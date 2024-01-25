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    Anlık Bildirim

    TCL Türkiye Müdürü Serhan Tunca'ya yeni görev: 17 ülkeyi yönetecek

    TCL'in Türkiye'de büyümesinde önemli rol üstlenen TCL Ülke Müdürü Serhan Tunca, Orta Doğu bölgesinin direktörlüğü görevine üstlendi. Tunca, 17 ülkeden sorumlu olacak.
    TCL Türkiye Müdürü Serhan Tunca'ya yeni görev:17 ülkeyi yönetecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de önemli çıkış yakalayan ve TV pazarında yüksek satış miktarlarına ulaşan TCL'in Türkiye müdürü yeni göreve atandı. TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, bundan böyle TCL Communication Orta Doğu ve Türkiye Bölge Direktörü olarak görev alacak.

    Serhan Tunca; yeni süreçte Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı toplam 17 ülkeden sorumlu olacak. Türkiye, bölgede önemli ve güçlü bir ülke olması sebebiyle tüm bölgenin yönetimi açısından merkez konumda yer alacak.

    TCL Türkiye Müdürü Serhan Tunca'ya yeni görev:17 ülkeyi yönetecek Tam Boyutta Gör
    Serhan Tunca, 2020 yılından bu yana TCL Communication Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Bu süreçte akıllı telefon, TV ve ev elektroniği ürünlerinde önemli atılımlar yapıldı. TCL ve Arçelik iş birliği ile Türkiye'de TCL 20 SE modelinin üretimi yapıldı. Televizyon pazarında büyük çıkış yakalandı. TCL'in televizyon telefon, telefon aksesuarları ve tablet modellerinin yanı sıra TV ses sistemleri, robot süpürge, hava temizleyici ve klima modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Ayrıca geçtiğimiz Kasım ayında TCL'in ilk fiziksel mağazası İstanbul'da açıldı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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