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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Farming Simulator 19 kısa süreliğine ücretsiz

    Başarılı bir grafik atmosfer içerisinde çiftliğinizi geliştirdiğiniz ve 300 civarında farklı tarım aracını kullanabildiğiniz Farming Simulator 19 kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.
    3 sa.
    1,3b
    20
    3
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Farming Simulator 19 kısa süreliğine ücretsiz
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    En iyi tarım simülasyon oyunu olarak kabul edilen ve kendisine ait bir eSpor turnuvası da yapan Farming Simulator serisinin bir önceki oyunu olan Farming Simulator 19, Epic Store mağazasında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

    Farming Simulator 19 neler sunuyor?

    Oyunda modern bir çiftçi olarak Avrupa ve ABD topraklarında mahsüller ekiyor, hayvanlar yetiştiriyorsunuz. Ayrıca daha farklı deneyimler için topluluk tarafından geliştirilen modları da indirip kurabiliyorsunuz.

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    Oyunda John Deere dahil 300 civarında araç var. Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr bunlar arasında. Oyunun ana sürümü ücretsizken hali hazırda pek çok genişleme paketi de satın alabilirsiniz.

    Grafik atmosfer ve görsel efektler açısından da oldukça geliştirilen Farming Simulator 19 oyunu 6 Şubat tarihine kadar ücretsiz olmaya devam edecek.

    Oyun sayfası



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    Schtroumpf Grognon (@schtroumpf grognon) 2 sa. en beğenilen
    bazen donanimhaber editorleri, konu basliklarini sicak firsatlardan falan ilham alarak mi seciyorlar diye dusunuyorum.

    genelde donanim haberleri de rakip sitelere gore 1 gun gec dusuyor. nvidia basliklarinda onu da elestirmistim.

    ne demis ustad;

    internet explorer is still faster than dh
    bazen donanimhaber editorleri, konu basliklarini sicak firsatlardan falan ilham alarak mi seciyorlar diye dusunuyorum. genelde donanim haberleri de rak...
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    DH Misafiri 39 dk.
    Aslında bilgilendirme yanıltıcı, oyunu 6 şubata kadar kütüphanenize eklemeniz durumunda sonsuza kadar ücretsiz. Öbür türlü 6 şubata kadar oynaması ücretsiz gibi anlaşılıyor.
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    a_y_k_u_t 1 sa.
    Epic bedava oyun vermek yerine launcher'ı bir düzenlese çok iyi olacak. Sürekli önbellek silmek zorunda kalıyorum.
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    Schtroumpf Grognon 2 sa. en beğenilen
    bazen donanimhaber editorleri, konu basliklarini sicak firsatlardan falan ilham alarak mi seciyorlar diye dusunuyorum.

    genelde donanim haberleri de rakip sitelere gore 1 gun gec dusuyor. nvidia basliklarinda onu da elestirmistim.

    ne demis ustad;

    internet explorer is still faster than dh
    Yanıtla +8
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