Bahis soruşturması: TCMB, PayFix, Aypara ve İninal’ın faaliyetlerini durdurdu

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Tam Boyutta Gör Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede bulundu. TCMB, bu firmaların faaliyet izinlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Pay Fix’in Sahibi tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Pozitifbank, PayFix ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork ile birlikte 21 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturmada 59 şüphelinin özellikle "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para gönderme ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, üçüncü kişiler adına sahte "Payfix" hesap cüzdanları oluşturdukları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplarda dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları ve paravan şirketler kullandıkları ortaya çıkmıştı.

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Operasyonda 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuştu. MASAK ve Merkez Bankası raporlarında, PayFix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi ve 211 bin 109 hesap tespit edildi. Bunların 855’i ise yasa dışı bahis işlemleriyle bağlantılı olduğu bildirildi.

TCMB’den faaliyet durdurma hamlesi

Tam Boyutta Gör Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), soruşturmada adı geçen Pay Fix, Aypara ve İninal'ın faaliyet izinlerini durdurdu.

Yapılan açıklamada “söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini proaktif yaklaşımla sürdürdüğünü, bu kapsamda düzenlenen inceleme raporları görev alanları kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşıldığını bildirdi.

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TCMB, PayFix, Aypara ve İninal’ın faaliyetlerini durdurdu