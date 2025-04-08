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    Tecno’nun yeni Pova modeli üçgen kamera tasarımıyla yolda

    Tecno’nun Pova serisine ait yeni bir akıllı telefon modeli, henüz tanıtılmadan sızdırılan tanıtım videosuyla gündeme geldi. Gelen son bilgiler telefonun hem tasarımını hem de özelliklerini gösteriyor.

    Tecno’nun yeni Pova modeli üçgen kamera tasarımıyla yolda Tam Boyutta Gör

    Tecno'nun yeni Pova serisi akıllı telefonu çok yakında gün yüzüne çıkabilir. Henüz resmi tanıtımı yapılmayan cihazla ilgili ilk ipuçları, sızdırılan bir tanıtım videosuyla ortaya çıktı. Videoda göze çarpan en dikkat çekici detay ise üçgen formundaki kamera modülü. Çift kameranın ve LED flaşın yer aldığı bu alan, cihazın sıradan tasarım çizgilerinden uzak durduğunu gösteriyor. Ayrıca kameranın altındaki turuncu şerit, modelin görsel olarak farklılaşma iddiasını güçlendiriyor.

    Tanıtım videosunda telefonun ismi net olarak geçmese de, kullanılan ifadeler cihazın “Pova Curve” adını taşıyabileceğine işaret ediyor. Bu da ekran tarafında kavisli bir yapı görebileceğimiz anlamına gelebilir. İlginçtir ki Tecno, yılın başlarında benzer bir tasarımı duyurarak bu tarzda bir modelin yolda olduğunun sinyalini vermişti.

    Yeni modelin, geçen yıl tanıtılan Pova 6, Pova 6 Pro ve Pova 6 Neo 5G’den daha güçlü donanımlarla gelmesi bekleniyor. Geçmiş modellerden Pova 6 Pro 5G, 108 MP kamera, 6.000 mAh batarya ve 70W hızlı şarj gibi dikkat çekici özellikler sunuyordu. Pova 6 Neo 5G ise biraz daha mütevazı, 5.000 mAh batarya ve 18W şarj desteğiyle öne çıkmıştı.

    Bu yeni telefonun hangi özelliklerle geleceği ve ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil. Ancak sızıntılar göz önüne alındığında, Tecno’nun yakın zamanda sürpriz bir lansmanla sahneye çıkması kimseyi şaşırtmayacak.

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