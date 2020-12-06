TEI, ilk milli helikopter motoru TS1400’ün prototipini teslim etti

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TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), 2017 yılında üzerinde çalıştığı Türkiye’nin ilk yerli ve milli helikopter motoru TS1400’ün prototipini teslim etti. TUSAŞ’a teslim edilen motor, ilk etapta halen daha geliştirilme aşamasında olan genel maksat helikopteri Gökbey’e entegre edilecek.

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Teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans aracılığıyla katıldığı törenin diğer üst düzey katılımcıları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Savunma Sanayi Başkanı Prof.Dr.İsmail Demir oldu.

1400 beygir güç üretimi ile Atak helikopterinde şu an kullanılan İngiliz-ABD üretimi motordan daha fazla güç üreten TS-1400 turboşaft motor, Gökbey’den sonra Atak helikopterinde de kullanılacak.

TS1400 prototipinin geliştirilme süreci hakkında bilgilendirme yapan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit şu ifadeleri kullandı.

“TS1400 için çalışmalara 2017 yılında başladık. 2017’nin ekiminde dünyada 4000 firma arasında kendi motorumuzu kendimiz yapabilmek için en fazla sertifikasyon alan firma haline geldik. İlk prototip çalışmasını 4 yıl içinde planlandık, ancak bu planların da önüne geçerek ilk teslimatı 3 yıl içinde gerçekleştirdik. Özel olarak kurduğumuz tasarım ekibi, toplam 34 tasarım yazılımı gerçekleştirdi. Çok zor olan kompresör uygulamaları yaptık, yanma odaları kurduk ve %98 yanma verimi sağladık.

Sonuncusu TS1400 olmak üzere 7 yılda 10 milli, 1 de yerli motor geliştirildi, 5 tanesi seri imalata geçti ve teslimatlar yapıldı. 2 tanesinin seri imalat pazarlıkları devam ediyor. Biri de bu Gökbey’in motoru. Aynı zamanda da TJ300 motorunun seri imalat pazarlıkları devam ediyor. Türkiye artık motor teknoloji sorununu aşmış durumdadır. İnşallah bu motor ile Türkiye, Romanya Ukrayna sınıfından, Almanya İngiltere, Fransa ligine, yani havacılıkta şampiyonlar ligine çıkmıştır.”

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