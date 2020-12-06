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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TEI, ilk milli helikopter motoru TS1400’ün prototipini teslim etti

    TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından 2017 yılında geliştirilmeye başlanan ilk yerli ve milli helikopter motoru TS1400’ün prototipi teslim edildi.
    2 hf.
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    TEI, ilk milli helikopter motoru TS1400’ün prototipini teslim etti
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    TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), 2017 yılında üzerinde çalıştığı Türkiye’nin ilk yerli ve milli helikopter motoru TS1400’ün prototipini teslim etti. TUSAŞ’a teslim edilen motor, ilk etapta halen daha geliştirilme aşamasında olan genel maksat helikopteri Gökbey’e entegre edilecek.

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    Teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans aracılığıyla katıldığı törenin diğer üst düzey katılımcıları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Savunma Sanayi Başkanı Prof.Dr.İsmail Demir oldu.

    TEI, ilk milli helikopter motoru TS1400’ün prototipini teslim etti

    1400 beygir güç üretimi ile Atak helikopterinde şu an kullanılan İngiliz-ABD üretimi motordan daha fazla güç üreten TS-1400 turboşaft motor, Gökbey’den sonra Atak helikopterinde de kullanılacak.

    TS1400 prototipinin geliştirilme süreci hakkında bilgilendirme yapan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit şu ifadeleri kullandı.

    TS1400 için çalışmalara 2017 yılında başladık. 2017’nin ekiminde dünyada 4000 firma arasında kendi motorumuzu kendimiz yapabilmek için en fazla sertifikasyon alan firma haline geldik. İlk prototip çalışmasını 4 yıl içinde planlandık, ancak bu planların da önüne geçerek ilk teslimatı 3 yıl içinde gerçekleştirdik. Özel olarak kurduğumuz tasarım ekibi, toplam 34 tasarım yazılımı gerçekleştirdi. Çok zor olan kompresör uygulamaları yaptık, yanma odaları kurduk ve %98 yanma verimi sağladık.

    Sonuncusu TS1400 olmak üzere 7 yılda 10 milli, 1 de yerli motor geliştirildi, 5 tanesi seri imalata geçti ve teslimatlar yapıldı. 2 tanesinin seri imalat pazarlıkları devam ediyor. Biri de bu Gökbey’in motoru. Aynı zamanda da TJ300 motorunun seri imalat pazarlıkları devam ediyor. Türkiye artık motor teknoloji sorununu aşmış durumdadır. İnşallah bu motor ile Türkiye, Romanya Ukrayna sınıfından, Almanya İngiltere, Fransa ligine, yani havacılıkta şampiyonlar ligine çıkmıştır.”



    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/varank-ile-akar-ilk-milli-helikopter-motorunun-test-islemlerini-takip-etti/2066807 https://www.savunmasanayi.org/ilk-milli-helikopter-motoru-ts1400in-prototipi-teslim-edildi/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Büyük bir yayıncılık rezilliği altında gerçekleşti. Bu işlerin ihalelerini kime veriyorlar bilmem ama daha mikrofon açıp kapatmaktan yoksun adamlar oldukları aşikar. Bu açıdan başkanın tepkisi gayet doğal idi. Kolay mı, o kadar emek sözkonusu...

    Tebrikler! Gelecekte; daha büyük, daha güçlü motorlar görmek dileğiyle.
    Büyük bir yayıncılık rezilliği altında gerçekleşti. Bu işlerin ihalelerini kime veriyorlar bilmem ama daha mikrofon açıp kapatmaktan yoksun adamlar oldukları aş...
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    hollowman_ (N. b.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemiz adına bir eşit daha aşıldı. Darısı inşallah MMU için üretilecek uçak motorumuzun başına. Hayırlı olsun.

