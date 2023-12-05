Tecno uçuşa geçti, net gelir ikiye katlandı

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de agresif bir satış stratejisi izleyen Çinli Transsion alt markası Tecno şöhret basamaklarını birer birer tırmanıyor. Marka yılın üçüncü çeyreğinde rekor ürün satışı yaparken net gelirini de ikiye katladı.

Tecno atağa kalktı

Açıklanan raporlara göre yılın üçüncü çeyreğinde Tecno markası toplamda 12 milyon akıllı telefon sattı ve yıl bazında yüzde 62 artış yaşadı. Geçen yıl firma 7.4 milyon adet satış yapmıştı. Global pazarda yüzde 4 paya ulaşan marka dokuzuncu sıraya yerleşti. Sadece 3 yılda Pazar payını üçe katladı.

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Markanın gelirleri 215 milyon dolar ile yüzde 39 artış gösterirken net geliri ise 19 milyon dolar ile yüzde 190 artış yaşadı. Markanın kâr marjı ise yüzde 25.2 oldu. Tecno Camon ve Phantom serileri bu dönemde satışları yüzde 53 arttırdı.

Tecno markasının büyümesi Transsion şirketini de doğrudan etkiliyor. Infinix markasını da barındıran Transsion yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerini yüzde 36 arttırdı. Infinix markası da bu dönemde büyümeye katkı sağladı.

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