Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - inceleme: Nostalji için birebir

Tam Boyutta Gör

Zaman zaman siz de durup “Nerede o eski çizgi filmler?” diyor musunuz? Açıkçası ben bu cümleyi çok fazla kuruyorum ve eminim siz de bu cümleyi kurmasanız bile düşünüyorsunuz. Bugs Bunny, Spider-Man, Tsubasa, Çılgın Korsan Jack (Favorim) ve bugün de konuğumuz olan Ninja Kaplumbağalar ya da Teenage Mutant Ninja Turtles. Umarım siz de jenerikteki gibi okumuşsunuzdur ismi çünkü ben öyle yazdım. Ninja Kaplumbağalar çocukluğumda gerçekten kaplumbağaların ismi sebebiyle hep çok ilgimi çekmişti ve o dönemlerde kendimize kaplumbağaların isimlerini verip birbirimizle gereksiz dövüşüyorduk (ciddi değil tabii). Ama sonra fark ettik Ninja Kaplumbağalar’ın oyunları var. Sonra biz de gittik ve bu oyunları oynamaya başladık. Tabii bu oyunların büyük bir kısmı benim doğum tarihimle aynı dönemde çıktığı için birkaç yıl gecikmeli oynadık ve konsolu bulmak daha da kötüsü oyunları bulmak bir hayli zor olmuştu. Ama bir şekilde içlerinden birkaçını bulup birkaç yılımızı bu oyunlara harcadık. Bu yüzden geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, yani tüm oyunların bulunduğu paket bir hayli heyecanlandırdı beni. Oyunun elime ulaşmasıyla da nostalji hissiyatından başka bir beklentim olmadan oyunları oynamaya başladım. Peki aradığımı buldum mu?

Tam Boyutta Gör

Hemen baştan soruyu yanıtlayayım: Evet, buldum hem de fazlasıyla. Oyunlardaki deneyimimi sizlere aktarmadan önce isterseniz bir oyunları listeleyelim. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection isimli pakette bulunan tüm oyunlar şu şekilde:

Teenage Mutant Ninja Turtles* (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time* (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (N)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (N)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (N)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (N)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SN)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters* (SN)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist* (SG)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SG)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (GB)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (GB)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (GB)

Çevrimiçi Oyunlar

TMNT (Arcade)

TMNT Turtles in Time (Arcade)

TMNT The Hyperstone Heist

TMNT Tournament Fighters

Tam Boyutta Gör

Oyunların hepsini yarım saat bile olsa oynadım. Oyunlar için remastered gibi bir durum söz konusu olmadığı için açıkçası oyunların kendisini yorumlamak biraz mantıksız çünkü 2000’den önce çıkan bu oyunları oynanış ve grafik konusunda eleştirmek yanlış olur. Şunu söyleyebilirim ki çocukluğumdaki o hissiyatı vermemesinden çok korkuyordum ancak oyunun daha açılışından itibaren kendimi 8 yaşındaki Özgür’e bıraktım ve inanılmaz eğlenceli birkaç saat geçirdim. Çünkü oyunları günümüze adapte etmeye bile çalışmamışlar. Görüntü hala kare formatında ama istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz, kontroller eski (cidden eski) ve o anlamsız sesler hala var. Bu yüzden nostalji yaşamamak oyunları bilmeyen biri için bile kaçınılmaz diyebilirim.

Peki bu oyunlarda hiç mi yenilik yok derseniz elbette var. Bazı oyunlar için Çevrimiçi Oyun ve Yerel Ortak Oyun modu eklendi. Ayrıca istediğiniz zaman oyunu kaydedip geri sarabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör

Açıkçası çok da fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum çünkü dediğim gibi oyunlar eski. Ancak verdiği eğlence üstünden 20 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen hala fazla. Özellikle çocukluğunuzda bu oyunları oynadıysanız tekrar dönüp nostalji yaşamak bir hayli keyifli. Kısaca şunu söyleyebilirim. Eğer Ninja Kaplumbağalar hayranıysanız uygun fiyatı sebebiyle koleksiyona eklenebilecek bir yapım. Ya da nostalji yaşamak istiyorsanız yine uygun fiyatı sebebiyle alıp birkaç saat denenebilecek bir yapım. Ayrıca çevrimiçi modu sayesinde koleksiyona öylesine ekleyeceğiniz bir oyun olmaktan da uzaklaşıyor ara sıra kafa dağıtmak için girip çocukluğunuzdaki eğlenceye tekrar kavuşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - inceleme