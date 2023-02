Tartışılan öneri: Et paketlerine, sigaralarda olduğu gibi uyarı konulsun

Tam Boyutta Gör Hepimiz sigara paketlerinin üzerinde, sigara içenleri bu sağlıksız alışkanlıktan vazgeçirmek için tasarlanmış siyah ciğerler veya çürüyen dişlerin korkunç görüntülerini görmeye alışkınız.

Bilim insanları benzer etiketleri süpermarketlerdeki et paketlerinin üzerine yapıştırarak alıcıların dikkatini çekmek istiyor. Çıkartmalarda üzücü hayvan resimlerinin yanı sıra "Siz et yediğinizde hayvanlar acı çekiyor." gibi mesajların yer alması gündemde. Ayrıca bu etiketlerde yok edilen ormanların görüntüleriyle birlikte "Siz et yediğinizde Amazon yağmur ormanları yok oluyor." şeklinde uyarıların yer alması da öneriliyor.

Bu tip etiketler ürünün satın alınma olasılığını düşürüyor

Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, tüketicilerin bu tip etiketlere sahip ürünleri satın alma olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor. Deney, özellikle uyarı etiketinin tüketicilerin tavuk göğsü satın alma olasılığını azalttığını ve hatta gelecekte daha az et yemeye motive ettiğini ortaya koymuş.

Tam Boyutta Gör Et paketlerinin üzerine yapıştırılması önerilen uyarılardan diğer ikisi ise "Sigara içmek, sağlığınızı riske atar." ve "Et yiyerek iklim değişikliğine neden oluyorsunuz." ibareleri oldu.

