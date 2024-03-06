Tam Boyutta Gör TCL, 2023 yılında dünya genelinde TV satışlarında en çok satış yapan ikinci TV markası olmayı başardı. Omdia'nın son raporuna göre, 2023 yılında global TV pazarında TCL yüzde 12,5 pay ile ikinci sırada yer aldı. TCL, 2023'te toplam 25,26 milyon TV sevkiyatı gerçekleştirdi. TCL bu başarıyı üst üste iki kez elde etmiş oldu. Omdia'nın raporunda birinci sırada Samsung yer alıyor.

Samsung 18’inci defa global TV pazarının lideri oldu 1 gün önce eklendi

TCL'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, bu başarıda TCL'in Mini LED TV modellerinin büyük payı olduğu vurgulandı. TCL, premium TV ürün portföyünü genişletme ve geliştirme hedefiyle 2019 yılında dünyanın ilk Mini LED TV'sini piyasaya sürmüş ve aynı zamanda Mini LED TV'leri seri olarak üreten ilk şirket olmuştu. Günümüzde uygun fiyatlı Mini LED TV modelleriyle öne çıkıyor.

TCL, CES 2024'te 115 inç QD-Mini LED TV modelini (TCL 115QM89) tanıttı. Quantum Dot teknolojisine sahip dünyanın en büyük MiniLED TV'si olarak dikkat çekiyor. Bu TV, 20.000'den fazla yerel karartma bölgesine ve 5.000 nit tepe parlaklığına sahip.

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TCL, 2023 yılında TV pazarında ikinci sırada yer aldı