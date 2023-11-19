Tecno Phantom V2 Fold geliyor

Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon modeli Tecno Phantom V Fold, yüksek bütçeli rakiplerine göre oldukça başarılı bir performans izlemişti. Tecno devam modeli için şimdiden çalışmalara başlamış durumda.

Tecno Phantom V2 Fold neler sunacak?

IMEI veri tabanında ortaya çıkan Tecno Phantom V2 Fold ile ilgili bilinenler çok az. Maliyete oynadığı için daha iyi bir Dimensity yonga seti, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama, optik zoom lensler, 120Hz tazeleme hızı gibi özellikler sürpriz olmayacaktır.

TECNO PHANTOM V FOLD İncelemesi - Çok iyi olmuş! 1 ay önce eklendi

Bu sızıntı Tecno markasının katlanabilir akıllı telefon pazarında daha agresif olacağının işaretlerini veriyor. Samsung ve Huawei gibi rakiplerin yüksek fiyatlı ürünlerinin karşısında Tecno kendisine iyi bir alan bulmuş gibi görünüyor.

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