.coindesk.com/purpose-investments-gets-approval-to-launch-first-ether-etf-in-canada

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