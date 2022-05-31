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    Tata Motors, Ford'un Hindistan'daki fabrikasını satın alıyor

    Artan müşteri talebi doğrultusunda elektrikli araç üretimine hız vermeyi amaçlayan Tata Motors, bunun için Ford'un üretimi durdurduğu fabrikalardan birini satın alacak.
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    Tata Motors, Ford'un Hindistan'daki fabrikasını satın alıyor
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    Tata Avinya konsepti

    Geride bıraktığımız birkaç ay içerisinde iki yeni konsept araç tanıtan Tata Motors, elektrikli araç üretimi için yeni bir adım atıyor. Ford'un Hindistan'daki fabrikalarından birini Tata Motors'un satın alacağı öğrenildi.

    Jaguar Land Rover'ın da sahibi olan Tata Motors'un elektrikli araç üretimi için kullanmayı planladığı Sanand fabrikası, Gujarat eyaletinin batı bölgesinde bulunuyor. Ford, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada pazar payının yüzde 2'nin altında olduğu Hindistan'daki fabrikalarını kapatacağını duyurmuştu. Şirketin uzun yıllar zarar etmesi ve büyüme hedeflerini tutturamaması bu kararda etkili oldu.

    Reuters'ın haberine göre, tesisin satışı, üzerinde bulunduğu araziyi, içerisindeki tüm varlıkları ve çalışanları içeriyor. Tata Motors'un fabrika için ne kadar ödediği açıklanmadı fakat The Economic Times'ın haberine göre 100-150 milyon dolar civarında olması mümkün. Ford'un ülkedeki diğer fabrikası ise anlaşma kapsamında değil.

    Tata Motors, Hindistan'daki elektrikli araç pazarında oldukça baskın bir role sahip ve devletin sağladığı milyar dolarlık teşviklerle daha da ileriye gitmeye hazır. Yeni alınan fabrika için yeni makine ve ekipman yatırımı yapmayı planlayan şirket, yıllık üretim kapasitesinin ilk etapte 300 bin adet olmasını ve ilerleyen süreçte 400 bin adede çıkarılmasını hedefliyor.

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