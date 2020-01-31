Tarım Bakanlığı'nın fotoğraf yarışmasında oy verene fidan hediye

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 12. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda halk oylaması başladı. Oylamaya katılan herkes adına ücretsiz olarak 3 adet fidan dikilecek.

Türkiye’de çekilen tarım ve hayvancılık temalı fotoğrafların yer aldığı yarışmada oy kullanarak fotoğrafçıları destekleyebilir ve ücretsiz olarak 3 adet fidan dikilmesini sağlayabilirsiniz. Oylama oylama.tariminsan.com web sitesinden yapılıyor. Oy vermek için isim, soyisim, e-posta ve telefon numarası bilgisi yeterli. Sitede hangi fotoğrafın kaç oy aldığı bilgisi canlı olarak yer alıyor. Halk oylaması 29 Şubat saat 23.59’da sona erecek. Halk oylamasının ardından aday fotoğraflar jürinin oylamasına sunulacak.

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Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması, 2009 yılından itibaren düzenleniyor. Halk oylamasında oy kullanan her vatandaş adına 3 fidan, halk oylamasının birincisi adına 50 bin, ikincisi adına 30 bin, üçüncüsü adına 10 bin fidan bağışlanacak. Fidanlar, bu yıl ikincisi düzenlenecek Geleceğe Nefes etkinliğinde toprakla buluşacak.

12. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nın adaylarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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