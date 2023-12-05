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    Tecno uçuşa geçti, net gelir ikiye katlandı

    Uygun fiyatlı akıllı telefonların en bilinen markası Tecno tüketici tarafından da büyük kabul görüyor. Firma rekor akıllı telefon satarken net gelirini de ikiye katladı. 
    Tecno Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de agresif bir satış stratejisi izleyen Çinli Transsion alt markası Tecno şöhret basamaklarını birer birer tırmanıyor. Marka yılın üçüncü çeyreğinde rekor ürün satışı yaparken net gelirini de ikiye katladı.

    Tecno atağa kalktı

    Açıklanan raporlara göre yılın üçüncü çeyreğinde Tecno markası toplamda 12 milyon akıllı telefon sattı ve yıl bazında yüzde 62 artış yaşadı. Geçen yıl firma 7.4 milyon adet satış yapmıştı. Global pazarda yüzde 4 paya ulaşan marka dokuzuncu sıraya yerleşti. Sadece 3 yılda Pazar payını üçe katladı.

    Markanın gelirleri 215 milyon dolar ile yüzde 39 artış gösterirken net geliri ise 19 milyon dolar ile yüzde 190 artış yaşadı. Markanın kâr marjı ise yüzde 25.2 oldu. Tecno Camon ve Phantom serileri bu dönemde satışları yüzde 53 arttırdı.

    Tecno markasının büyümesi Transsion şirketini de doğrudan etkiliyor. Infinix markasını da barındıran Transsion yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerini yüzde 36 arttırdı. Infinix markası da bu dönemde büyümeye katkı sağladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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