Popüler teknolojik ürünler piyasa fiyatının altına canlı yayında ClickMeLive'da

- Elektronik ürünlerde cazip fiyatlar
- 27 Temmuz'da avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak ürünler
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Online alışveriş ile eğlenceli canlı yayın deneyimlerini tek bir noktada buluşturan yeni alışveriş platformu ClickMeLive'da ürünler hakkında canlı yayınlar düzenleniyor. Yayınlarda ürünün canlı görüntüsü, tüm detaylarını görebilmenin yanı sıra uzamanlara soru sorarak alışveriş yapma imkânı sağlıyor. ClickMeLive uygulamasında, oyuncu ekipmanlarından donanıma, giyimden kozmetiğe; pek çok ürün canlı yayınlarda tüm detaylarıyla tanıtılıyor.
Elektronik ürünlerde cazip fiyatlar
ClickMeLive platformunda her ay bir defa Techno Night canlı yayınları düzenleniyor. Techno Night canlı yayınlarında iPhone 13, PlayStation 5 gibi popüler son teknoloji ürünlerden elektrikli ev aletlerine, ihtiyacınız olabilecek tüm elektronik ürünler piyasa fiyatının altına satışa sunuluyor. Yaklaşık 2 saat süren bu yayınlar, ClickMeLive uygulaması üzerinden gerçekleşiyor. Her 5 dakikada bir sepete eklenecek sınırlı stoklardaki ürünleri indirimli fiyatlardan alabilmek için yayında yerinizi alın. İzleyiciler; orijinal, faturalı ve lisanslı ürünleri canlı yayında canlı canlı görerek, ürünler hakkında sorularına yanıt bulabiliyor ve canlı yayından çıkmadan, tek tıkla kolayca satın alabiliyor.
Bu ayki Techno Night etkinliği 27 Temmuz saat 21.00'de düzenlenecek. iPhone 13, Playstation 5, Xiaomi Mi Smart Air Fryer gibi stoklarla sınırlı pek çok üründe sürpriz indirimli fiyatları yakalamak için ClickMeLive uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.
Forum'da ClickMeLive'ın sıcak fırsatlar konusu mevcut. Her ay Techno Night yayının içeriğine göre konu güncelleniyor. Fırsatlardan haberdar olmak için konuyu favorilerinize eklemeyi unutmayın! Ayrıca ClickMeLive'ı Instagram'dan da takip edebilirsiniz!
ClickMeLive Sıcak Fırsatlar Konusu
Techno Night fırsatlarını kaçırmamak için App Store ve Google Play Store’dan ClickMeLive uygulamasını indirip, yayın saatinden önce kaydolarak indirimlere hazır bekleyebilirsiniz. 27 Temmuz saat 21:00’de canlı yayına bağlanıp dilediğiniz ürünü, stoklar tükenmeden, hemen satın alabilirsiniz.
ClickMeLive’ı indirmek için: https://app.adjust.com/ra48v5m
27 Temmuz'da avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak ürünler
Sürpriz indirimler ve sınırlı sayıda stoklarla 27 Temmuz 21:00’de satışa sunulacak ürünler şöyle:
- Mi 2 Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Tartı Baskül
- Oral-B D100 Şarjlı White Crossaction Diş Fırçası
- Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Şarjlı El Süpürgesi
- Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player
- Apple Iphone 13
- Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Güçlendirici 300 Mbps
- Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5 L Fritöz
- Ps4 Horizon Forbidden West
- Sony Playstation 5 Pulse 3D Kablosuz Kulaklık
- Philips BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör
- Xiaomi Unisex Mi Smart Band 6 NFC
- Philips HD7461/20 Kahve Makinesi
- Xiaomi Mi Home Kamera 360 Full Hd 2K
- Apple iPhone 11 64 GB
- Sony Playstation 5 Oyun Konsolu (Sony Eurasia garantili)
- Viomi Robot Vacuum S9 Automatic Dirt Disposal
- Tcl Breeva A1C 3 Aşamalı Filtrasyon Sistemli Akıllı Hava Temizleyici
- Realme C21Y 64 GB 4 GB Ram
- Fakir Mr. Chef Trella Blender Set
- Viomi V5 Pro Robot Süpürge
- Oukitel C21 64 GB
- Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro
- Asus Tuf Gaming H1 7.1 Surround 3.5mm Kablolu Kulaklık
- Asus VA247HE Düşük Mavi Işık Monitör
*Yayındaki ürünler yukarıdaki listeden farklılık gösterebilir. Lütfen en güncel bilgi için ClickMeLive uygulamasını indirin ve canlı yayını takip edin.
*İndirim yalnızca canlı yayın süresince geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi
editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş