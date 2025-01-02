Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC, 2nm ile yarı iletkenlerde yeni döneme geçiyor

    Dünyanın en büyük fason yarı iletken üreticisi olan Tayvanlı TSMC, yeni nesil üretim süreci olan 2nm’ye geçmek için hazırlanıyor. Raporlar, ilk üretim hattının kurulduğuna işaret ediyor.
    TSMC, 2nm ile yarı iletkenlerde yeni döneme geçiyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük fason yarı iletken üreticisi olan Tayvanlı TSMC, yeni nesil yarı iletkenlerin üretiminde kullanılacak 2nm sürecinde önemli bir adım atıyor. Raporlara göre şirket, Tayvan’ın Hsinchu bölgesindeki Baoshan fabrikasında (Fab 20) bu çeyrek itibarıyla 2nm (N2) pilot üretim hattını devreye alıyor. İlk aşamada küçük bir üretim kapasitesine sahip olacak bu birim, hızlı bir şekilde genişletilecek.

    TSMC, 2nm’de hızlı büyüyecek

    MoneyDJ'nin endüstri kaynaklarına atıfta bulunan son raporuna dayandırılan habere göre TSMC, Fab 20 tesisindeki 2nm üretim hattında ilk etapta aylık 3.000 ila 3.500 wafer (yonga plakası) kapasitesine sahip olacak. Ancak TSMC, Kaohsiung fabrikasının (Fab 22) ile bu üretimi birleştirmek ve 2025 sonuna kadar aylık 50.000 yonga plakası kapasitesine çıkmayı hedefliyor. 2026 sonunda ise 120.000 ila 130.000 yonga plakası seviyeleri öngörülüyor.

    Spesifik olarak Fab 20’deki üretim hattının, 2025’in dördüncü çeyreğinde aylık 20.000 ila 25.000 adet, 2026 sonunda ise 60.000 ila 65.000 adet yonga plakası kapasitesine ulaşması bekleniyor. Benzer şekilde, Fab 22 tesisinin 2025’in sonunda 25.000 ila 30.000 adet, 2026 sonunda ise yine 60.000 ila 65.000 adetlik üretime çıkacağı belirtiliyor.

    Performans ve verimlilikte güçü

    TSMC, 2nm ile yarı iletkenlerde yeni döneme geçiyor Tam Boyutta Gör
    Bu agresif büyüme özellikle Apple, MediaTek, Qualcomm, Intel, Nvidia, AMD ve Broadcom gibi büyük müşterilerden gelen yoğun taleplerle şekilleniyor. TSMC’nin yeni 2nm teknolojisi firmanın kendi verilerine göre enerji tüketimini yüzde 24 ila yüzde 35 oranında azaltabiliyor ya da aynı voltajda performansı yüzde 15 artırabiliyor. Ayrıca, 2nm transistör yoğunluğu, bir önceki nesil olan 3nm’ye kıyasla yüzde 15 daha yüksek.

    TSMC Yönetim Kurulu Başkanı C.C. Wei daha önce 2nm teknolojisine yönelik müşteri talebinin 3nm için olan talebi aştığını ve şirketin üretim kapasitesini genişletmek için aktif olarak çalıştığını vurgulamıştı. Sektör kaynakları Apple'ın TSMC'nin 2nm için ilk müşterisi olacağını söylüyor. Apple, 3nm sürecinde de ilk müşteri olmuştu.

    Kaynakça https://www.techpowerup.com/330399/tsmc-is-getting-ready-to-launch-its-first-2nm-production-line https://www.trendforce.com/news/2025/01/01/news-tsmc-sets-up-2nm-pilot-line-aims-for-130000-wafers-monthly-by-2026/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir kıza nasıl yazılır azitro 250 mg sivilce tedavisi orjinal tester parfüm nereden alınır hat meşgul ne demek glory hole

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X6 Pro 5G
    Xiaomi POCO X6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız