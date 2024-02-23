TECNO müşteri deneyimi başarısıyla ödül aldı

Tam Boyutta Gör Ülkemizde cep telefonu başta olmak üzere teknolojik ürünleriyle satış yapan TECNO, müşteri memnuniyeti konusunda yeni bir ödül aldı. A.C.E.(Achievement in Customer Excellence) Awards tarafından bu yıl 9'uncusu verilen ACE ödülünün sahibi oldu.

TECNO daha önce de sikayetvar.com platformunun "Türkiye'nin Müşteri Bağlılığı En Yüksek Markaları" araştırmasında cep telefonu kategorisinde en yüksek müşteri sadakatine sahip marka ödülünü almıştı.

A.C.E. Awards; Müşteri Deneyimi Endeksi araştırması aracılığıyla markaların olağanüstü müşteri deneyimini ödüllendiren saygın bir ödül olarak öne çıkıyor. Bu kapsamlı değerlendirme, şirketlerin şikayet verileri, pazar payları ve Sikayetvar tarafından yürütülen yıllık 1,5 milyondan fazla anket dahil olmak üzere bir dizi kaynaktan elde edilen içgörülerden yararlanarak markaların uçtan uca şikayet yönetimi becerilerini ödüllendiriyor. Araştırmada müşterilere sorunların çözüm süreci ve markayla ilişkilerinin sürekliliği hakkında sorular yöneltiliyor.

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TECNO Türkiye Pazarlama Direktörü Enes Pehlivan, şirketin Kullanıcı Deneyimi Ekibi'nin çalışmaları şunları söyledi:

"TECNO olarak ister donanım ister yazılım sorunları olsun, tüm kullanıcılarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Kullanıcı deneyimi ekibimiz adım adım çözümler sunuyor, hizmet sürecini sürekli takip ediyor ve ,yazılım sistemimize dayalı olarak hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Bu konudaki kararlılığımızı, şu an her on bin müşterimizden sadece 16'sının bize bir şikayetle geri dönmesinden anlayabiliyoruz. Hedefimiz bu sayıyı on binde 5'e düşürmek."

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