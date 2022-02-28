TCL orta ve giriş seviyesine yeni tabletler duyurdu

MWC 2022 fuarında pek çok mobil cihaz tanıtan Çinli TCL markasının hamleleri genelde orta ve alt seviyeye oldu. Yeni TCL Tab 10 tablet serisi de alt seviyelerde tatmin edici donanım arayan tüketicileri hedefliyor.
TCL Tab 10s 5G özellikleri ve fiyatı
- 10.1 inçlik 1920x1200 piksel IPS ekran
- 2 adet Cortex-A78, 6 adet Cortex-A55 çekirdekli MediaTek işlemci
- 4GB RAM
- 64GB depolama
- 8MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 8000mAh batarya
- 18W hızlı şarj
- Çift hoparlör
- 350 Avro
TCL Tab 10 FHD 4G özellikleri ve fiyatı
- 10.1 inçlik 1920x1200 piksel IPS ekran
- 8 çekirdekli MediaTek işlemci
- 3GB RAM
- 32GB depolama
- 5MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 5500mAh batarya
- 10W hızlı şarj
- 200 Avro
TCL Tab 10 HD özellikleri ve fiyatı
- 10.1 inçlik 12800x800 piksel IPS ekran
- 8 çekirdekli MediaTek işlemci
- 2GB/3GB RAM
- 32GB depolama
- 5MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 5500mAh batarya
- 10W hızlı şarj
- 180 Avro
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Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)