TECNO müşteri deneyimi başarısıyla ödül aldı

TECNO daha önce de sikayetvar.com platformunun "Türkiye'nin Müşteri Bağlılığı En Yüksek Markaları" araştırmasında cep telefonu kategorisinde en yüksek müşteri sadakatine sahip marka ödülünü almıştı.
A.C.E. Awards; Müşteri Deneyimi Endeksi araştırması aracılığıyla markaların olağanüstü müşteri deneyimini ödüllendiren saygın bir ödül olarak öne çıkıyor. Bu kapsamlı değerlendirme, şirketlerin şikayet verileri, pazar payları ve Sikayetvar tarafından yürütülen yıllık 1,5 milyondan fazla anket dahil olmak üzere bir dizi kaynaktan elde edilen içgörülerden yararlanarak markaların uçtan uca şikayet yönetimi becerilerini ödüllendiriyor. Araştırmada müşterilere sorunların çözüm süreci ve markayla ilişkilerinin sürekliliği hakkında sorular yöneltiliyor.
TECNO Türkiye Pazarlama Direktörü Enes Pehlivan, şirketin Kullanıcı Deneyimi Ekibi'nin çalışmaları şunları söyledi:
"TECNO olarak ister donanım ister yazılım sorunları olsun, tüm kullanıcılarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Kullanıcı deneyimi ekibimiz adım adım çözümler sunuyor, hizmet sürecini sürekli takip ediyor ve ,yazılım sistemimize dayalı olarak hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Bu konudaki kararlılığımızı, şu an her on bin müşterimizden sadece 16'sının bize bir şikayetle geri dönmesinden anlayabiliyoruz. Hedefimiz bu sayıyı on binde 5'e düşürmek."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.