TCL Türkiye Müdürü Serhan Tunca'ya yeni görev: 17 ülkeyi yönetecek

Teknoloji Editörü
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Türkiye'de önemli çıkış yakalayan ve TV pazarında yüksek satış miktarlarına ulaşan
TCL'in Türkiye müdürü yeni göreve atandı. TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, bundan böyle TCL Communication Orta Doğu ve Türkiye Bölge Direktörü olarak görev alacak.
Serhan Tunca; yeni süreçte Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı
toplam 17 ülkeden sorumlu olacak. Türkiye, bölgede önemli ve güçlü bir ülke olması sebebiyle tüm bölgenin yönetimi açısından merkez konumda yer alacak.
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Serhan Tunca, 2020 yılından bu yana TCL Communication Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Bu süreçte akıllı telefon, TV ve ev elektroniği ürünlerinde önemli atılımlar yapıldı. TCL ve Arçelik iş birliği ile Türkiye'de TCL 20 SE modelinin üretimi yapıldı. Televizyon pazarında büyük çıkış yakalandı. TCL'in televizyon telefon, telefon aksesuarları ve tablet modellerinin yanı sıra TV ses sistemleri, robot süpürge, hava temizleyici ve klima modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Ayrıca geçtiğimiz Kasım ayında TCL'in ilk fiziksel mağazası İstanbul'da açıldı.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.