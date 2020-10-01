TCL marka TV'ler Türkiye'de satışa çıktı

Çinli teknoloji firması TCL, televizyon modellerini Türkiye’de satışa sundu. Dünyanın ikinci en büyük TV üreticisi olan TCL’in modelleri online ve fiziksel mağazalarda satışta. Televziyonların distribütörlüğünü Bilkom üstleniyor.İlginizi Çekebilir TCL marka televizyonlar Eylül'de Türkiye'de satışa çıkıyor
Türkiye’de ilk olarak TCL P8M serisi TV modellerini satışa sunuldu. Ekim ayı içerisinde C715 serisinin satışa sunulacağı belirtiliyor. Aralık ayından itibaren model çeşitliliği artacak. TCL P8M’nin 50 inç versiyonu 4899 TL’ye 55 inç versiyonu 5799 TL’ye satılıyor.
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TCL, 2019 yılında, 32 milyon adet TV satarak dünyanın en büyük 2. televizyon üreticisi oldu. Bazı önemli pazarlarda, örneğin Avustralya’da 1., ABD'de 2., Fransa ve Kanada'da 3. sırada yer aldı. Şirket, 2020'nin ilk yarısında global pazarda ulaştığı yüzde 12,7 payla en büyük 2. TV üreticisi konumunu güçlendirdi.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
neyime 4K !?
HD kanallar bile
SD yayın kayıtlarını yayınlıyor !
canlı yayında adamın hatalı makyajını seyretmek için mi 4K alıyor bu millet anlamıyorum !
PC ye bağlasan ne yazar ! 4K da kastıra kastıra oyna !
Not: TV'ye verilen para benim için gereksiz sayılır. Ne zaman TV komple çöp olur o zaman baska marka alır devam ederim. İzlenmeyene kadar devam
;))))))))))))))))))))))
Samsung Q led panellerden daha çok arıza yapan panel varmıdır acaba ?
Pixel ölüsü, bulutlanma, gibi durumlarda ne gibi bir çözüm üretecekler bilmiyoruz.
Bir ara panel hızı 120 olan TV tanıtmışlardı umarım onlar gelirde onlara bakarız.
Bakalım takip ediyoruz.
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