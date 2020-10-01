TCL marka TV'ler Türkiye'de satışa çıktı

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Çinli teknoloji firması TCL, televizyon modellerini Türkiye’de satışa sundu. Dünyanın ikinci en büyük TV üreticisi olan TCL’in modelleri online ve fiziksel mağazalarda satışta. Televziyonların distribütörlüğünü Bilkom üstleniyor.

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Türkiye’de ilk olarak TCL P8M serisi TV modellerini satışa sunuldu. Ekim ayı içerisinde C715 serisinin satışa sunulacağı belirtiliyor. Aralık ayından itibaren model çeşitliliği artacak. TCL P8M’nin 50 inç versiyonu 4899 TL’ye 55 inç versiyonu 5799 TL’ye satılıyor.

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TCL, 2019 yılında, 32 milyon adet TV satarak dünyanın en büyük 2. televizyon üreticisi oldu. Bazı önemli pazarlarda, örneğin Avustralya’da 1., ABD'de 2., Fransa ve Kanada'da 3. sırada yer aldı. Şirket, 2020'nin ilk yarısında global pazarda ulaştığı yüzde 12,7 payla en büyük 2. TV üreticisi konumunu güçlendirdi.

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