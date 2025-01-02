TSMC, 2nm ile yarı iletkenlerde yeni döneme geçiyor

TSMC, 2nm’de hızlı büyüyecek
MoneyDJ'nin endüstri kaynaklarına atıfta bulunan son raporuna dayandırılan habere göre TSMC, Fab 20 tesisindeki 2nm üretim hattında ilk etapta aylık 3.000 ila 3.500 wafer (yonga plakası) kapasitesine sahip olacak. Ancak TSMC, Kaohsiung fabrikasının (Fab 22) ile bu üretimi birleştirmek ve 2025 sonuna kadar aylık 50.000 yonga plakası kapasitesine çıkmayı hedefliyor. 2026 sonunda ise 120.000 ila 130.000 yonga plakası seviyeleri öngörülüyor.
Spesifik olarak Fab 20’deki üretim hattının, 2025’in dördüncü çeyreğinde aylık 20.000 ila 25.000 adet, 2026 sonunda ise 60.000 ila 65.000 adet yonga plakası kapasitesine ulaşması bekleniyor. Benzer şekilde, Fab 22 tesisinin 2025’in sonunda 25.000 ila 30.000 adet, 2026 sonunda ise yine 60.000 ila 65.000 adetlik üretime çıkacağı belirtiliyor.
Performans ve verimlilikte güçü
TSMC Yönetim Kurulu Başkanı C.C. Wei daha önce 2nm teknolojisine yönelik müşteri talebinin 3nm için olan talebi aştığını ve şirketin üretim kapasitesini genişletmek için aktif olarak çalıştığını vurgulamıştı. Sektör kaynakları Apple'ın TSMC'nin 2nm için ilk müşterisi olacağını söylüyor. Apple, 3nm sürecinde de ilk müşteri olmuştu.Kaynakça https://www.techpowerup.com/330399/tsmc-is-getting-ready-to-launch-its-first-2nm-production-line https://www.trendforce.com/news/2025/01/01/news-tsmc-sets-up-2nm-pilot-line-aims-for-130000-wafers-monthly-by-2026/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: