Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TCL orta ve giriş seviyesine yeni tabletler duyurdu

    TCL markasının giriş ve orta seviyeye yönelik olarak hazırladığı yeni tabletleri 4G ve 5G bağlantı seçenekleri sayesinde hareket halindeyken etkileşimden kopmamanızı sağlıyor. 
    Oy Ver

    TCL Tab 10s 5G
    Tam Boyutta Gör

    MWC 2022 fuarında pek çok mobil cihaz tanıtan Çinli TCL markasının hamleleri genelde orta ve alt seviyeye oldu. Yeni TCL Tab 10 tablet serisi de alt seviyelerde tatmin edici donanım arayan tüketicileri hedefliyor.

    TCL Tab 10s 5G özellikleri ve fiyatı

    • 10.1 inçlik 1920x1200 piksel IPS ekran
    • 2 adet Cortex-A78, 6 adet Cortex-A55 çekirdekli MediaTek işlemci
    • 4GB RAM
    • 64GB depolama
    • 8MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 8000mAh batarya
    • 18W hızlı şarj
    • Çift hoparlör
    • 350 Avro

    TCL Tab 10 FHD 4G
    Tam Boyutta Gör

    TCL Tab 10 FHD 4G özellikleri ve fiyatı

    • 10.1 inçlik 1920x1200 piksel IPS ekran
    • 8 çekirdekli MediaTek işlemci
    • 3GB RAM
    • 32GB depolama
    • 5MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 5500mAh batarya
    • 10W hızlı şarj
    • 200 Avro

    TCL Tab 10 HD özellikleri ve fiyatı

    • 10.1 inçlik 12800x800 piksel IPS ekran
    • 8 çekirdekli MediaTek işlemci
    • 2GB/3GB RAM
    • 32GB depolama
    • 5MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 5500mAh batarya
    • 10W hızlı şarj
    • 180 Avro
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    iPhone 13 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    KOJIRO-SHURIKEN
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız