TCL, 2023 yılında TV pazarında ikinci sırada yer aldı

TCL'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, bu başarıda TCL'in Mini LED TV modellerinin büyük payı olduğu vurgulandı. TCL, premium TV ürün portföyünü genişletme ve geliştirme hedefiyle 2019 yılında dünyanın ilk Mini LED TV'sini piyasaya sürmüş ve aynı zamanda Mini LED TV'leri seri olarak üreten ilk şirket olmuştu. Günümüzde uygun fiyatlı Mini LED TV modelleriyle öne çıkıyor.
TCL, CES 2024'te 115 inç QD-Mini LED TV modelini (TCL 115QM89) tanıttı. Quantum Dot teknolojisine sahip dünyanın en büyük MiniLED TV'si olarak dikkat çekiyor. Bu TV, 20.000'den fazla yerel karartma bölgesine ve 5.000 nit tepe parlaklığına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.