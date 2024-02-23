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    Katlanabilir telefon satışlarında rekor: Lider belli oldu

    TrendForce'un yeni raporuna göre katlanabilir telefon satışları, 2023 yılında büyük bir patlama yaparak rekor kırdı. Pazarda en çok satan telefon ve markalar belli oldu.
    Katlanabilir telefon satışlarında rekor: Lider belli oldu Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefonlar halen beklenen pazar payına ulaşamadı ancak piyasaya ilk çıktıkları dönemden bu yana istikrarlı olarak gelişmeye devam ediyor.Son olarak pazar araştırma şirketi TrendForce, 2023 yılında en çok satan katlanabilir telefonları ve markaları açıkladı. Peki listede hangi marka ve model yer alıyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Katlanabilir telefon satışlarında rekor: Lider belli oldu

    TrendForce'un hazırladığı rapora göre geçtiğimiz yıl 15,9 milyon katlanabilir telefon sevk edildi. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 oranında daha yüksek. Ancak katlanabilir telefonlar, halen ana akım modellere yaklaşabililmiş değil. Öyle ki akıllı telefonların yalnızca yüzde 1,4'lük bölümünü temsil ediyor. Bunun nedeni ise, yüksek fiyat noktası ve dayanıklılık endişeleri.

    Sıralamaya gelecek olursak pazarın öncü isimlerinden Samsung, geçen yılki %83’lük payına kıyasla düşüş göstermesine rağmen %66’lik etkileyici bir pazar payına sahip oldu. 2024 yılında ise bu payın yüzde 60'a kadar düşmesi bekleniyor.

    ABD kısıtlamaları ile gündemde olan Huawei ise, şaşırtıcı bir biçimde yüzde 12'lik pazar payına sahip oldu. 2024 yılında ise pazarın yüzde 20'sinden fazlasını ele geçirebileceği belirtiliyor.  Listenin üçüncü sırasına gelirsek, burada yüzde 5,4 payla Xiaomi bulunuyor. 2023'ün en çok satan telefonları ise, sırasıyla Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 oldu. Bunların hemen ardından Huawei Mate X3 ve Honor Magic V2 geliyor.

    • Samsung %66,4
    • Huawei: %11.9
    • Xiaomi: %5.3
    • Diğer: %16.4

    TrendForce'a göre katlanabilir telefonları gelecekte katlanarak büyümeye devam edecek. Bu doğrultuda 2024 yılında sevkiyatlarında 17,7 milyona ulaşması bekleniyor. Bu da yüzde 11'lik bir artışla 2025 yılına kadar pazarın yüzde 2'sini oluşturacağı anlamına gelmekte. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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