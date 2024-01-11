ChatGPT geliştiricisi OpenAI, GPT Store'u açtı

GPT Store, geliştiricilerin ve kullanıcıların viral sohbet botunun özel sürümlerini paylaşmalarına ve bunlardan kâr elde etmelerine olanak tanıyor. ChatGPT Team ise veri güvenliği sunarken ve daha uzun sorguları desteklerken kullanıcı başına aylık 25 ila 30 dolara mal oluyor.
GPT Store açıldı
Ve bir de ChatGPT Team var. OpenAI'nin tanımıyla ChatGPT Team, iş yerinde ChatGPT'den en iyi şekilde yararlanmak için güvenli, işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ChatGPT Enterprise'ın aksine, Team katmanı binlerce dolara mal olmuyor. Bunun yerine, ChatGPT Plus veya Enterprise'a abone olan herkes aylık 30 dolar (aylık faturalandırıldığında) veya 25 dolar (yıllık) karşılığında Team’e katılabilir.
ChatGPT Team, daha uzun sorgular için daha büyük (32.000 jeton) bir bağlam penceresi ile GPT-4'e erişim sunuyor. Buna ek olarak, aboneler daha yüksek mesaj sınırlarına sahip oluyor. OpenAI ayrıca modellerini ChatGPT Team abonelerinin verileri veya konuşmaları üzerinde eğitmeyeceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.