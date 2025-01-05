TCL, yeni monitör modeliyle uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

TCL’nin alt markası Ffalcon, yeni nesil QD-MiniLED monitörü Thunderbird U6'yı kullanıcıların beğenisine sundu. 204 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan bu model, özellikle profesyoneller için üst düzey özellikler sunuyor. Zarif tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çeken bu monitör, hem tasarım hem de iş dünyasında çalışan kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

27 inç boyutundaki ekran, 4K UHD çözünürlüğü (3840×2160 piksel) ve 60 Hz yenileme hızıyla netlikte sınırları zorluyor. Quantum Dot teknolojisi sayesinde %98 DCI-P3 ve %99 sRGB renk gamı desteği sunarak canlı ve gerçeğe yakın renkler sağlıyor. PANTONE onayı ve Delta E < 2 seviyesinde renk doğruluğu, bu monitörü grafik tasarımcılar ve içerik üreticileri için cazip bir seçenek haline getiriyor.

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MiniLED arka aydınlatma teknolojisine sahip olan Thunderbird U6, 180 yerel karartma bölgesiyle yüksek kontrast ve parlaklık sunuyor. 600 nit parlaklık değeri, DisplayHDR 600 sertifikası ile destekleniyor. Ayrıca, ekranın piksel seviyesinde yapılan Demura kalibrasyonu, renk ve parlaklık tutarlılığını en üst düzeye çıkarıyor.

Kullanıcı konforunu ön planda tutan monitör, düşük mavi ışık ve titreşimsiz ekran teknolojileriyle uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltıyor. 10 kHz PWM karartma özelliği, ekranın her ortamda rahat bir kullanım sunmasını sağlıyor.

Bağlantı seçenekleri açısından oldukça zengin olan cihazda 2 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4, 1 adet 65W güç çıkışı destekli USB-C, 2 adet USB-A, 1 USB-B upstream portu ve bir kulaklık jakı bulunuyor. USB-C portu, hızlı veri aktarımı ve cihaz şarjı gibi özelliklerle öne çıkıyor.

Ergonomik tasarımıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunan monitör, eğim, yükseklik ayarı, yatay döndürme ve dikey dönüş özelliklerine sahip. Minimalist beyaz tasarımı, modern çalışma alanlarına şıklık katıyor. Ayrıca, 3W çift hoparlör sistemiyle net ses deneyimi sunuyor ve kutudan çıktığı anda kalibre edilmiş şekilde kullanıcıya ulaşıyor.

Ffalcon Thunderbird U6, güçlü donanımı ve şık tasarımıyla hem profesyonel kullanıcılara hem de teknoloji tutkunlarına hitap ediyor. Görsel kalite ve kullanıcı konforunu bir araya getiren bu monitör, profesyonel çalışma ortamlarında fark yaratmaya aday.

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