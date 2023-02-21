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    Tartışılan öneri: Et paketlerine, sigaralarda olduğu gibi uyarı konulsun

    Et yemenin çevre, hayvan ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olduğunu düşünen bilim insanları, et paketlerine de sigara paketlerinde olduğu gibi uyarı eklenmesini istiyorlar.
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    Tartışılan öneri: Et paketlerine, sigaralar gibi uyarı konulsun Tam Boyutta Gör
    Hepimiz sigara paketlerinin üzerinde, sigara içenleri bu sağlıksız alışkanlıktan vazgeçirmek için tasarlanmış siyah ciğerler veya çürüyen dişlerin korkunç görüntülerini görmeye alışkınız.

    Bilim insanları benzer etiketleri süpermarketlerdeki et paketlerinin üzerine yapıştırarak alıcıların dikkatini çekmek istiyor. Çıkartmalarda üzücü hayvan resimlerinin yanı sıra "Siz et yediğinizde hayvanlar acı çekiyor." gibi mesajların yer alması gündemde. Ayrıca bu etiketlerde yok edilen ormanların görüntüleriyle birlikte "Siz et yediğinizde Amazon yağmur ormanları yok oluyor." şeklinde uyarıların yer alması da öneriliyor.

    Tartışılan öneri: Et paketlerine, sigaralar gibi uyarı konulsun Tam Boyutta Gör

    Bu tip etiketler ürünün satın alınma olasılığını düşürüyor

    Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, tüketicilerin bu tip etiketlere sahip ürünleri satın alma olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor. Deney, özellikle uyarı etiketinin tüketicilerin tavuk göğsü satın alma olasılığını azalttığını ve hatta gelecekte daha az et yemeye motive ettiğini ortaya koymuş.

    Tartışılan öneri: Et paketlerine, sigaralar gibi uyarı konulsun Tam Boyutta Gör
    Et paketlerinin üzerine yapıştırılması önerilen uyarılardan diğer ikisi ise "Sigara içmek, sağlığınızı riske atar." ve "Et yiyerek iklim değişikliğine neden oluyorsunuz." ibareleri oldu.
    Kaynakça https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950329323000253 https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11774887/Scientists-want-gruesome-cigarette-style-warnings-MEAT-buyers.html
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 14 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 20 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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    925 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    uyarı, sigara ve
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