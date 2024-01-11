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    ChatGPT geliştiricisi OpenAI, GPT Store'u açtı

    Popüler yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, herkesin kendi özel “ChatGPT” sürümlerini oluşturabilecekleri ve bunları paylaşabilecekleri GPT Store'u açtı.
    ChatGPT geliştiricisi OpenAI, GPT Store'u açtı Tam Boyutta Gör
    Popüler yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, geçtiğimiz haftalarda GPT Store'u tanıtmıştı. GPT Store ile birlikte firma, isteyen herkesin kendi GPT modelini oluşturmasına ve bunları platformda paylaşmasına olanak sağlayacaktı. Şimdi ise OpenAI, GPT Store’u resmen kullanıma aldı. Firma ayrıca aha küçük ekipler için yeni bir ChatGPT abonelik katmanını kullanıma sundu.

    GPT Store, geliştiricilerin ve kullanıcıların viral sohbet botunun özel sürümlerini paylaşmalarına ve bunlardan kâr elde etmelerine olanak tanıyor. ChatGPT Team ise veri güvenliği sunarken ve daha uzun sorguları desteklerken kullanıcı başına aylık 25 ila 30 dolara mal oluyor.

    GPT Store açıldı

    ChatGPT geliştiricisi OpenAI, GPT Store'u açtı Tam Boyutta Gör
    GPT Store, OpenAI'ın ChatGPT'nin teknoloji dünyasındaki parlak şöhretini, Apple'ın App Store'da, Google’ın Play Store’da yaptığı gibi gelirden pay alarak bir ücretli iş modeline dönüştürmesine olanak tanıyor. GPT'leri herkes oluşturabilir ve paylaşabilir - kodlamaya gerek olmadan - ancak içerik oluşturucuların gerçek adlarını paylaşan veya kullanıcıları doğrulanmış bir web sitesine yönlendiren bir Builder Profile oluşturmaları gerekiyor. OpenAI, henüz gelir programını açıklamadı ancak 1. Çeyrek içerisinde detayların paylaşılacağını söylüyor. Sürpriz olmayacak şekilde ilk ödeme alan GPT oluşturucular ABD’dekiler olacak.

    Ve bir de ChatGPT Team var. OpenAI'nin tanımıyla ChatGPT Team, iş yerinde ChatGPT'den en iyi şekilde yararlanmak için güvenli, işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ChatGPT Enterprise'ın aksine, Team katmanı binlerce dolara mal olmuyor. Bunun yerine, ChatGPT Plus veya Enterprise'a abone olan herkes aylık 30 dolar (aylık faturalandırıldığında) veya 25 dolar (yıllık) karşılığında Team’e katılabilir.

    ChatGPT Team, daha uzun sorgular için daha büyük (32.000 jeton) bir bağlam penceresi ile GPT-4'e erişim sunuyor. Buna ek olarak, aboneler daha yüksek mesaj sınırlarına sahip oluyor. OpenAI ayrıca modellerini ChatGPT Team abonelerinin verileri veya konuşmaları üzerinde eğitmeyeceğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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