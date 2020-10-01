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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL marka TV'ler Türkiye'de satışa çıktı

    TCL marka televizyonlar dün itibariyle satışa sunuldu. TCL'in ilk olarak P8M serisi modelleri satışa çıktı. Gelecek aylarda daha fazla model satılacak.
    3 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    6,4b
    1
    27
    Televizyonlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    TCL marka TV'ler Türkiye'de satışa çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji firması TCL, televizyon modellerini Türkiye’de satışa sundu. Dünyanın ikinci en büyük TV üreticisi olan TCL’in modelleri online ve fiziksel mağazalarda satışta. Televziyonların distribütörlüğünü Bilkom üstleniyor.

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    Türkiye’de ilk olarak TCL P8M serisi TV modellerini satışa sunuldu. Ekim ayı içerisinde C715 serisinin satışa sunulacağı belirtiliyor. Aralık ayından itibaren model çeşitliliği artacak. TCL P8M’nin 50 inç versiyonu 4899 TL’ye 55 inç versiyonu 5799 TL’ye satılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple tarihindeki en büyük iPhone geliyor: iPhone 12 Pro Max"

    TCL, 2019 yılında, 32 milyon adet TV satarak dünyanın en büyük 2. televizyon üreticisi oldu. Bazı önemli pazarlarda, örneğin Avustralya’da 1., ABD'de 2., Fransa ve Kanada'da 3. sırada yer aldı. Şirket, 2020'nin ilk yarısında global pazarda ulaştığı yüzde 12,7 payla en büyük 2. TV üreticisi konumunu güçlendirdi.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 3 hf. en beğenilen
    Global versiyonları biraz dandik Abd’de satılan modeller gibi üstün özelliklere sahip değil. Avrupaya kötüsünü kakalamaya çalışıyorlar yer mi lan Avrupalı :)
    2 Yanıt Yanıtla +27
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    copyhaluk (Haluk Kurtuluş) 3 hf. (düzenlendi)
    Koca ülkede tv’leri inceleyecek bir tane teknoloji sitesi yok. İncelenenlerde sadece reklam amaçlı. Hdr performansı nasıl, panel ne, parlaklık kalitesi ne vs bunları okumak ve görmek istiyoruz. Piyasada bir birinin kopyası zibilyon tane tv var. Şunları inceleyin bir zahmet.
    Koca ülkede tv’leri inceleyecek bir tane teknoloji sitesi yok. İncelenenlerde sadece reklam amaçlı. Hdr performansı nasıl, panel ne, parlaklık kalitesi ne vs bu...
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    Yanıtla +24
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    ibo-wan 3 hf.
    Amerika'nın BİM'lerinde satılan çöp marka bizde samsung fiyatına...
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 hf.
    4K yayın yokki !
    neyime 4K !?

    HD kanallar bile
    SD yayın kayıtlarını yayınlıyor !

    canlı yayında adamın hatalı makyajını seyretmek için mi 4K alıyor bu millet anlamıyorum !

    PC ye bağlasan ne yazar ! 4K da kastıra kastıra oyna !
    1 Yanıt Yanıtla
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    hetşat 3 hf. SEO19ProjectManager
    Netflix, Amazon Prime, Bein seyrediyoruz. Youtube kullanıyoruz televizyonda. Bu mantıkla Türkiye'de kimsenin 4K almaması lazım.Bence fiyat politikaları epey hatalı Tr'de aynı paralara samsung, lg, sony varken kimse bunlara para vermez. Şahsen bende pazara yeni giren bir ürünü alacağıma bilinen servis ağı geniş bir markanın ürününü alırım.
    Yanıtla +6
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    Pi (3.14159265359 ) 3 hf.
    Farklı markalardan bahsedilmiş. Ben de tecrübemi aktarayım. 2015 yılında aldım sanirim. 6500 serisi Samsung LED TV. İlk önce 1 tane top büyüklüğünde morarti oluştu. Bir zaman sonra benzerinden yan tarafta oldu. Şimdi bakıyorum biraz daha ufagi onun yanında. Açık renklerde belirgin şekilde morarti görülüyor. Bir daha Samsung mu? Ne telefonunu ne tvsini eve sokmam.



