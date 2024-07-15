Qualcomm dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisine dava açtı

Qualcomm yine patent peşinde
Qualcomm Çinli markanın akıllı telefonlarında mobil teknolojilere ait 4 farklı patenti ihlal ettiğini belirtiyor. Transsion açısından da ilk olacak patent ihlali davası, Hindistan’ın Yen Delhi mahkemesinde açıldı.
Transsion’un hangi patentleri ihlal ettiği açıklanmadı ancak işin ilginç tarafı firma maliyete odaklandığı için telefonlarında MediaTek yongalarını tercih ediyor ve Qualcomm ile herhangi bir kullanım anlaşması bulunmuyor. İlerleyen haftalarda dava süreci ile ilgili daha net bilgiler gündeme gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.