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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi TCL, dünyanın en yüksek dinamik kontrast oranına sahip televizyon serisi Q9L Pro'yu duyurdu. 45.000.000:1 kontrast oranına ulaşan bu yeni nesil televizyonlar, beş farklı ekran boyutu seçeneğiyle satışa sunulacak.

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Q9L Pro serisinin en dikkat çekici özelliği, Butterfly Wing Star panelleriyle donatılmış olması. Bu özel paneller, 7000:1 statik kontrast oranı sağlayarak görüntü kalitesini artırıyor, enerji tüketimini %16 azaltıyor ve 178 derecelik geniş bir izleme açısı sunuyor. Ayrıca, tüm modeller 4K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip. Yenileme hızı, isteğe bağlı olarak iki katına çıkarılabiliyor.

Ses kalitesinde de iddialı

Serideki televizyonların parlaklık ve yerel karartma bölgesi sayısı modele göre değişiyor. 55 inçlik en küçük modelde 3000 nit parlaklık ve 720 yerel karartma bölgesi bulunurken, 65 ila 98 inç arasındaki modellerde 1680’den 3456’ya kadar yerel karartma bölgesi ve 4500 nit parlaklık sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Ses kalitesinde de iddialı olan Q9L Pro serisi, Onkyo imzalı 2.1.2 kanallı Hi-Fi ses sistemiyle donatılmış. Ayrıca, TSR AI çipleri sayesinde görüntü kalitesini optimize edebilen akıllı ayar sistemi ve "Spirit Control 3.0" adlı sanal asistan desteği bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise dört HDMI 2.1 girişi, USB-A 3.0 ve USB-A 2.0 portları, anten girişi, ses çıkışı ve AV bağlantı noktası yer alıyor.

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TCL, dünyanın en yüksek kontrastlı televizyonlarını tanıttı