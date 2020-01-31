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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tarım Bakanlığı'nın fotoğraf yarışmasında oy verene fidan hediye

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği Tarım ve İnsan Fotoğraf yarışmasında oy verenlerin adına 3 adet ücretsiz fidan dikilecek.
    1 sa.
    810
    35
    8
    Fotoğraf Makineleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Tarım Bakanlığı'nın fotoğraf yarışmasında oy verene fidan hediye
    Tam Boyutta Gör

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 12. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda halk oylaması başladı. Oylamaya katılan herkes adına ücretsiz olarak 3 adet fidan dikilecek.

    Türkiye’de çekilen tarım ve hayvancılık temalı fotoğrafların yer aldığı yarışmada oy kullanarak fotoğrafçıları destekleyebilir ve ücretsiz olarak 3 adet fidan dikilmesini sağlayabilirsiniz. Oylama oylama.tariminsan.com web sitesinden yapılıyor. Oy vermek için isim, soyisim, e-posta ve telefon numarası bilgisi yeterli. Sitede hangi fotoğrafın kaç oy aldığı bilgisi canlı olarak yer alıyor. Halk oylaması 29 Şubat saat 23.59’da sona erecek. Halk oylamasının ardından aday fotoğraflar jürinin oylamasına sunulacak.

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    Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması, 2009 yılından itibaren düzenleniyor. Halk oylamasında oy kullanan her vatandaş adına 3 fidan, halk oylamasının birincisi adına 50 bin, ikincisi adına 30 bin, üçüncüsü adına 10 bin fidan bağışlanacak. Fidanlar, bu yıl ikincisi düzenlenecek Geleceğe Nefes etkinliğinde toprakla buluşacak.

    12. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nın adaylarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    htcrio077 (@htcrio077) 1 sa. en beğenilen
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    flegga34 1 dk.
    Bu arada rekor fidan dikimi için yapılan organizasyondaki fidanların yüzde 90i kurumuş bilginize
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    dekareme 39 dk.
    Bilgileri alıp bilmem ne yapacaklar gibi görnüyor. sahte mail hesabı ile katılmasınlar diye beyfendiler bir de link gönderip ona da tıklayıp onaylayın diyor.. başka emrin var mıydı paşam !!

    ben de katılmadım...

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    McCarty 54 dk.
    para ödemiyoruz, tarafımıza gönderilen bişey yok. insanların katılımı neden önemli böyle konularda anlamıyorum?

    Elinde 100.000 fidan varsa git dik işte, yani anlamıyorum yeterli katılım olmazsa dikilmeyecek mi?

    1 Yanıt Yanıtla +1
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    nick bırakmamışsınız lan 2 dk. yeni yorumcu McCarty
    2000lerdeki bu mesajı 1000 kişiye göndermezsen ölecek mantığı ile bakanlık yönetiyorlar :D
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    ztalan 1 sa.
    Fidan dikimi için oylama, form vs bunlara ne gerek var? Tarım ve Orman bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü görevidir zaten ağaçsız orman arazilerinin ağaçlandırılması
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    mustafasc 52 dk. ztalan
    Aynen öyle. Zaten her yıl milyonlarca fidan dikiyoruz OGM olarak. Bu tarz aktiviteler vatandaşa farkındalık yaratmak ve kurumun tanıtımını yapmak için yapılıyor diye düşünüyorum.
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    Askaparta 1 sa.
    Bakanlık mensubu olarak oylama yapalım.
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    htcrio077 1 sa. en beğenilen
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