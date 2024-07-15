Qualcomm dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisine dava açtı

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Tam Boyutta Gör Son dönemde akıllı telefon pazarında rekor satışlar yaparak dördüncülüğe kadar çıkan Çinli Transsion firması tüm dikkatleri üzerine çekti. Haliyle patent ihlali davası da gecikmedi. Qualomm Çinli markayı Hindistan’da yakaladı.

Qualcomm yine patent peşinde

Qualcomm Çinli markanın akıllı telefonlarında mobil teknolojilere ait 4 farklı patenti ihlal ettiğini belirtiyor. Transsion açısından da ilk olacak patent ihlali davası, Hindistan’ın Yen Delhi mahkemesinde açıldı.

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Transsion’un hangi patentleri ihlal ettiği açıklanmadı ancak işin ilginç tarafı firma maliyete odaklandığı için telefonlarında MediaTek yongalarını tercih ediyor ve Qualcomm ile herhangi bir kullanım anlaşması bulunmuyor. İlerleyen haftalarda dava süreci ile ilgili daha net bilgiler gündeme gelecek.

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