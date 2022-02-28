TCL orta ve giriş seviyesine yeni tabletler duyurdu

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MWC 2022 fuarında pek çok mobil cihaz tanıtan Çinli TCL markasının hamleleri genelde orta ve alt seviyeye oldu. Yeni TCL Tab 10 tablet serisi de alt seviyelerde tatmin edici donanım arayan tüketicileri hedefliyor.

TCL Tab 10s 5G özellikleri ve fiyatı

10.1 inçlik 1920x1200 piksel IPS ekran

2 adet Cortex-A78, 6 adet Cortex-A55 çekirdekli MediaTek işlemci

4GB RAM

64GB depolama

8MP arka kamera

5MP ön kamera

8000mAh batarya

18W hızlı şarj

Çift hoparlör

350 Avro

TCL NxtPaper MAX 10 tablet fiyatı nedir? 1 gün önce eklendi

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TCL Tab 10 FHD 4G özellikleri ve fiyatı

10.1 inçlik 1920x1200 piksel IPS ekran

8 çekirdekli MediaTek işlemci

3GB RAM

32GB depolama

5MP arka kamera

5MP ön kamera

5500mAh batarya

10W hızlı şarj

200 Avro

TCL Tab 10 HD özellikleri ve fiyatı

10.1 inçlik 12800x800 piksel IPS ekran

8 çekirdekli MediaTek işlemci

2GB/3GB RAM

32GB depolama

5MP arka kamera

5MP ön kamera

5500mAh batarya

10W hızlı şarj

180 Avro

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TCL Tab 10s 5G tanıtıldı