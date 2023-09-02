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    TCL yeni ekonomik tabletini tanıttı: TAB 10L Gen 2

    TCL ürün yelpazesini oldukça uygun fiyat etiketine sahip bir tabletle genişletti. TAB 10L Gen 2 isimli model maliyetiyle paralel mütevazı özellikler ve 4G LTE bağlantısı sunuyor.
    TCL TAB 10L Gen 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    TCL yeni bir uygun fiyatlı tablet piyasaya sürdü. TAB 10L Gen 2 olarak adlandırılan model 1280 x 800 piksel çözünürlük ve 16:10 en boy oranına sahip 10.1 inç boyutunda bir ekran taşıyor. Cihazın ekran-gövde oranının ise %78.3 olduğunu belirtelim.
    TCL TAB 10L Gen 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Şirketin yeni tableti 1.8 GHz'e kadar saat frekanslarına ulaşan dört ARM Cortex-A53 çekirdekli MediaTek Helio A20 işlemciyle donatıldı. Pil kapasitesi 6.000 mAh olarak açıklanan cihazın 15 saatlik pil ömrü sunduğu belirtiliyor. Şarj hızı ise 10 watt.

    TCL TAB 10L Gen 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    4G LTE bağlantısı

    TCL TAB 10L Gen 2'de 3 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 32 GB dahili depolama alanına yer verilmiş. Ayrıca stereo hoparlörler, iki adet 2 megapiksel kamera (ön ve arka), Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 ile geliyor. İşletim sistemi olarak Android 13 yüklü.

    TCL TAB 10L Gen 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tabletin bir diğer özelliği de LTE modem içeriyor olması. Ancak üretici 4G LTE bağlantısının bölgeye göre değişkenlik gösterebileceğini belirtiyor. TCL KB40 Bluetooth klavye, kapaklı kılıf ve şeffaf kılıf ayrı olarak satın alınabilecek.

    TCL TAB 10L Gen 2 tablet Avrupa pazarında 109 euro gibi bir tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla tüketicilere sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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