Popüler teknolojik ürünler piyasa fiyatının altına canlı yayında ClickMeLive'da

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Online alışveriş ile eğlenceli canlı yayın deneyimlerini tek bir noktada buluşturan yeni alışveriş platformu ClickMeLive'da ürünler hakkında canlı yayınlar düzenleniyor. Yayınlarda ürünün canlı görüntüsü, tüm detaylarını görebilmenin yanı sıra uzamanlara soru sorarak alışveriş yapma imkânı sağlıyor. ClickMeLive uygulamasında, oyuncu ekipmanlarından donanıma, giyimden kozmetiğe; pek çok ürün canlı yayınlarda tüm detaylarıyla tanıtılıyor.

Elektronik ürünlerde cazip fiyatlar

ClickMeLive platformunda her ay bir defa Techno Night canlı yayınları düzenleniyor. Techno Night canlı yayınlarında iPhone 13, PlayStation 5 gibi popüler son teknoloji ürünlerden elektrikli ev aletlerine, ihtiyacınız olabilecek tüm elektronik ürünler piyasa fiyatının altına satışa sunuluyor. Yaklaşık 2 saat süren bu yayınlar, ClickMeLive uygulaması üzerinden gerçekleşiyor. Her 5 dakikada bir sepete eklenecek sınırlı stoklardaki ürünleri indirimli fiyatlardan alabilmek için yayında yerinizi alın. İzleyiciler; orijinal, faturalı ve lisanslı ürünleri canlı yayında canlı canlı görerek, ürünler hakkında sorularına yanıt bulabiliyor ve canlı yayından çıkmadan, tek tıkla kolayca satın alabiliyor.

Bu ayki Techno Night etkinliği 27 Temmuz saat 21.00'de düzenlenecek. iPhone 13, Playstation 5, Xiaomi Mi Smart Air Fryer gibi stoklarla sınırlı pek çok üründe sürpriz indirimli fiyatları yakalamak için ClickMeLive uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.

Forum'da ClickMeLive'ın sıcak fırsatlar konusu mevcut. Her ay Techno Night yayının içeriğine göre konu güncelleniyor. Fırsatlardan haberdar olmak için konuyu favorilerinize eklemeyi unutmayın! Ayrıca ClickMeLive'ı Instagram'dan da takip edebilirsiniz!

ClickMeLive Sıcak Fırsatlar Konusu

Techno Night fırsatlarını kaçırmamak için App Store ve Google Play Store’dan ClickMeLive uygulamasını indirip, yayın saatinden önce kaydolarak indirimlere hazır bekleyebilirsiniz. 27 Temmuz saat 21:00’de canlı yayına bağlanıp dilediğiniz ürünü, stoklar tükenmeden, hemen satın alabilirsiniz.

ClickMeLive’ı indirmek için: https://app.adjust.com/ra48v5m

27 Temmuz'da avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak ürünler

Sürpriz indirimler ve sınırlı sayıda stoklarla 27 Temmuz 21:00’de satışa sunulacak ürünler şöyle:

Mi 2 Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Tartı Baskül

Oral-B D100 Şarjlı White Crossaction Diş Fırçası

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Şarjlı El Süpürgesi

Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player

Apple Iphone 13

Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Güçlendirici 300 Mbps

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5 L Fritöz

Ps4 Horizon Forbidden West

Sony Playstation 5 Pulse 3D Kablosuz Kulaklık

Philips BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör

Xiaomi Unisex Mi Smart Band 6 NFC

Philips HD7461/20 Kahve Makinesi

Xiaomi Mi Home Kamera 360 Full Hd 2K

Apple iPhone 11 64 GB

Sony Playstation 5 Oyun Konsolu (Sony Eurasia garantili)

Viomi Robot Vacuum S9 Automatic Dirt Disposal

Tcl Breeva A1C 3 Aşamalı Filtrasyon Sistemli Akıllı Hava Temizleyici

Realme C21Y 64 GB 4 GB Ram

Fakir Mr. Chef Trella Blender Set

Viomi V5 Pro Robot Süpürge

Oukitel C21 64 GB

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Asus Tuf Gaming H1 7.1 Surround 3.5mm Kablolu Kulaklık

Asus VA247HE Düşük Mavi Işık Monitör

*Yayındaki ürünler yukarıdaki listeden farklılık gösterebilir. Lütfen en güncel bilgi için ClickMeLive uygulamasını indirin ve canlı yayını takip edin.

*İndirim yalnızca canlı yayın süresince geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.



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