Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefonlar halen beklenen pazar payına ulaşamadı ancak piyasaya ilk çıktıkları dönemden bu yana istikrarlı olarak gelişmeye devam ediyor.Son olarak pazar araştırma şirketi TrendForce, 2023 yılında en çok satan katlanabilir telefonları ve markaları açıkladı. Peki listede hangi marka ve model yer alıyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Katlanabilir telefon satışlarında rekor: Lider belli oldu

TrendForce'un hazırladığı rapora göre geçtiğimiz yıl 15,9 milyon katlanabilir telefon sevk edildi. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 oranında daha yüksek. Ancak katlanabilir telefonlar, halen ana akım modellere yaklaşabililmiş değil. Öyle ki akıllı telefonların yalnızca yüzde 1,4'lük bölümünü temsil ediyor. Bunun nedeni ise, yüksek fiyat noktası ve dayanıklılık endişeleri.

Sıralamaya gelecek olursak pazarın öncü isimlerinden Samsung, geçen yılki %83’lük payına kıyasla düşüş göstermesine rağmen %66’lik etkileyici bir pazar payına sahip oldu. 2024 yılında ise bu payın yüzde 60'a kadar düşmesi bekleniyor.

Huawei Pocket 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 21 sa. önce eklendi

ABD kısıtlamaları ile gündemde olan Huawei ise, şaşırtıcı bir biçimde yüzde 12'lik pazar payına sahip oldu. 2024 yılında ise pazarın yüzde 20'sinden fazlasını ele geçirebileceği belirtiliyor. Listenin üçüncü sırasına gelirsek, burada yüzde 5,4 payla Xiaomi bulunuyor. 2023'ün en çok satan telefonları ise, sırasıyla Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 oldu. Bunların hemen ardından Huawei Mate X3 ve Honor Magic V2 geliyor.

Samsung %66,4

Huawei: %11.9

Xiaomi: %5.3

Diğer: %16.4

TrendForce'a göre katlanabilir telefonları gelecekte katlanarak büyümeye devam edecek. Bu doğrultuda 2024 yılında sevkiyatlarında 17,7 milyona ulaşması bekleniyor. Bu da yüzde 11'lik bir artışla 2025 yılına kadar pazarın yüzde 2'sini oluşturacağı anlamına gelmekte.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.