Tam Boyutta Gör Türkiye'de önemli çıkış yakalayan ve TV pazarında yüksek satış miktarlarına ulaşan TCL'in Türkiye müdürü yeni göreve atandı. TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, bundan böyle TCL Communication Orta Doğu ve Türkiye Bölge Direktörü olarak görev alacak.

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Serhan Tunca; yeni süreçte Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı toplam 17 ülkeden sorumlu olacak. Türkiye, bölgede önemli ve güçlü bir ülke olması sebebiyle tüm bölgenin yönetimi açısından merkez konumda yer alacak.

Tam Boyutta Gör Serhan Tunca, 2020 yılından bu yana TCL Communication Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Bu süreçte akıllı telefon, TV ve ev elektroniği ürünlerinde önemli atılımlar yapıldı. TCL ve Arçelik iş birliği ile Türkiye'de TCL 20 SE modelinin üretimi yapıldı. Televizyon pazarında büyük çıkış yakalandı. TCL'in televizyon telefon, telefon aksesuarları ve tablet modellerinin yanı sıra TV ses sistemleri, robot süpürge, hava temizleyici ve klima modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Ayrıca geçtiğimiz Kasım ayında TCL'in ilk fiziksel mağazası İstanbul'da açıldı.

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TCL Türkiye Müdürü Serhan Tunca'ya yeni görev:17 ülkeyi yönetecek