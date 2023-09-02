TCL yeni ekonomik tabletini tanıttı: TAB 10L Gen 2

Tam Boyutta Gör TCL yeni bir uygun fiyatlı tablet piyasaya sürdü. TAB 10L Gen 2 olarak adlandırılan model 1280 x 800 piksel çözünürlük ve 16:10 en boy oranına sahip 10.1 inç boyutunda bir ekran taşıyor. Cihazın ekran-gövde oranının ise %78.3 olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Şirketin yeni tableti 1.8 GHz'e kadar saat frekanslarına ulaşan dört ARM Cortex-A53 çekirdekli MediaTek Helio A20 işlemciyle donatıldı. Pil kapasitesi 6.000 mAh olarak açıklanan cihazın 15 saatlik pil ömrü sunduğu belirtiliyor. Şarj hızı ise 10 watt.

Tam Boyutta Gör

4G LTE bağlantısı

TCL TAB 10L Gen 2'de 3 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 32 GB dahili depolama alanına yer verilmiş. Ayrıca stereo hoparlörler, iki adet 2 megapiksel kamera (ön ve arka), Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 ile geliyor. İşletim sistemi olarak Android 13 yüklü.

Tam Boyutta Gör Tabletin bir diğer özelliği de LTE modem içeriyor olması. Ancak üretici 4G LTE bağlantısının bölgeye göre değişkenlik gösterebileceğini belirtiyor. TCL KB40 Bluetooth klavye, kapaklı kılıf ve şeffaf kılıf ayrı olarak satın alınabilecek.

TCL TAB 10L Gen 2 tablet Avrupa pazarında 109 euro gibi bir tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla tüketicilere sunulacak.

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TCL TAB 10L Gen 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı