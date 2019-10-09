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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tekerlekli sandalye kullanıcıları için araç paylaşım platformu: WheeM-i

    Dubai'de düzenlenen Gitex Teknoloji Haftası'na katılan Italdesign ve Etisalat, tekerlekli sandalye kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak WheeM-i adındaki araç paylaşım platformunu duyurdu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tekerlekli sandalye kullanıcıları için araç paylaşım platformu: WheeM-i
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    Dünyanın önde gelen bilişim ve iletişim teknolojileri etkinliklerinden biri olan Gitex Teknoloji Haftası bu yıl 6 Ekim tarihinde başladı. Dubai’de düzenlenen etkinlikte Italdesign ve BAE merkezli telekomünikasyon şirketi Etisalat’ın ‘tekerlekli sandalye kullanıcıları için araç paylaşım platformu’ da tanıtıldı.

    İsmini ‘Wheelchairs Mobility Interface’in kısaltması olan WheeM-i’dan alan platformu bisiklet paylaşım sistemlerinin farklı bir versiyonu olarak düşünmek mümkün. Söz konusu sistemde, fotoğraflarda gördüğünüz yarı otonom elektrikli araçlar kullanılacak. Tekerlekli sandalye kullanıcıları WheeM-i adındaki bu araçlar sayesinde şehir merkezlerinde kolayca dolaşabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Biyobaskı yöntemiyle uzayda biftek basıldı"

    Tekerlekli sandalye kullanıcıları, kendileri için özel olarak tasarlanan bu yarı otonom elektrikli araçları akıllı telefonlarındaki uygulama ile rezerve edebilecek. Sonrasında kendisine en yakın teslim noktasına giderek aracını kullanmaya başlayacak. WheeM-i ile istediği noktaya vardıktan sonra da yine kendisine en yakın noktaya aracı teslim edebilecek.

    Italdesign ve Etisalat, paylaşım sistemi için geliştirdikleri aracın hareketli veya hareketsiz nesnelerle çarpışmayı önleyen entegre sistemlere sahip olduğunun altını çiziyor. Bunun yanı sıra, aracın yoldaki kasis veya çukur gibi engellerle kolayca başa çıkabilecek şekilde tasarlandığı ifade ediliyor. WheeM-i kullanıcılarının uygulama üzerinden cihazlarla, diğer tekerlekli sandalye kullanıcılarıyla ve diğer ulaşım araçlarıyla etkileşimde bulunabileceği de verilen bilgiler arasında.



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    methotrexat 1 gün
    Gebze'de yaşamasam alırdım
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    Galatas4ray 2 gün
    Keşke böyle şeyler engellilere devlet desteğiyle ücretsiz verilse.Abime akülü araba alalım dedik 30 40 bin tlden başlıyor.Avrupa ülkelerinde bedava veriyorlar engellilere.
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