    Yıllardır savunma konularında anlamsızca haset eden, sırf bu hükümet devrinde bunlar yapılıyor diye en başta inkar, sonrasında da çamur atarak karalamaya çalışanlara adım adım bugünlere geleceğimizi söyledik. kimisi sus pus oluyor bu haberlerde kimisi de hala bir umut insanlara yalanlar söyleyerek karalıyorlar. Ülke inşallah bu sektörde bir ekosistem oluşturdu.
    Ülkemiz adına bir eşit daha aşıldı. Darısı inşallah MMU için üretilecek uçak motorumuzun başına. Hayırlı olsun. Yıllardır savunma konularında anlamsız...
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    venomboy_85 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Muhteşem haber. Tebrikler...
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    Öğrenen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekonomik açıdan zor zamanlardan geçtiğimiz bir günde iyi gelen bir haber oldu.
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    harbi24 (Hamza Yavuz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence bir kesim var bu ülkeye olan hazımsızlıklarini ve nefretlerini belirli bahanelere yaslayarak iste hükumeti begenmiyormus bahanesiyle aslinda dertleri tamamamen bu ülkeye düşmanlık beslemek. Bunlar içimizdeki vatansizlar, bayrak ve millet düşmanları.
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    erka1907 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    etme bulma dünyası, her projeyi siyasete, kendinize ve belli bir kesime mal ederseniz tepkilere de şaşırmayacaksınız.
    sonra insanlar da çıkıp ''motor bi çalışaydı iyiydi'', derler.
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    venomboy_85 1 hf. ( Mesaj Silindi ) erka1907
    Onların işi her zaman olduğu gibi boş gündem olduğundan "motorun çalışmaması" üzerinden kirli siyaset yaparlar.
    Herkes buna alıştı
    Yani leş siyasete
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    harbi24 (Hamza Yavuz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gurur verici bir olay, cok buyuk bir başarı ama bu forumda en çok konuşulan konular arasında olması gerekirken konuya ilgisizligin nedeni her işi siyasete bağlayan faydasız zihinlerin işine gelmemesi ve hatta bu durumdan rahatsız olmaları.

    Burada Türk mühendislerinin başarısı var ve o mühendisler her görüşten bu vatanin evlatları ve bu bizim geleceğimiz için kafa yoruyorlar. Hepsinin yüreğine ve zihnine sağlık, varolsunlar...

    Her şeye siyasi hesapla bakarak yaklaşanlar kim olursa olsun; faydasız, cahil ve boş zihinlerdir.

    Tebrikler TEİ...
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    froster2006 (Barış Özbey) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yalnizca motoru calistiramadilar.Elestirdikleri devrim arabalarina donduler.Mahmut aksit sabotaj sabotaj diye çigiriyordu.Hemen araya mehter girdide meeee ler paralize olmaya devam etti.
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    circassianman 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eferim. En azından bazı sözler tutuluyor.
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    Mantarın Başı 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mübarek ark reaktörü gibi. Hayırlı olsun ülkemize.
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    ghostlesh 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah her konuda "biz bize yeteriz" konuma geliriz.
    İlkleri başarmak heyecan verici.
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    JackWondo 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu motorun fotoğraf çekiminden mi böyle ufak gözüküyor yoksa genel olarak helikopter motorları ufak mı oluyor ?



    Bu arada tebrik etmek lazım, kötü komşu sizi ev sahibi yapar diye boşuna denmemiş.
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    nietzsche55 2 hf. ( Mesaj Silindi ) JackWondo
    Turboşaft motorların üretim mantığı küçük boyut, hafiflik, yüksek güç ve güvenlik olduğu için hepsinin boyutu ortalama bu şekilde.
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    mysndgn1 (Muhammed Yasin) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    TS 1400 ün test görüntülerinin yayınlanması bizi ziyadesiyle memnun etti.



    İzledikçe eskiden izlediğimiz yabancı film sahneleri geliyor aklıma.



    Onlar yapardı biz izlerdik.



    Simdi ise biz yapıyoruz onlar izliyor ??







    https://www.youtube.com/watch?v=5nNTDhkBZDo&feature=youtu.be



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    2696 kez okundu.
    28 kişi, toplam 30 yorum yazdı.

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