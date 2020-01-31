Farming Simulator 19 kısa süreliğine ücretsiz

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En iyi tarım simülasyon oyunu olarak kabul edilen ve kendisine ait bir eSpor turnuvası da yapan Farming Simulator serisinin bir önceki oyunu olan Farming Simulator 19, Epic Store mağazasında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Farming Simulator 19 neler sunuyor?

Oyunda modern bir çiftçi olarak Avrupa ve ABD topraklarında mahsüller ekiyor, hayvanlar yetiştiriyorsunuz. Ayrıca daha farklı deneyimler için topluluk tarafından geliştirilen modları da indirip kurabiliyorsunuz.

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Oyunda John Deere dahil 300 civarında araç var. Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr bunlar arasında. Oyunun ana sürümü ücretsizken hali hazırda pek çok genişleme paketi de satın alabilirsiniz.

Grafik atmosfer ve görsel efektler açısından da oldukça geliştirilen Farming Simulator 19 oyunu 6 Şubat tarihine kadar ücretsiz olmaya devam edecek.

Oyun sayfası

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