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    Samsung, OLED ekranlı katlanabilir el konsolunu sergiledi

    Mobil Dünya Kongresi (MWC 2025) kapsamında Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ekran teknolojilerini sergiledi. Bu bağlamda firma, 7.2 inçlik katlanabilir OLED el oyun konsolunu gösterdi.
    Samsung, OLED ekranlı katlanabilir el konsolunu sergiledi Tam Boyutta Gör
    Bu yılki Mobil Dünya Kongresi (MWC), teknoloji devlerinin en yeni ürünlerini sergilediği büyük bir etkinlik olarak Barcelona’da başladı. Bu yılın en dikkat çeken firmalarından biri olan Samsung, özellikle oyun tutkunlarını heyecanlandıracak bir dizi yeni cihazla sahneye çıktı. Şirket, katlanabilir el konsolundan 500Hz OLED monitöre ve 240Hz OLED dizüstü bilgisayara kadar birçok yenilikçi ürünü tanıttı.

    Katlanabilir oyun konsolu dönemi mi başlıyor?

    Samsung’un yeni konsept cihazı Flex Gaming, Steam Deck benzeri bir el konsolu olarak dikkat çekiyor. Ancak bu cihazın en büyük farkı, Samsung’un katlanabilir ekran teknolojisini kullanarak ortadan ikiye katlanabilmesi. Galaxy Z Fold ve Z Flip modellerinde gördüğümüz ekran teknolojisini oyun dünyasına taşıyan bu cihaz, taşınabilirlik konusunda yeni bir dönem başlatabilir.

    Flex Gaming, çift joystick, bir D-pad ve OLED ekranın her iki tarafında, katlandığında joystick'lerin oturabileceği özel alanlara sahip. Ayrıca cihazın alt kısmında USB-C portu ve “N” harfi bulunan gizemli bir düğme yer alıyor. Samsung, henüz bu konsolun teknik detaylarını paylaşmış değil, ancak oyun dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandığı kesin. Samsung, Flex Gaming için herhangi bir çıkış tarihi de paylaşmadı, sergilenen ürünün konsept cihaz olduğu göz önüne alındığında piyasaya hiçbir zaman çıkmama ihtimali de var. Esasında bu konsept cihaz, firmanın katlanabilir ekranlarının el konsollarında da kullanılabileceğini göstermek için sergileniyor. İlerleyen dönemlerde bu yapıda ürünler görebiliriz.

    Samsung, OLED ekranlı katlanabilir el konsolunu sergiledi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bir diğer dikkat çeken duyurusu, 240Hz yenileme hızına sahip OLED ekranlı dizüstü bilgisayar oldu. OLED ekranların sunduğu yüksek renk doğruluğu ve canlı görüntülerin 240Hz yenileme hızıyla birleşmesi, oyun ve içerik üretimi için daha ideal bir oyun alanı sunuluyor. Ayrıca Samsung'un “dünyanın ilk 27 inç 500Hz QD-OLED monitörü” olarak adlandırdığı monitör de sergilenecek. 1440p çözünürlüğe sahip bu monitörle ilgili haberler ilk olarak geçtiğimiz Kasım ayında ortaya çıkmıştı. Çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.

    Cihazlar arası ekran kalibrasyonu?

    Samsung, OLED ekranlı katlanabilir el konsolunu sergiledi Tam Boyutta Gör
    Samsung, MWC’de yalnızca donanım tarafında değil, yazılım ve entegrasyon alanında da yenilikler sundu. Şirket, Seamless Color Studio konseptiyle, OLED ekranların tüm cihazlar arasında kusursuz bir renk tutarlılığı sunmasını amaçlıyor.

    Bu teknoloji sayesinde, bir telefonda izlenen bir dizi, kesintisiz şekilde bir televizyona aktarılabilecek veya bir dizüstü bilgisayarda başlatılan bir alışveriş, renk tutarlılığı bozulmadan bir akıllı telefonda tamamlanabilecek. Samsung, ekranlar arasındaki geçişlerin artık daha pürüzsüz olacağını vurguluyor.

    MWC 2025’te Samsung’un sergilediği bir diğer teknoloji ise OLED Tile adı verilen çerçevesiz ekran konsepti oldu. Şirket, ekran çerçevelerinde büyük bir devrim gerçekleştirdiğini ve mevcut cihazlara kıyasla yüzde 40 daha ince çerçeveler sunduğunu belirtti.

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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