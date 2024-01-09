Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TCL, 115 inç boyutunda Quantum Dot miniLED TV tanıttı: Sınıfının en büyüğü

    TCL, CES 2024'te Quantum Dot teknolojisine sahip en büyük MiniLED TV olarak açıkladığı 115QM89 isimli 115 inçlik devasa bir televizyon tanıttı. Şirket bunun yanında diğer seri TV'lerini de duyurdu.

    TCL, 115 inç boyutunda Quantum Dot miniLED TV tanıttı Tam Boyutta Gör
    TCL genel olarak televizyonlarının kalitesiyle değil, makul fiyatlarıyla tanınıyor. Ancak CES 2024'te şirket kendisini Samsung, LG ve Sony gibi rakiplerle rekabet edebilecek birinci sınıf bir oyuncu olarak yeniden konumlandırmaya çalışıyor gibi görünüyor. TCL, CES basın toplantısında Quantum Dot teknolojisine sahip en büyük MiniLED TV olarak açıkladığı 115QM89 isimli 115 inçlik devasa bir televizyon tanıttı.

    20 bin karartma bölgesi bulunuyor

    Televizyon, TCL'nin 65 ile 98 inç arasında birinci sınıf TV'leri içeren QM8 serisine dahil oldu. Yeni televizyon, TCL'nin önceki QM8 TV'lerinin bazı özelliklerini taşıyor ancak daha fazla surround ses benzeri ev sineması deneyimi sunan 6.2.2 kanallı bir hoparlör sistemiyle geliyor. Dev boyutlu ekran aynı zamanda TCL'nin önceki TV'lerinin sunabildiğinden daha yüksek kaliteli ve daha canlı görüntüler sunmasına olanak tanıyan bir TCL AIPQ ULTRA işlemciye de sahip. Televizyonda 20 bin karartma bölgesi bulunuyor. Böylece kontrast artarak karanlık ve parlak bölgeler daha belirgin hale gelerek izleme deneyimi artıyor.

    Dev televizyonun yanı sıra TCL, parlaklığı %33 arttırılan, 600 nit pik parlaklığa sahip, bölgesel karartma özelliğini de bulunan 50 ile 85 inç arası boyutlarda premium Q6-Pro serisi TV'lerini de tanıttı. Ayrıca ürün yelpazesine, daha yüksek işlemci hızı ve ekran parlaklığı sunan ve daha yüksek görüntü kalitesine sahip mini LED ekranlı QM7 serisini de ekledi.

    TCL, alt orta seviyedeki S serisine, 43 ile 85 inç arası ekran boyutlarında 4K UHD çözünürlük sunan yeni S5'i ekledi. Şirket, bu TV'lerin önceki nesle göre yüzde 25 daha parlak olacağını ve yeni TCL AIPQ işlemcisi sayesinde gelişmiş renk gösterimi sunacağını söylüyor. Ek olarak S5, iyileştirilmiş görüntü kalitesi için Dolby Vision ile birlikte HDR PRO'yu da içerecek.

    Son olarak TCL, bazı yeni S ve Q sınıfı soundbarlarını da tanıttı. Serinin en üstünde, yeni 2.1 Kanal Dolby Atmos destekli S55H sounbarı ve 7.1.4 Kanal Dolby Atmos ses sunan ve arka hoparlörlere kablosuz olarak bağlanabilen Q85H bulunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    doğalgaz ocak açık kalırsa ne olur cs 1.6 fps sınırı kaldırma iphone rahatsız etme modunda telefon çalıyor kpss tarih ile tyt tarih aynı mı sıcak suyu açınca kombinin basıncı düşüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A96
    OPPO A96
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58
    Acer Aspire 3 A315-58
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız