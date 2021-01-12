TCL 20 5G ve TCL 20 SE akıllı telefonları tanıtıldı

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Yıllarca Alcatel ve BlackBerry markalarının üretim üssü olduktan sonra kendi markası ile pazara giren TCL geçen yıl oldukça başarılı bir sezon geçirmişti. CES 2021 fuarında firma TCL 20 akıllı telefon serisini duyurdu.

TCL 20 5G özellikleri ve fiyatı

TCL 10 serisinde olduğu gibi TCL 20 serisi de geniş bir ürün yelpazesine sahip olacak. Şu an için TCL 20 5G ve TCL 20 SE modelleri tanıtıldı. TCL 20 Pro 5G, TCL 20L ve TCL 20S ise gelecek haftalarda kesinlik kazanacak.

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TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor

TCL 20 5G modelinde 6.67 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde ekrana yer verilmiş. Nokta çentik tasarımı ile ekran-kasa oranı oldukça agresif. Ön ve arka cam paneller Gorilla Glass ile koruma altına alınmış. Parmak izi okuyucu yan kısımda.

2 adet Cortex-A77 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş Kryo çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 690 yonga setinin güç verdiği modelde 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama yer alıyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 4500mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. Model 299 Avrodan alıcı bulacak.

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TCL 20 SE özellikleri ve fiyatı

TCL 20 SE modelinde ise 6.82 inçlik HD+ LCD ekran yer alıyor. Su damlası çentik ile nispeten agresif ekran-kasa oranları elde edilmiş. Snapdragon 460 yonga setinden gücünü alan telefonda 4GB RAM ve 64GB eMMC/128GB UFS 2.1 bellek bulunuyor.

Arka kamera 16MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde geniş açı sensör, 2MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörlerinden oluşuyor. 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. Model 149 Avro başlangıç fiyatına sahip.

https://www.gizmochina.com/2021/01/11/tcl-20-5g-and-tcl-20-se-smartphones-announced-at-ces-2021/

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