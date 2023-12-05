Tecno uçuşa geçti, net gelir ikiye katlandı

Tecno atağa kalktı
Açıklanan raporlara göre yılın üçüncü çeyreğinde Tecno markası toplamda 12 milyon akıllı telefon sattı ve yıl bazında yüzde 62 artış yaşadı. Geçen yıl firma 7.4 milyon adet satış yapmıştı. Global pazarda yüzde 4 paya ulaşan marka dokuzuncu sıraya yerleşti. Sadece 3 yılda Pazar payını üçe katladı.
Markanın gelirleri 215 milyon dolar ile yüzde 39 artış gösterirken net geliri ise 19 milyon dolar ile yüzde 190 artış yaşadı. Markanın kâr marjı ise yüzde 25.2 oldu. Tecno Camon ve Phantom serileri bu dönemde satışları yüzde 53 arttırdı.
Tecno markasının büyümesi Transsion şirketini de doğrudan etkiliyor. Infinix markasını da barındıran Transsion yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerini yüzde 36 arttırdı. Infinix markası da bu dönemde büyümeye katkı sağladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.