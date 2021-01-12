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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL NXTPAPER e-mürekkep ekranlı tablet tanıtıldı

    TCL NXTPAPER firmanın renkli e-ink ekranını barındırıyor. Daha verimli renkli e-kağıt teknolojisi, MediaTek MT8768E yonga seti, 5500mAh kapasiteli batarya özellikleri arasında.
    11 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TCL NXTPAPER e-mürekkep ekranlı tablet tanıtıldı
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    Özellikle elektronik kitap okuyucu sınıfında revaçta olan ve daha çok bu sınıfa yatırım aracı olan e-mürekkep ekranlar yavaş yavaş mobil cihaz pazarına da gelmeye başladı. Halen görüntü kalitesinde sıkıntılar olsa da yüksek enerji verimliliği en önemli avantaj.

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    TCL NXTPAPER özellikleri ve fiyatı

    TCL NXTPAPER firmanın geçen yıl tanıttığı elektronik kağıt teknolojisinin adı. Yeni nesil renkli e-kağıt olarak tanımlanan NXTPAPER teknolojisi standart e-ink ekranlara göre yüzde 25 daha yüksek konstrast sunarken LCD ekranlara göre de yüzde 65 daha az enerji tüketiyor.

    Ayrıca Bkz. "Terden elektrik enerjisi üretebilecek pedler geliştirildi"

    E-ink ekranların en büyük sıkıntısı olan düşük tazeleme hızları nedeniyle video ve animasyonları yavaş oynatma sorunu da bu teknolojide giderilmiş. Firma geleneksel ekranlar gibi video oynatılabileceğini belirtiyor.

    TCL NXTPAPER ilk kez aynı adlı tablet modelinde kendisine yer buldu. 8.88 inçlik 1440×1080 piksel çözünürlüğünde ekran, MediaTek MT8768E yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 8MP ana kamera, 5MP ön kamera, 5500mAh kapasiteli batarya, 18W hızlı şarj şeklinde özellikleri olan tablet modeli 349 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

    TCL NXTPAPER e-mürekkep ekranlı tablet tanıtıldı
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    https://www.gizmochina.com/2021/01/11/tcl-nxpaper-10s-tablets-s600-tws-ces-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    smart1978 (X Y) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tepkime hizi ve renk gammutu ne kadar ? Hicbirsey yok :)
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Piyasanın yeni ekran teknolojilerine ihtiyacı var. Yıllardır aynı ekran teknolojileri üzerinden geliştirmeler yapılıyor.
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    nebulabado 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha büyük ekran ve güzel bir kalem ile mükemmel bir çizim tableti olur.
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    DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ürün bu bataryayla bence tutar. Ancak ayrıntıların ne olduğu da paylaşılmalı. Mesela videoyu hangi kare/hız da desteklediği bilgisi 16 M renk çözünürlüğü gibi bilgiler önemli. Artık video izlenmeyen cihaz kalmadı. h-265 (HEVC) codec' ide donanımsal olarak destekliyorsa gayet başarılı bir ürün olmuş olur. Hele birde ekran kare/hız oranı yüksekse ve günümüz gelişmiş oyunları (diğer tabletler kadar oynatsa o da yeter) gayet kaliteli grafiklerle oynatabilirse tadından yenmez.

    Bu ekran teknolojisi bence samsung fold gibi telefonların 2. ekranlarında kullanılabilir. Yani telefon katlanmışken mümkün olan en az enerjiyi harcayarak çok uzun süre şarj etmeden dayanabilir.

    Bence güzel ve umut verici bir gelişme bu renkli e-paper ekranlar.
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    cand. 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkası güzel duruyor ama önü biraz daha inceltilmeli
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    eski LCD ekranı atıp direk bu kullanabilirse güzel bir geçiş olur.
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    smart1978 (X Y) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tepkime hizi ve renk gammutu ne kadar ? Hicbirsey yok :)
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Aynı şeyi sordum bende kendi kendime. Şöyle bir şey buldum;



    Arka aydınlatma olmadan nasıl olacak orasını anlamadım ama...
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    curufperlit (ugur şahin) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu teknoloji satar
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