ChatGPT geliştiricisi OpenAI, GPT Store'u açtı

Tam Boyutta Gör Popüler yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, geçtiğimiz haftalarda GPT Store'u tanıtmıştı. GPT Store ile birlikte firma, isteyen herkesin kendi GPT modelini oluşturmasına ve bunları platformda paylaşmasına olanak sağlayacaktı. Şimdi ise OpenAI, GPT Store’u resmen kullanıma aldı. Firma ayrıca aha küçük ekipler için yeni bir ChatGPT abonelik katmanını kullanıma sundu.

GPT Store, geliştiricilerin ve kullanıcıların viral sohbet botunun özel sürümlerini paylaşmalarına ve bunlardan kâr elde etmelerine olanak tanıyor. ChatGPT Team ise veri güvenliği sunarken ve daha uzun sorguları desteklerken kullanıcı başına aylık 25 ila 30 dolara mal oluyor.

GPT Store açıldı

Tam Boyutta Gör GPT Store, OpenAI'ın ChatGPT'nin teknoloji dünyasındaki parlak şöhretini, Apple'ın App Store'da, Google’ın Play Store’da yaptığı gibi gelirden pay alarak bir ücretli iş modeline dönüştürmesine olanak tanıyor. GPT'leri herkes oluşturabilir ve paylaşabilir - kodlamaya gerek olmadan - ancak içerik oluşturucuların gerçek adlarını paylaşan veya kullanıcıları doğrulanmış bir web sitesine yönlendiren bir Builder Profile oluşturmaları gerekiyor. OpenAI, henüz gelir programını açıklamadı ancak 1. Çeyrek içerisinde detayların paylaşılacağını söylüyor. Sürpriz olmayacak şekilde ilk ödeme alan GPT oluşturucular ABD’dekiler olacak.

ChatGPT'den yeni özellik! Google Asistan rafa mı kalkıyor? 5 gün önce eklendi

Ve bir de ChatGPT Team var. OpenAI'nin tanımıyla ChatGPT Team, iş yerinde ChatGPT'den en iyi şekilde yararlanmak için güvenli, işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ChatGPT Enterprise'ın aksine, Team katmanı binlerce dolara mal olmuyor. Bunun yerine, ChatGPT Plus veya Enterprise'a abone olan herkes aylık 30 dolar (aylık faturalandırıldığında) veya 25 dolar (yıllık) karşılığında Team’e katılabilir.

ChatGPT Team, daha uzun sorgular için daha büyük (32.000 jeton) bir bağlam penceresi ile GPT-4'e erişim sunuyor. Buna ek olarak, aboneler daha yüksek mesaj sınırlarına sahip oluyor. OpenAI ayrıca modellerini ChatGPT Team abonelerinin verileri veya konuşmaları üzerinde eğitmeyeceğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.