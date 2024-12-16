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    TCL, 288 Hz yenileme hızı ve 1300 nit parlaklık sunan QD-Mini LED TV'lerini piyasaya sürdü

    TCL, Çin pazarında TCL T6L isimli QD-Mini LED TV serisini piyasaya sürdü. 85 inçe kadar ekran boyutuna sahip üst seviye televizyonlar, 288 Hz yenileme hızı ve 1300 nite kadar parlaklık sunuyor.
    TCL, 1300 nit parlaklık sunan 288Hz QD-Mini LED TV'lerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    TCL, Çin pazarında TCL T6L isimli en son QD-Mini LED TV serisini piyasaya sürdü. 85 inçe kadar ekran boyutuna sahip üst seviye televizyonlar, 288 Hz yenileme hızı ve 1300 nite kadar parlaklık sunuyor.

    TCL T6L TV özellikleri

    TCL T6L serisi, 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç boyutlara ve 4K çözünürlüğe sahip QD-Mini LED teknolojisini kullanıyor. Televizyonlar, Quantum Dot Pro 2025 teknolojisiyle 1300 nite kadar tepe XDR parlaklık desteğinin yanında, %96 DCI-P3 renk gamıyla canlı ve gerçekçi renkler gösterebiliyor. Aynı zamanda, 420'ye kadar yerel karartma bölgesiyle 7000:1 kontrast oranına erişebiliyor.

    TCL, televizyonların parlaklığı %53,8 oranında artıran ve enerji verimliliğini %10 iyileştiren tescilli Core Aggregated Light Chip ile donatıldığını belirtiyor. Seri, hassas ışık kontrolü sağlayan dördüncü nesil Mikro Yoğunlaştırıcı Lens ile birlikte geliyor.

    TCL, 1300 nit parlaklık sunan 288Hz QD-Mini LED TV'lerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    TV'ler, geleneksel IPS ekranlarından daha iyi performans gösteren ve daha yüksek kontrast oranı sunan CSOT HVA panele sahipler. Ayrıca, sadece 60 mm kalınlığıyla duvara monte etmek için de ideal bir seçenek oluşturuyorlar.

    TCL T6L serisi, şirketin kendi geliştirdiği TCL Lingkong System 3.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Akıcı gezinme deneyimi sunan ve özelleştirilebilir olan sistem, açılış reklamlarını ortadan kaldırma, dinamik widget'ler ve yüksek performanslı oyun araçları gibi özellikler sunuyor. 

    Ses konusunda da iddialı olan televizyonlar, zengin bas ve net ses sağlayan bağımsız bir subwoofer'a sahip 2.1 kanallı Onkyo Hi-Fi ses sistemiyle geliyor ve Dolby Vision ve Dolby Atmos sertifikalarını barındırıyor.

    TV'ler, hassas ışık kontrolü, halo efektlerini azaltma ve genel netliği artırmak için TCL'nin tescilli Wanyi Halo teknolojisiyle birlikte geliyor. Ayrıca TCL'nin Fuxi AI yapay zeka sistemiyle HDR/SDR içerikler optimize edilebiliyor, sahne öğeleri algılanarak ses ve video kalitesi iyileştirebiliyor.

    TCL T6L serisi, dört çekirdekli Cortex-A73 işlemci, Mali-G52 grafik birimi, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla standart akıllı televizyonlardan çok daha gelişmiş bir donanıma sahip. Ayrıca, 4 HDMI 2.1 portu, 2 USB portu ve eARC desteğini de barındırıyorlar.

    TCL T6L serisinin fiyatları ise şu şekilde:

    • 55 inç: 4K 240 Hz, 1100 nit parlaklık, 180 yerel karartma bölgesi: 398 dolar
    • 65 inç: 4K 288 Hz, 1100 nit parlaklık, 242 yerel karartma bölgesi: 508 dolar
    • 75 inç: 4K 288 Hz, 1300 nit parlaklık, 312 yerel karartma bölgesi: 658 dolar
    • 85 inç: 4K 288 Hz, 1300 nit parlaklık, 420 yerel karartma bölgesi: 851 dolar
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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

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    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

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    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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