Samsung, OLED ekranlı katlanabilir el konsolunu sergiledi

Katlanabilir oyun konsolu dönemi mi başlıyor?
Samsung’un yeni konsept cihazı Flex Gaming, Steam Deck benzeri bir el konsolu olarak dikkat çekiyor. Ancak bu cihazın en büyük farkı, Samsung’un katlanabilir ekran teknolojisini kullanarak ortadan ikiye katlanabilmesi. Galaxy Z Fold ve Z Flip modellerinde gördüğümüz ekran teknolojisini oyun dünyasına taşıyan bu cihaz, taşınabilirlik konusunda yeni bir dönem başlatabilir.
Flex Gaming, çift joystick, bir D-pad ve OLED ekranın her iki tarafında, katlandığında joystick'lerin oturabileceği özel alanlara sahip. Ayrıca cihazın alt kısmında USB-C portu ve “N” harfi bulunan gizemli bir düğme yer alıyor. Samsung, henüz bu konsolun teknik detaylarını paylaşmış değil, ancak oyun dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandığı kesin. Samsung, Flex Gaming için herhangi bir çıkış tarihi de paylaşmadı, sergilenen ürünün konsept cihaz olduğu göz önüne alındığında piyasaya hiçbir zaman çıkmama ihtimali de var. Esasında bu konsept cihaz, firmanın katlanabilir ekranlarının el konsollarında da kullanılabileceğini göstermek için sergileniyor. İlerleyen dönemlerde bu yapıda ürünler görebiliriz.
Cihazlar arası ekran kalibrasyonu?
Bu teknoloji sayesinde, bir telefonda izlenen bir dizi, kesintisiz şekilde bir televizyona aktarılabilecek veya bir dizüstü bilgisayarda başlatılan bir alışveriş, renk tutarlılığı bozulmadan bir akıllı telefonda tamamlanabilecek. Samsung, ekranlar arasındaki geçişlerin artık daha pürüzsüz olacağını vurguluyor.
MWC 2025’te Samsung’un sergilediği bir diğer teknoloji ise OLED Tile adı verilen çerçevesiz ekran konsepti oldu. Şirket, ekran çerçevelerinde büyük bir devrim gerçekleştirdiğini ve mevcut cihazlara kıyasla yüzde 40 daha ince çerçeveler sunduğunu belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum