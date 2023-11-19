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    Anlık Bildirim

    Tecno Phantom V2 Fold geliyor

    Tecno Phantom V Fold ile yakalanan önemli başarı sonrasında firma gaza basıyor. Aradan uzun bir süre geçmeden Tecno Phantom V2 Fold için çalışmalar başladı.     
    Tecno Phantom V2 Fold Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon modeli Tecno Phantom V Fold, yüksek bütçeli rakiplerine göre oldukça başarılı bir performans izlemişti. Tecno devam modeli için şimdiden çalışmalara başlamış durumda.

    Tecno Phantom V2 Fold neler sunacak?

    IMEI veri tabanında ortaya çıkan Tecno Phantom V2 Fold ile ilgili bilinenler çok az. Maliyete oynadığı için daha iyi bir Dimensity yonga seti, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama, optik zoom lensler, 120Hz tazeleme hızı gibi özellikler sürpriz olmayacaktır.

    Bu sızıntı Tecno markasının katlanabilir akıllı telefon pazarında daha agresif olacağının işaretlerini veriyor. Samsung ve Huawei gibi rakiplerin yüksek fiyatlı ürünlerinin karşısında Tecno kendisine iyi bir alan bulmuş gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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