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    Anlık Bildirim

    TCL, 2023 yılında TV pazarında ikinci sırada yer aldı

    TCL dünya genelinde 25 milyon satışa ulaşarak Samsung'un ardından ikinci sırada yer almayı başardı. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada Mini LED TV'lere vurgu yapıldı.
    TCL, 2023 yılında TV pazarında ikinci sırada yer aldı Tam Boyutta Gör
    TCL, 2023 yılında dünya genelinde TV satışlarında en çok satış yapan ikinci TV markası olmayı başardı. Omdia'nın son raporuna göre, 2023 yılında global TV pazarında TCL yüzde 12,5 pay ile ikinci sırada yer aldı. TCL, 2023'te toplam 25,26 milyon TV sevkiyatı gerçekleştirdi. TCL bu başarıyı üst üste iki kez elde etmiş oldu. Omdia'nın raporunda birinci sırada Samsung yer alıyor.

    TCL'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, bu başarıda TCL'in Mini LED TV modellerinin büyük payı olduğu vurgulandı. TCL, premium TV ürün portföyünü genişletme ve geliştirme hedefiyle 2019 yılında dünyanın ilk Mini LED TV'sini piyasaya sürmüş ve aynı zamanda Mini LED TV'leri seri olarak üreten ilk şirket olmuştu. Günümüzde uygun fiyatlı Mini LED TV modelleriyle öne çıkıyor.

    TCL, CES 2024'te 115 inç QD-Mini LED TV modelini (TCL 115QM89) tanıttı. Quantum Dot teknolojisine sahip dünyanın en büyük MiniLED TV'si olarak dikkat çekiyor. Bu TV, 20.000'den fazla yerel karartma bölgesine ve 5.000 nit tepe parlaklığına sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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