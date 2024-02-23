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    TECNO müşteri deneyimi başarısıyla ödül aldı

    Daha önce Şikayetvar'dan ödül alan TECNO bu defa A.C.E.(Achievement in Customer Excellence) Awards tarafından ödüle layık görüldü.                                        
    TECNO müşteri deneyimi başarısıyla ödül aldı Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde cep telefonu başta olmak üzere teknolojik ürünleriyle satış yapan TECNO, müşteri memnuniyeti konusunda yeni bir ödül aldı. A.C.E.(Achievement in Customer Excellence) Awards tarafından bu yıl 9'uncusu verilen ACE ödülünün sahibi oldu.

    TECNO daha önce de sikayetvar.com platformunun "Türkiye'nin Müşteri Bağlılığı En Yüksek Markaları" araştırmasında cep telefonu kategorisinde en yüksek müşteri sadakatine sahip marka ödülünü almıştı.

    A.C.E. Awards; Müşteri Deneyimi Endeksi araştırması aracılığıyla markaların olağanüstü müşteri deneyimini ödüllendiren saygın bir ödül olarak öne çıkıyor. Bu kapsamlı değerlendirme, şirketlerin şikayet verileri, pazar payları ve Sikayetvar tarafından yürütülen yıllık 1,5 milyondan fazla anket dahil olmak üzere bir dizi kaynaktan elde edilen içgörülerden yararlanarak markaların uçtan uca şikayet yönetimi becerilerini ödüllendiriyor. Araştırmada müşterilere sorunların çözüm süreci ve markayla ilişkilerinin sürekliliği hakkında sorular yöneltiliyor.

    TECNO Türkiye Pazarlama Direktörü Enes Pehlivan, şirketin Kullanıcı Deneyimi Ekibi'nin çalışmaları şunları söyledi:

    "TECNO olarak ister donanım ister yazılım sorunları olsun, tüm kullanıcılarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Kullanıcı deneyimi ekibimiz adım adım çözümler sunuyor, hizmet sürecini sürekli takip ediyor ve ,yazılım sistemimize dayalı olarak hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Bu konudaki kararlılığımızı, şu an her on bin müşterimizden sadece 16'sının bize bir şikayetle geri dönmesinden anlayabiliyoruz. Hedefimiz bu sayıyı on binde 5'e düşürmek."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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