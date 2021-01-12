TCL NXTPAPER e-mürekkep ekranlı tablet tanıtıldı

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Özellikle elektronik kitap okuyucu sınıfında revaçta olan ve daha çok bu sınıfa yatırım aracı olan e-mürekkep ekranlar yavaş yavaş mobil cihaz pazarına da gelmeye başladı. Halen görüntü kalitesinde sıkıntılar olsa da yüksek enerji verimliliği en önemli avantaj.

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TCL NXTPAPER özellikleri ve fiyatı

TCL NXTPAPER firmanın geçen yıl tanıttığı elektronik kağıt teknolojisinin adı. Yeni nesil renkli e-kağıt olarak tanımlanan NXTPAPER teknolojisi standart e-ink ekranlara göre yüzde 25 daha yüksek konstrast sunarken LCD ekranlara göre de yüzde 65 daha az enerji tüketiyor.

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E-ink ekranların en büyük sıkıntısı olan düşük tazeleme hızları nedeniyle video ve animasyonları yavaş oynatma sorunu da bu teknolojide giderilmiş. Firma geleneksel ekranlar gibi video oynatılabileceğini belirtiyor.

TCL NXTPAPER ilk kez aynı adlı tablet modelinde kendisine yer buldu. 8.88 inçlik 1440×1080 piksel çözünürlüğünde ekran, MediaTek MT8768E yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 8MP ana kamera, 5MP ön kamera, 5500mAh kapasiteli batarya, 18W hızlı şarj şeklinde özellikleri olan tablet modeli 349 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

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https://www.gizmochina.com/2021/01/11/tcl-nxpaper-10s-tablets-s600-tws-ces-2021/

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