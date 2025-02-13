T625 GÖKBEY helikopteri İsveç’teki kış testini başarıyla tamamladı

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Tam Boyutta Gör TUSAŞ tarafından seri üretimi tamamlanan ve ilk üç adedi Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri zorlu kış testini başarıyla tamamladı. Sertifikasyon için önemli bir aşama geride kaldı.

T625 GÖKBEY helikopteri, soğuk havadaki performansını kanıtlamak için İsveç’in Kiruna bölgesine gönderilmişti. Alçak irtifa soğuk hava testleri yapıldı. İklimlendirme sistemlerinin tekil performanslarının hava aracı seviyesinde değerlendirildiği yer testleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda itki, döner kanat ve hidrolik testleri de tamamlandı. Bu testlerle birlikte, GÖKBEY'in kutup dairesindeki aşırı soğuk hava koşullarında dahi uçuşa hazır olduğu kanıtlandı. Soğuk hava testini başarıyla tamamladı.

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GÖKBEY’in İsveç’te tamamladığı soğuk hava testi, helikopterin sivil ve askeri sertifikasyon süreci için gerekliydi. GÖKBEY bu testlerden elde ettiği başarı ile sertifikasyon için bir aşamayı daha geçmeyi başardı.

Soğuk hava testinde neler yapıldı?

Test süreci boyunca GÖKBEY'in kontrol edilebilirlik ve performans odaklı uçuş testlerinde iniş-kalkış ve uçuş limitlerini belirleyen zorlayıcı manevralar gerçekleştirildi. Limit hızları ve piste yaklaşım açıları soğuk hava koşulları için uygulandı. Havacılık emniyet kriterleri çerçevesinde arıza senaryolarında güvenli uçuş kabiliyeti de başarıyla kanıtlandı. 176 knot hızında kontrol edilebilirlik testleri icra edildi.

TUSAŞ'ın deneyimli yer personeli, pilot, uçuş test mühendisi, tasarım ve proje çalışanlarının emniyet öncelikli çalışmalarıyla, eksi 30 dereceye varan sıcaklıklarda 600'den fazla tekil test noktası, 60 sorti ve toplam 60 saatlik uçuş başarıyla tamamlandı.

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