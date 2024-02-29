Tecno, yuvarlanabilir ekranlı telefonunu sergiledi

Tam Boyutta Gör Geçen yıl Tecno, Phantom Ultimate adında yuvarlanabilir/kaydırılabilir ekranlı bir telefon konseptini tanıtmıştı. Şirket, telefonunu MWC 2024'te ziyaretçilere sergiledi.

Phantom Ultimate, 6.55 inç büyüklüğünde ve telefonun sol kenarı boyunca kıvrılan bir ekrana sahip. Bir düğmeye basıldığında genişleyen ekran 7.11 inç büyüklüğe ulaşarak tablet benzeri bir kullanım imkanı sunabiliyor.

Telefonun arkaya doğru kıvrılan ekranı arkada ikinci bir ekran olarak işlev görebiliyor. Ancak bu ekran camın altında yer aldığı için zarar görme ihtimali ortadan kaldırılmış.

Tam Boyutta Gör Cihaz, 9,93 mm kalınlığıyla ortalama bir katlanabilir telefondan daha ince yapıda. Tabi katlanabilir telefonlar da gittikçe gelişiyor ve 10 mm'nin altına inen kalınlıkta telefonlar piyasaya çıkmaya başladı.

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Tecno hala kaydırılabilir telefonlar üzerinde çalışırken, piyasada halihazırda iki katlanabilir modeli bulunuyor: Phantom V Fold ve V Flip.

Tam Boyutta Gör Firma fuarda ayrıca kenarlıksız katlanabilir ekranlarını da sergiledi. Bu sayede çerçeveler küçülerek daha iyi bir ekran gövde oranı elde edilmiş.

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