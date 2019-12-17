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    Tat Gıda üretimde yapay zekâdan yararlanıyor

    Tat Gıda endüstriyel domates üretiminde Drone ile takip, otonom direksiyonlu traktörler ve sensörlü sulama gibi yeni teknolojiler kullanarak verimliliği yüzde 30 oranında arttırmış.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tat Gıda üretimde yapay zekâdan yararlanıyor
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    Koç şirketler grubuna bağlı olarak çalışan ve ülkemizin köklü gıda şirketlerinden birisi olan Tat Gıda yılların birikimini yapay zekâ ile buluşturdu. Gelişmiş teknolojiler ile domates üretiminde büyük verimlilik yakalandı.

    Gelişmiş teknolojiler

    Tat Gıda CEO’su Arzu Aslan Kesimer biz gazeteye verdiği demeçte firmanın domates üretimine yönelik olarak kullandığı yapay zekâ algoritmaları ve yeni teknolojiler ile ilgili bilgiler verdi.

    Çiftçiden toplanan domateslerin yanında endüstriyel olarak tanımlanan ve sadece salça yapımı için belirli tarım alanlarında ekilen domatesler de yetiştiren Tat Gıda, özellikle endüstriyel alanda yeni teknolojileri kullanıyor. Yılda 2.2 milyon ton sanayi domatesi ile dünya beşincisi olan Türkiye’de amaç daha verimli üretim yapabilmek.

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    Domates tarlalarında Drone uçurduklarını ifade eden Kesimer renklere göre analiz yaptıklarını ve ilaçları sadece o bölgeye sıktıklarını dile getiriyor. Haşerelere özel kokular vererek yararlı olanların ölmemesini sağlayan ekipler yakın zamanda Drone üzerinde ilaçlama yapacak.

    Diğer taraftan sulama alanlarında sensör teknolojisi kullanılarak kuru veya ıslanmış olan bölgeler tespit ediliyor. Damlama yöntemi ile ihtiyacı olan bölgeler sulanıyor ve su kullanımında yüzde 60 tasarruf sağlanıyor. Ayrıca mevcut su 4 kere kullanılabiliyor. İspanya’nın 5 olan tekrar rakamını geçmek amaçlanıyor.

    Son olarak tarlayı sürmek için kullanılan traktörlerde otomatik dümenleme sistemine geçilmiş. Böylece yüzde 5 civarında daha fazla alan kazanılmış. Bu alan da ekime dahil edilince verim yüzde 35 artmış, maliyet yüzde 10 düşmüş.

    İki yıldır bu sistemleri uygulayan Tat Gıda sözleşmeli çiftçilerin de bu sisteme dahil olmasını amaçlıyor. Genç kesimin dijital teknolojilere ilgi gösterdiğini vurgulayan Kesimer, bölünmüş toprak gibi sorunlar aşıldığı takdirde çok daha iyi sonuçlar alacaklarını düşünüyor.



    http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yapay-zekali-domates-41398151 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 3 sa.
    Turkiye icin cok geride kalinmis bir teknoloji yabanci ulkelerdeki ciftciler birkac yildir boyleler zaten...
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    onuray89 4 sa.
    bilimin ışığında her türlü gelişime ihtiyacımız var.
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