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ABD eyaleti Teksas’ın Fort Worth şehrine, Teksas Blockchain Konseyi tarafından 3 adet Bitmain Antminer S9 madencilik ekipmanı bağışlandı. Fort Worth şehri, bu ekipman ile Bitcoin madenciliği yapmaya hazırlanıyor.

Fort Worth Belediye Başkanı Mattie Parker; işletim maliyetinin, şehrin bilançosuna dahil edilecek olan Bitcoin’ler tarafından dengeleneceğini söyledi. Ayrıca belirtmek gerekirse şehir eğer Konsey’den bağış almasaydı Bitcoin tutma konusunda tarafsız kalacaktı.

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Belediye başkanı ayrıca, Bitcoin madenciliği fikrinin, risk sermayesinin yüzde 80’inin esas olarak teknolojiye harcandığını ve kripto para biriminin şu anda bunun merkezinde olduğunu vurguladı. Fort Worth şehrinin Bitcoin‘i benimsemesi aslında kâr odaklı değil ancak belediye yönetiminin Bitcoin madenciliği yapması tüm şehirler için bir örnek niteliğinde olacak.

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Teksas’ın Fort Worth şehri, Bitcoin madenciliği yapacak