Q9L Pro serisinin en dikkat çekici özelliği, Butterfly Wing Star panelleriyle donatılmış olması. Bu özel paneller, 7000:1 statik kontrast oranı sağlayarak görüntü kalitesini artırıyor, enerji tüketimini %16 azaltıyor ve 178 derecelik geniş bir izleme açısı sunuyor. Ayrıca, tüm modeller 4K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip. Yenileme hızı, isteğe bağlı olarak iki katına çıkarılabiliyor.
Ses kalitesinde de iddialı
Serideki televizyonların parlaklık ve yerel karartma bölgesi sayısı modele göre değişiyor. 55 inçlik en küçük modelde 3000 nit parlaklık ve 720 yerel karartma bölgesi bulunurken, 65 ila 98 inç arasındaki modellerde 1680’den 3456’ya kadar yerel karartma bölgesi ve 4500 nit parlaklık sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo