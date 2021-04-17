Tarihte ilk kez Ethereum (ETH) ETF’i onay aldı

Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu’nun (OSC) Bitcoin (BTC) ETF’sine onay vermesinden iki ay sonra, bu sefer de tarihteki ilk Ethereum ETF’ine onay verdi. Toronto merkezli varlık yönetim şirketi Purpose Investments’in yaptığı basın açıklamasında söz konusu gelişme duyuruldu. Yapılan açıklamada dünyada ilk defa, bir Ethereum ETF’sinin Kanada düzenleyicisinden onay aldığı duyuruldu. Böylelikle Ethereum, ETF onayı alan ikinci kripto para olarak tarihte yerini aldı.
Konuyla alakalı Purpose Investments’in CEO’su Som Seif şu açıklamalarda bulundu:
“Bitcoin, ilk büyük kripto para birimi olduğu için büyük ilgi görürken, Ethereum ekosisteminin temsil ettiği şey, bugün toplumdaki en heyecan verici yeni teknoloji vizyonlarından birisidir.”
Ayrıca Bkz. "Ethereum (ETH) 2 bin 547 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı"
Evolve ETFs’in CEO’su Raj Lala ise yaşanan gelişmeleri şu şekilde yorumladı yorumladı:
“Bitcoin'e benzer şekilde, yatırımcılar artık bankaları veya aracı kurumları aracılığıyla hisse satın almak kadar basit bir şekilde Ethereum ticareti yapabilecekler. Ethereum, düzenlenmiş bir ETF yapısı aracılığıyla günlük likidite, şeffaflık ve güvenlik sunacaktır.”
Şubat ayındaki inanılmaz başlangıcından sonra Purpose Investments’in Bitcoin ETF’i bu ayın başlarında 1 milyar dolar değeri geçmiş durumda. Bu da yaşanan gelişmelerin yatırımcılar tarafından oldukça olumlu karşılandığının bir göstergesi olarak görülebilir.
https://www.coindesk.com/purpose-investments-gets-approval-to-launch-first-ether-etf-in-canada Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
test
merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
Buy Bitcoin
Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.