Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    T625 GÖKBEY helikopteri İsveç’teki kış testini başarıyla tamamladı

    TUSAŞ tarafından geliştirilen T625 Gökbey helikopteri askeri ve sivil sertifikasyon için İsveç'in Kiruna bölgesinde soğuk hava testine girdi. Gökbey, testi başarıyla tamamladı.
    T625 GÖKBEY İsveç’teki kış testini başarıyla tamamladı Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ tarafından seri üretimi tamamlanan ve ilk üç adedi Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri zorlu kış testini başarıyla tamamladı. Sertifikasyon için önemli bir aşama geride kaldı.

    T625 GÖKBEY helikopteri, soğuk havadaki performansını kanıtlamak için İsveç’in Kiruna bölgesine gönderilmişti. Alçak irtifa soğuk hava testleri yapıldı. İklimlendirme sistemlerinin tekil performanslarının hava aracı seviyesinde değerlendirildiği yer testleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda itki, döner kanat ve hidrolik testleri de tamamlandı. Bu testlerle birlikte, GÖKBEY'in kutup dairesindeki aşırı soğuk hava koşullarında dahi uçuşa hazır olduğu kanıtlandı. Soğuk hava testini başarıyla tamamladı.

    GÖKBEY’in İsveç’te tamamladığı soğuk hava testi, helikopterin sivil ve askeri sertifikasyon süreci için gerekliydi. GÖKBEY bu testlerden elde ettiği başarı ile sertifikasyon için bir aşamayı daha geçmeyi başardı.

    Soğuk hava testinde neler yapıldı?

    Test süreci boyunca GÖKBEY'in kontrol edilebilirlik ve performans odaklı uçuş testlerinde iniş-kalkış ve uçuş limitlerini belirleyen zorlayıcı manevralar gerçekleştirildi. Limit hızları ve piste yaklaşım açıları soğuk hava koşulları için uygulandı. Havacılık emniyet kriterleri çerçevesinde arıza senaryolarında güvenli uçuş kabiliyeti de başarıyla kanıtlandı. 176 knot hızında kontrol edilebilirlik testleri icra edildi.

    TUSAŞ'ın deneyimli yer personeli, pilot, uçuş test mühendisi, tasarım ve proje çalışanlarının emniyet öncelikli çalışmalarıyla, eksi 30 dereceye varan sıcaklıklarda 600'den fazla tekil test noktası, 60 sorti ve toplam 60 saatlik uçuş başarıyla tamamlandı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

    Profil resmi
    selamivural 18 dakika önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sakal kaç yaşında çıkar flo iade ve değişim şartları istifa edince banka promosyonu geri ödenir mi beyanlı trafik cezası yanlış ödeme yurtdışı telefon değişim belgesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum