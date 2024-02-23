Katlanabilir telefon satışlarında rekor: Lider belli oldu
TrendForce'un hazırladığı rapora göre geçtiğimiz yıl 15,9 milyon katlanabilir telefon sevk edildi. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 oranında daha yüksek. Ancak katlanabilir telefonlar, halen ana akım modellere yaklaşabililmiş değil. Öyle ki akıllı telefonların yalnızca yüzde 1,4'lük bölümünü temsil ediyor. Bunun nedeni ise, yüksek fiyat noktası ve dayanıklılık endişeleri.
Sıralamaya gelecek olursak pazarın öncü isimlerinden Samsung, geçen yılki %83’lük payına kıyasla düşüş göstermesine rağmen %66’lik etkileyici bir pazar payına sahip oldu. 2024 yılında ise bu payın yüzde 60'a kadar düşmesi bekleniyor.
ABD kısıtlamaları ile gündemde olan Huawei ise, şaşırtıcı bir biçimde yüzde 12'lik pazar payına sahip oldu. 2024 yılında ise pazarın yüzde 20'sinden fazlasını ele geçirebileceği belirtiliyor. Listenin üçüncü sırasına gelirsek, burada yüzde 5,4 payla Xiaomi bulunuyor. 2023'ün en çok satan telefonları ise, sırasıyla Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 oldu. Bunların hemen ardından Huawei Mate X3 ve Honor Magic V2 geliyor.
- Samsung %66,4
- Huawei: %11.9
- Xiaomi: %5.3
- Diğer: %16.4
TrendForce'a göre katlanabilir telefonları gelecekte katlanarak büyümeye devam edecek. Bu doğrultuda 2024 yılında sevkiyatlarında 17,7 milyona ulaşması bekleniyor. Bu da yüzde 11'lik bir artışla 2025 yılına kadar pazarın yüzde 2'sini oluşturacağı anlamına gelmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.