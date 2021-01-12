Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL 20 5G ve TCL 20 SE akıllı telefonları tanıtıldı

    TCL 20 5G orta seviyede 5G desteği ile pazar payı arayacakken TCL 20 SE ise giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak. Sonrasında 3 yeni akıllı telefon daha gelecek.
    8 sa.
    1,2b
    12
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    TCL 20 5G ve TCL 20 SE akıllı telefonları tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yıllarca Alcatel ve BlackBerry markalarının üretim üssü olduktan sonra kendi markası ile pazara giren TCL geçen yıl oldukça başarılı bir sezon geçirmişti. CES 2021 fuarında firma TCL 20 akıllı telefon serisini duyurdu.

    TCL 20 5G özellikleri ve fiyatı

    TCL 10 serisinde olduğu gibi TCL 20 serisi de geniş bir ürün yelpazesine sahip olacak. Şu an için TCL 20 5G ve TCL 20 SE modelleri tanıtıldı. TCL 20 Pro 5G, TCL 20L ve TCL 20S ise gelecek haftalarda kesinlik kazanacak.

    Ayrıca Bkz. "Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi"

    İlginizi Çekebilir Avatar TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor

    TCL 20 5G modelinde 6.67 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde ekrana yer verilmiş. Nokta çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı oldukça agresif. Ön ve arka cam paneller Gorilla Glass ile koruma altına alınmış. Parmak izi okuyucu yan kısımda.

    2 adet Cortex-A77 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş Kryo çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 690 yonga setinin güç verdiği modelde 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama yer alıyor.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 4500mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. Model 299 Avrodan alıcı bulacak.

    TCL 20 5G ve TCL 20 SE akıllı telefonları tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    TCL 20 SE özellikleri ve fiyatı

    TCL 20 SE modelinde ise 6.82 inçlik HD+ LCD ekran yer alıyor. Su damlası çentik ile nispeten agresif ekran-kasa oranları elde edilmiş. Snapdragon 460 yonga setinden gücünü alan telefonda 4GB RAM ve 64GB eMMC/128GB UFS 2.1 bellek bulunuyor.

    Arka kamera 16MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde geniş açı sensör, 2MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörlerinden oluşuyor. 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. Model 149 Avro başlangıç fiyatına sahip.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/11/tcl-20-5g-and-tcl-20-se-smartphones-announced-at-ces-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. 14 Ocak günü tanıtılacak amiral gemisini gördüm, ne beklemeliyiz? 2 sa. RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu 2 sa. Hyundai Kona N'in kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı 3 sa. Fenomenlere çekiliş soruşturması 3 sa. Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinden yeni detaylar paylaşıldı; başrolde Kıvanç Tatlıtuğ 3 sa. Samsung Exynos 2100 yonga seti tanıtıldı: İşte özellikleri 3 sa. Bethesda'dan Indiana Jones oyunu geliyor 3 sa. Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor 4 sa. Galaxy S21 kutusu göründü: Kulaklık ve şarj adaptörü yok 4 sa. Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı 4 sa. MoveAudio S600 tam kablosuz kulaklıklar üst seviyeye oynuyor 4 sa. Intel Jasper Lake’i duyurdu, Tremont mimarili Atom çekirdekleri kullanılıyor 5 sa. Çinli Geely ve Baidu 'akıllı elektrikli araç' üretmek için yeni şirket kuruyor 5 sa. Netflix'in 2021 yılı takviminden fragman: Leonardo DiCaprio'lu film geliyor 5 sa. Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları belli oldu 6 sa. Xiaomi Mi 11 Lite yakında geliyor 6 sa. Sony, elektrikli otomobilini Avrupa yollarında test etmeye başladı 6 sa. Yılın yeni ROG ürünleri! CES 2021 Türkçe canlı yayını! 7 sa. Daha fazla Avengers filminin geleceği açıklandı 7 sa. CES 2021'de PS5 oyunlarının çıkış dönemi açıklandı 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN TCL 20 5G ve TCL 20 SE akıllı telefonları tanıtıldı Sonraki KVKK, WhatsApp hakkında soruşturma başlattı 8 sa. Surface Pro 7 Plus yükseltilebilir SSD ile geliyor 9 sa. Rusların ikonik SUV'u yeni ismiyle karşınızda: Lada Niva Legend 9 sa. Sağlık Bakanlığı yeni AŞILA uygulamasını duyurdu 10 sa. Xiaomi Mi 11'e sıkı rakip geldi: Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 tanıtıldı 10 sa. LG televizyonlara Google Stadia ve GeForce Now geliyor 11 sa. Türksat 5A'nın Türkiye'ye katkısı ne olacak? 11 sa. TCL NXTPAPER e-mürekkep ekranlı tablet tanıtıldı 12 sa. Mass Effect Legendary Edition'ın çıkış tarihi sızdırıldı 12 sa. Tesla'nın 25 bin dolarlık elektrikli otomobili beklenenden erken gelebilir 13 sa. Bulmaca platform oyunu Figment, Android cihazlara geliyor 13 sa. Intel Rocket Lake işlemciler B460 yongasetli anakartlarla çalışmayacak 14 sa. Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi 14 sa. Xbox Series'in kırmızı renkli yeni kontrolcüsü tanıtıldı 15 sa. Disney, X-Men karakterlerini Marvel Sinematik Evreni'ne nasıl ekleyeceğini düşünüyor 20 sa. Starlink resmen Avrupa'da: İngiltere'de beta testleri başladı 21 sa. Sonsuz koşu oyunu Choppy Waters iOS ve Android için yayınlandı 22 sa. Deadpool 3, 18 yaş sınırıyla geliyor: Marvel evrenine katılacak 23 sa. HAVELSAN tarafından geliştirilen kamuya özel mesajlaşma uygulaması “İleti” kullanılmaya başlandı 23 sa. LG Display, 42'' boyuta sahip ilk OLED TV paneli duyurusunu yaptı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız