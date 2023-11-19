Tecno Phantom V2 Fold geliyor

Tecno Phantom V2 Fold neler sunacak?
IMEI veri tabanında ortaya çıkan Tecno Phantom V2 Fold ile ilgili bilinenler çok az. Maliyete oynadığı için daha iyi bir Dimensity yonga seti, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama, optik zoom lensler, 120Hz tazeleme hızı gibi özellikler sürpriz olmayacaktır.
Bu sızıntı Tecno markasının katlanabilir akıllı telefon pazarında daha agresif olacağının işaretlerini veriyor. Samsung ve Huawei gibi rakiplerin yüksek fiyatlı ürünlerinin karşısında Tecno kendisine iyi bir alan bulmuş gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.