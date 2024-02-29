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    Anlık Bildirim

    Tecno, yuvarlanabilir ekranlı telefonunu sergiledi

    Geçen yıl Tecno, Phantom Ultimate adında yuvarlanabilir/kaydırılabilir ekranlı bir telefon konseptini tanıtmıştı. Şirket, telefonunu MWC 2024'te ziyaretçilere sergiledi.
    Tecno, yuvarlanabilir ekranlı telefonunu sergiledi Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl Tecno, Phantom Ultimate adında yuvarlanabilir/kaydırılabilir ekranlı bir telefon konseptini tanıtmıştı. Şirket, telefonunu MWC 2024'te ziyaretçilere sergiledi.

    Phantom Ultimate, 6.55 inç büyüklüğünde ve telefonun sol kenarı boyunca kıvrılan bir ekrana sahip. Bir düğmeye basıldığında genişleyen ekran 7.11 inç büyüklüğe ulaşarak tablet benzeri bir kullanım imkanı sunabiliyor.

    Telefonun arkaya doğru kıvrılan ekranı arkada ikinci bir ekran olarak işlev görebiliyor. Ancak bu ekran camın altında yer aldığı için zarar görme ihtimali ortadan kaldırılmış.

    Tecno, yuvarlanabilir ekranlı telefonunu sergiledi Tam Boyutta Gör
    Cihaz, 9,93 mm kalınlığıyla ortalama bir katlanabilir telefondan daha ince yapıda. Tabi katlanabilir telefonlar da gittikçe gelişiyor ve 10 mm'nin altına inen kalınlıkta telefonlar piyasaya çıkmaya başladı.

    Tecno hala kaydırılabilir telefonlar üzerinde çalışırken, piyasada halihazırda iki katlanabilir modeli bulunuyor: Phantom V Fold ve V Flip. 

    Tecno, yuvarlanabilir ekranlı telefonunu sergiledi Tam Boyutta Gör
    Firma fuarda ayrıca kenarlıksız katlanabilir ekranlarını da sergiledi. Bu sayede çerçeveler küçülerek daha iyi bir ekran gövde oranı elde edilmiş.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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