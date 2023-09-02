TCL yeni ekonomik tabletini tanıttı: TAB 10L Gen 2

4G LTE bağlantısı
TCL TAB 10L Gen 2'de 3 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 32 GB dahili depolama alanına yer verilmiş. Ayrıca stereo hoparlörler, iki adet 2 megapiksel kamera (ön ve arka), Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 ile geliyor. İşletim sistemi olarak Android 13 yüklü.
TCL TAB 10L Gen 2 tablet Avrupa pazarında 109 euro gibi bir tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla tüketicilere sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.