Tartışılan öneri: Et paketlerine, sigaralarda olduğu gibi uyarı konulsun

Bilim insanları benzer etiketleri süpermarketlerdeki et paketlerinin üzerine yapıştırarak alıcıların dikkatini çekmek istiyor. Çıkartmalarda üzücü hayvan resimlerinin yanı sıra "Siz et yediğinizde hayvanlar acı çekiyor." gibi mesajların yer alması gündemde. Ayrıca bu etiketlerde yok edilen ormanların görüntüleriyle birlikte "Siz et yediğinizde Amazon yağmur ormanları yok oluyor." şeklinde uyarıların yer alması da öneriliyor.
Bu tip etiketler ürünün satın alınma olasılığını düşürüyor
Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, tüketicilerin bu tip etiketlere sahip ürünleri satın alma olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor. Deney, özellikle uyarı etiketinin tüketicilerin tavuk göğsü satın alma olasılığını azalttığını ve hatta gelecekte daha az et yemeye motive ettiğini ortaya koymuş.Kaynakça https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950329323000253 https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11774887/Scientists-want-gruesome-cigarette-style-warnings-MEAT-buyers.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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