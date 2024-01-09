TCL, 115 inç boyutunda Quantum Dot miniLED TV tanıttı: Sınıfının en büyüğü

20 bin karartma bölgesi bulunuyor
Televizyon, TCL'nin 65 ile 98 inç arasında birinci sınıf TV'leri içeren QM8 serisine dahil oldu. Yeni televizyon, TCL'nin önceki QM8 TV'lerinin bazı özelliklerini taşıyor ancak daha fazla surround ses benzeri ev sineması deneyimi sunan 6.2.2 kanallı bir hoparlör sistemiyle geliyor. Dev boyutlu ekran aynı zamanda TCL'nin önceki TV'lerinin sunabildiğinden daha yüksek kaliteli ve daha canlı görüntüler sunmasına olanak tanıyan bir TCL AIPQ ULTRA işlemciye de sahip. Televizyonda 20 bin karartma bölgesi bulunuyor. Böylece kontrast artarak karanlık ve parlak bölgeler daha belirgin hale gelerek izleme deneyimi artıyor.
Dev televizyonun yanı sıra TCL, parlaklığı %33 arttırılan, 600 nit pik parlaklığa sahip, bölgesel karartma özelliğini de bulunan 50 ile 85 inç arası boyutlarda premium Q6-Pro serisi TV'lerini de tanıttı. Ayrıca ürün yelpazesine, daha yüksek işlemci hızı ve ekran parlaklığı sunan ve daha yüksek görüntü kalitesine sahip mini LED ekranlı QM7 serisini de ekledi.
TCL, alt orta seviyedeki S serisine, 43 ile 85 inç arası ekran boyutlarında 4K UHD çözünürlük sunan yeni S5'i ekledi. Şirket, bu TV'lerin önceki nesle göre yüzde 25 daha parlak olacağını ve yeni TCL AIPQ işlemcisi sayesinde gelişmiş renk gösterimi sunacağını söylüyor. Ek olarak S5, iyileştirilmiş görüntü kalitesi için Dolby Vision ile birlikte HDR PRO'yu da içerecek.
Son olarak TCL, bazı yeni S ve Q sınıfı soundbarlarını da tanıttı. Serinin en üstünde, yeni 2.1 Kanal Dolby Atmos destekli S55H sounbarı ve 7.1.4 Kanal Dolby Atmos ses sunan ve arka hoparlörlere kablosuz olarak bağlanabilen Q85H bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.