    Not: TV'ye verilen para benim için gereksiz sayılır. Ne zaman TV komple çöp olur o zaman baska marka alır devam ederim. İzlenmeyene kadar devam
    Yanıtla +1
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    ibo-wan 3 hf.
    Amerika'nın BİM'lerinde satılan çöp marka bizde samsung fiyatına...
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 3 hf. ibo-wan
    Biraz okuyun zahmet olacak ama çöp dediğiniz marka "Dünyanın ikinci en büyük TV üreticisi"Fanboy'luk birşey kazandırmaz.
    Yanıtla +5
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    Askaparta 3 hf. (düzenlendi)
    9 yıldır Samsung'la yoldayız. TLC'yi TCL'de seyredecek miyiz göreceğiz.
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    Guaire (Tayfun ) 3 hf.
    8 serisini getirsin. Gelirse radarıma girer.
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    eCoLL (Eser ÖZYAMAN) 3 hf.
    Rekabet edebilmesi için tüm seri 1.000 TL daha uygun fiyattan pazara girmeliydi. Servis ağı nedeniyle bile diğer tv leri almak daha mantıklı bu fiyatlara göre.
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    copyhaluk (Haluk Kurtuluş) 3 hf. (düzenlendi)
    Koca ülkede tv’leri inceleyecek bir tane teknoloji sitesi yok. İncelenenlerde sadece reklam amaçlı. Hdr performansı nasıl, panel ne, parlaklık kalitesi ne vs bunları okumak ve görmek istiyoruz. Piyasada bir birinin kopyası zibilyon tane tv var. Şunları inceleyin bir zahmet.
    Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    denile 3 hf.
    2016 yılındandan beri Vestel 4K tv kullanıyorum. Panel arızası yaşanmadı.
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    Gökay16 (Gökay Genç) 3 hf.
    Son zamanlarda TV servis arıza konularını araştırıyorum ve durum çok vahim. 2-3 sene ortalama led paneller arızalanıyor ve yeni bir tv parası talep ediliyor. İçinde 2 tane avuç içi kadar kart var zaten bütün tv lerin içinde. Söylendiği gibi samsung qled paneller arıza yapmıyor ise başka marka tv alınmaz. Panele 7 veya 10 yıl garanti veren firma bulun derim ben...
    3 Yanıt Yanıtla
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    owolfo 3 hf. Gökay16
    Samsung Q led tv panelleri arıza yapmıyorsa mı ?



    ;))))))))))))))))))))))



    Samsung Q led panellerden daha çok arıza yapan panel varmıdır acaba ?
    Yanıtla
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    owolfo 3 hf. Gökay16
    Hocam Samsung Q led lerin panel arızası vermediğini kim söyledi size ?2.5 yılda 2 kez panel arızası yaptı ilkini garantiden değiştirdiler, ikincide 6 bin lira istediler bende tv yi çöpe attım.Şikayet var a bi girin de bakın bu konuda en çok Samsung tan şikayet var.
    Yanıtla +2
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    Gökay16 (Gökay Genç) 3 hf. Gökay16
    Satcılar öyle diyordu samsung shoplarda. Demekki palavra. Sony de son 2-3 yılda düşük kalite panel bileşenleri kullanmaya başlamış ve arızalar çok artmış. Bende 9 yıldır Panasonic Plazma var. Bir sefer arıza yaptı 500tl lil. Ama panel taş gibi. O zaman kötülüyorlardı yok ekran yanığı falan. Şuan plazmadan daha iyi lcd tv yapılamadı. Oled daha iyi sadece... Samsung da öyleyse yandık gerçekten...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    maximus8282 (maximus ) 3 hf. (düzenlendi)
    Bazı yerlerde Qled diyor bazı yerlerde değil, 55 inc üstü yok. Qled değilse fiyat yüksek.



    Pixel ölüsü, bulutlanma, gibi durumlarda ne gibi bir çözüm üretecekler bilmiyoruz.



    Bir ara panel hızı 120 olan TV tanıtmışlardı umarım onlar gelirde onlara bakarız.

    Bakalım takip ediyoruz.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Fx_57,5 (semih ehli) 3 hf. maximus8282
    c715 modeli qled bu normal led ama arka aydınlatması edgeled mi dled mi doğru dürüst bilgi yok,gerçe çoğu tv nin panel özelliklerini bulmak zor allahtan displayspecifications diye birşey var...
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    ankaland (mehmet yok) 1 hf. maximus8282
    bir çok model 120 hz zaten... asıl mesele fiyatların 12 bin liraya çıkmış olması.. tv fiyatları çıldırmış durumda..
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    6447 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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