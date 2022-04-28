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    Teksas’ın Fort Worth şehri, Bitcoin madenciliği yapacak

    ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Fort Worth şehrinden Bitcoin (BTC) madenciliği hamlesi ile gündeme geldi. Şehrin Belediye Başkanı Mattie Parker, Bitcoin madenciliğine başlayacaklarını duyurdu.
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    Teksas’ın Fort Worth şehri, Bitcoin madenciliği yapacak
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    ABD eyaleti Teksas’ın Fort Worth şehrine, Teksas Blockchain Konseyi tarafından 3 adet Bitmain Antminer S9 madencilik ekipmanı bağışlandı. Fort Worth şehri, bu ekipman ile Bitcoin madenciliği yapmaya hazırlanıyor. 

    Fort Worth Belediye Başkanı Mattie Parker; işletim maliyetinin, şehrin bilançosuna dahil edilecek olan Bitcoin’ler tarafından dengeleneceğini söyledi. Ayrıca belirtmek gerekirse şehir eğer Konsey’den bağış almasaydı Bitcoin tutma konusunda tarafsız kalacaktı.

    Belediye başkanı ayrıca, Bitcoin madenciliği fikrinin, risk sermayesinin yüzde 80’inin esas olarak teknolojiye harcandığını ve kripto para biriminin şu anda bunun merkezinde olduğunu vurguladı. Fort Worth şehrinin Bitcoin‘i benimsemesi aslında kâr odaklı değil ancak belediye yönetiminin Bitcoin madenciliği yapması tüm şehirler için bir örnek niteliğinde olacak.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 9 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 9 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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