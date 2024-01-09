TCL, 115 inç boyutunda Quantum Dot miniLED TV tanıttı: Sınıfının en büyüğü

Tam Boyutta Gör TCL genel olarak televizyonlarının kalitesiyle değil, makul fiyatlarıyla tanınıyor. Ancak CES 2024'te şirket kendisini Samsung, LG ve Sony gibi rakiplerle rekabet edebilecek birinci sınıf bir oyuncu olarak yeniden konumlandırmaya çalışıyor gibi görünüyor. TCL, CES basın toplantısında Quantum Dot teknolojisine sahip en büyük MiniLED TV olarak açıkladığı 115QM89 isimli 115 inçlik devasa bir televizyon tanıttı.

20 bin karartma bölgesi bulunuyor

Televizyon, TCL'nin 65 ile 98 inç arasında birinci sınıf TV'leri içeren QM8 serisine dahil oldu. Yeni televizyon, TCL'nin önceki QM8 TV'lerinin bazı özelliklerini taşıyor ancak daha fazla surround ses benzeri ev sineması deneyimi sunan 6.2.2 kanallı bir hoparlör sistemiyle geliyor. Dev boyutlu ekran aynı zamanda TCL'nin önceki TV'lerinin sunabildiğinden daha yüksek kaliteli ve daha canlı görüntüler sunmasına olanak tanıyan bir TCL AIPQ ULTRA işlemciye de sahip. Televizyonda 20 bin karartma bölgesi bulunuyor. Böylece kontrast artarak karanlık ve parlak bölgeler daha belirgin hale gelerek izleme deneyimi artıyor.

Dev televizyonun yanı sıra TCL, parlaklığı %33 arttırılan, 600 nit pik parlaklığa sahip, bölgesel karartma özelliğini de bulunan 50 ile 85 inç arası boyutlarda premium Q6-Pro serisi TV'lerini de tanıttı. Ayrıca ürün yelpazesine, daha yüksek işlemci hızı ve ekran parlaklığı sunan ve daha yüksek görüntü kalitesine sahip mini LED ekranlı QM7 serisini de ekledi.

Samsung, 2024 TV serisini tanıttı: OLED TV’lerde parlama bitti 1 gün önce eklendi

TCL, alt orta seviyedeki S serisine, 43 ile 85 inç arası ekran boyutlarında 4K UHD çözünürlük sunan yeni S5'i ekledi. Şirket, bu TV'lerin önceki nesle göre yüzde 25 daha parlak olacağını ve yeni TCL AIPQ işlemcisi sayesinde gelişmiş renk gösterimi sunacağını söylüyor. Ek olarak S5, iyileştirilmiş görüntü kalitesi için Dolby Vision ile birlikte HDR PRO'yu da içerecek.

Son olarak TCL, bazı yeni S ve Q sınıfı soundbarlarını da tanıttı. Serinin en üstünde, yeni 2.1 Kanal Dolby Atmos destekli S55H sounbarı ve 7.1.4 Kanal Dolby Atmos ses sunan ve arka hoparlörlere kablosuz olarak bağlanabilen Q85H bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

TCL, 115 inç boyutunda Quantum Dot miniLED TV tanıttı