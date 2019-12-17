Tat Gıda üretimde yapay zekâdan yararlanıyor

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Koç şirketler grubuna bağlı olarak çalışan ve ülkemizin köklü gıda şirketlerinden birisi olan Tat Gıda yılların birikimini yapay zekâ ile buluşturdu. Gelişmiş teknolojiler ile domates üretiminde büyük verimlilik yakalandı.

Gelişmiş teknolojiler

Tat Gıda CEO’su Arzu Aslan Kesimer biz gazeteye verdiği demeçte firmanın domates üretimine yönelik olarak kullandığı yapay zekâ algoritmaları ve yeni teknolojiler ile ilgili bilgiler verdi.

Çiftçiden toplanan domateslerin yanında endüstriyel olarak tanımlanan ve sadece salça yapımı için belirli tarım alanlarında ekilen domatesler de yetiştiren Tat Gıda, özellikle endüstriyel alanda yeni teknolojileri kullanıyor. Yılda 2.2 milyon ton sanayi domatesi ile dünya beşincisi olan Türkiye’de amaç daha verimli üretim yapabilmek.

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Domates tarlalarında Drone uçurduklarını ifade eden Kesimer renklere göre analiz yaptıklarını ve ilaçları sadece o bölgeye sıktıklarını dile getiriyor. Haşerelere özel kokular vererek yararlı olanların ölmemesini sağlayan ekipler yakın zamanda Drone üzerinde ilaçlama yapacak.

Diğer taraftan sulama alanlarında sensör teknolojisi kullanılarak kuru veya ıslanmış olan bölgeler tespit ediliyor. Damlama yöntemi ile ihtiyacı olan bölgeler sulanıyor ve su kullanımında yüzde 60 tasarruf sağlanıyor. Ayrıca mevcut su 4 kere kullanılabiliyor. İspanya’nın 5 olan tekrar rakamını geçmek amaçlanıyor.

Son olarak tarlayı sürmek için kullanılan traktörlerde otomatik dümenleme sistemine geçilmiş. Böylece yüzde 5 civarında daha fazla alan kazanılmış. Bu alan da ekime dahil edilince verim yüzde 35 artmış, maliyet yüzde 10 düşmüş.

İki yıldır bu sistemleri uygulayan Tat Gıda sözleşmeli çiftçilerin de bu sisteme dahil olmasını amaçlıyor. Genç kesimin dijital teknolojilere ilgi gösterdiğini vurgulayan Kesimer, bölünmüş toprak gibi sorunlar aşıldığı takdirde çok daha iyi sonuçlar alacaklarını düşünüyor.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yapay-zekali-domates-41398151