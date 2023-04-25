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    ASELSAN, TEKNOFEST 2023’te hangi ürünleri sergileyecek?

    ASELSAN, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te hangi ürünleri sergileyeceğini ve hangi etkinlikleri yapacağını duyurdu.                 
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    ASELSAN, TEKNOFEST 2023’te hangi ürünleri sergileyecek? Tam Boyutta Gör
    ASELSAN, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST 2023 İstanbul etkinliğinde sergileyeceği ürünleri ve etkinlikleri açıkladı. ASELSAN, TEKNOFEST İstanbul’un en büyük katılımcılarından biri olacak.

    Beş gün sürecek festivale İstanbul Atatürk Havalimanı ev sahipliği yapacak. Teknofest.org adresinden kayıt yaptırarak festivali ücretsiz olarak gezebilirsiniz.

    ASELSAN standında ASLAN insansız kara aracı, ERTUĞRUL bomba imha robotu, AVCI Kaska Entegre Kumanda Sisemi, İHASAVAR Anti-Drone RF Jammer ve Akıncı İHA 45 cm SatCom Anten dahil olmak üzere 20’ye yakın sistem sergilenecek.

    200 metrekarelik alana sahip Tekno Macera Platformu kurulacak. Bu alanda eğlenceli teknolojik etkinlikler düzenlenecek. 9-12 yaş arası çocuklara özel hazırlanan uzay temalı beş farklı deneyim alanı oluşturulacak.

    ASELSAN öncülüğünde düzenlenen Ulaşımda Yapay Zeka yarışmasının finali TEKNOFEST İstanbul alanında gerçekleştirilecek. Finalde 36 finalist takım yarışacak. ASELSAN öncülüğünde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri yarışması ise 26-29 Nisan tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi havuzunda 40 finalist takımın katılımı ile düzenlenecek.

    ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları söyledi:

    “Türkiye’nin milli gururu olan ASELSAN’ımız, gençlerin ve çocukların heyecanına ortak olmak için tüm gücüyle TEKNOFEST’te yer alacak. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında düzenlenecek TEKNOFEST’te geri sayım sürerken, heyecanımız da artıyor. Festival sayesinde kendini bilime ve teknolojiye adayan, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizle, daha büyük hedeflere koşacağız. Bizler de Türkiye’nin teknoloji devi ASELSAN ailesi olarak dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde gençlerimizle buluşmanın gururunu yaşayacağız. Türkiye’nin geleceğine hazırlanırken, gençlerimizin dünya çapında ses getirecek proje ve fikirlerinin de TEKNOFEST’ten çıkacağına inanıyoruz. Bu nedenle festivalin gençlerimizin kendilerini ispatlayacağı önemli bir platform olarak düşünüyoruz.“

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    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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